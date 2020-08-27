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Водитель-иностранец не справился с управлением и вылетел на встречку на трассе Киев-Чоп: пять человек госпитализированы

Пять человек были госпитализированы в результате ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

По данным ведомства, авария произошла 26 августа около 23:30 в селе Тухолька Сколивского района.

"Водитель автомобиля "Мерседес бенц", гражданин Турции 1983 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мерседес спринтер" под управлением жителя села Бережонка Черновицкой области 1987 года рождения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП во Львовской области - двое погибших, один травмирован, - Нацполиция

Вследствие столкновения 5 человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Сколивскую районную больницу.

Водитель-иностранец не справился с управлением и вылетел на встречку на трассе Киев-Чоп: пять человек госпитализированы 01

ДТП (7671) Львовская область (2896)


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Водитель автомобиля "Мерседес бенц"

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мерседес бумц.
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27.08.2020 10:22 Ответить
а почему такой важный факт, как очередная авария с участием обезбашенного водия, не сопровождается дюжиной-второй фотографий? упущение... пусть люди хоть фотографии бы посмотрели, раз уж нечего писать об открытии новых предприятий...
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27.08.2020 10:48 Ответить
В Тухольці повороти, звісно, "конкретні", ледь не на 270 градусів.
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27.08.2020 11:37 Ответить
 
 