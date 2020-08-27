Водитель-иностранец не справился с управлением и вылетел на встречку на трассе Киев-Чоп: пять человек госпитализированы
Пять человек были госпитализированы в результате ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.
По данным ведомства, авария произошла 26 августа около 23:30 в селе Тухолька Сколивского района.
"Водитель автомобиля "Мерседес бенц", гражданин Турции 1983 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мерседес спринтер" под управлением жителя села Бережонка Черновицкой области 1987 года рождения", - сказано в сообщении.
Вследствие столкновения 5 человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Сколивскую районную больницу.
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мерседес бумц.