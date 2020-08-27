Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает лидировать в президентской гонке в шести колеблющихся штатах, где избиратели в любой момент могут повести себя непредсказуемо.

Об этом говорится в опросе CNBC, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, в шести таких штатах Байден может рассчитывать примерно на 49% поддержки, тогда как Трамп - на 46%. Он имеет отрыв в несколько процентов в Аризоне, Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В то же время в Северной Каролине разрыв между Байденом и Трампом составляет лишь 1%.

В США исторически сложилось, что есть штаты, которые традиционно поддерживают республиканцев, а есть те, которые поддерживают демократов. Однако главная борьба идет именно за штаты, которые "колеблются" - там могут победить оба кандидата, и именно победа в этих штатах может определить исход выборов.

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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом Трампа будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.