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Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC

Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает лидировать в президентской гонке в шести колеблющихся штатах, где избиратели в любой момент могут повести себя непредсказуемо.

Об этом говорится в опросе CNBC, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, в шести таких штатах Байден может рассчитывать примерно на 49% поддержки, тогда как Трамп - на 46%. Он имеет отрыв в несколько процентов в Аризоне, Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В то же время в Северной Каролине разрыв между Байденом и Трампом составляет лишь 1%.

В США исторически сложилось, что есть штаты, которые традиционно поддерживают республиканцев, а есть те, которые поддерживают демократов. Однако главная борьба идет именно за штаты, которые "колеблются" - там могут победить оба кандидата, и именно победа в этих штатах может определить исход выборов.

Читайте также: В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом Трампа будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26439) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+11
Удачи Джо Байдену, хорошему другу Украины!!!
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27.08.2020 09:51
+6
Самые мощные санкции были введены именно при Трампе.
А демократы (и Обама в частности) только сопли жевали.
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27.08.2020 10:16
+6
Где вас таких берут? Обама ни с кем не домовлявся. Цены рухнули потому что рухнул мировой паровоз экономики - Китай.
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27.08.2020 11:01
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Правила форума Совет форумчан
это насчет колеблющихся штатов, а в общем новый замер Байден на 7% опережает Трампа
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27.08.2020 09:51 Ответить
Значит Трамп пойдет по пути Лукашенки
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27.08.2020 09:53 Ответить
а хер его знает... он может и догнать Байдена.. ждем 3-го нобяря интрига....
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27.08.2020 09:58 Ответить
Одни штаты колеблются, другие - колебаются, а третьи - колебутся.
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27.08.2020 11:35 Ответить
Удачи Джо Байдену, хорошему другу Украины!!!
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27.08.2020 09:51 Ответить
может, если там не пройдет, пусть у нас баллотируется?
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27.08.2020 09:53 Ответить
Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украине в течение 10 последних перед днём выборов лет и владеющий державною мовою.

77 лет дядьке, хотя с кравчуком же носятся
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27.08.2020 09:55 Ответить
СПРАВКА выдана т. Д.Н. Байдену в том, что он с 01.01.1991 года проживает на территории Мало-Имущей ОТГ Лоханской области. украинский, при его уме, он за время кампании освоит.
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27.08.2020 10:03 Ответить
Тогда уже лучше Обамыча. А что, зебилы проголосуют за него по-приколу. Темношкірий козак Обама краще за нашого кловуна в будь-якому випадку
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27.08.2020 10:08 Ответить
пошукайте ще вагітну негритянку-інваліда,порохоботи...
для порівняння )))
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27.08.2020 10:44 Ответить
конституцию слегка поменять - делов то
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27.08.2020 10:04 Ответить
Ну и шо ты этим хотел сказать ? А Трампу уже 74 года стукнуло так почему ты об этом не пишешь?
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27.08.2020 10:49 Ответить
ну да, в политике возраст не главное, а шоб человек был хороший
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27.08.2020 11:02 Ответить
А шо, есть разница между 77 у Байдена и 74 у Трампа ? Они практически одногодки, только про возраст Трампа вата почему-то предпочитает молчать, а про возраст Байдена прпгожинские тролли только и пистят на весь инет.
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27.08.2020 13:14 Ответить
добавь к этим возрастам 10 лет, которые должен прожить кандидат в Украине и ты поймешь, что я хотел сказать
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27.08.2020 13:17 Ответить
На Западе по здоровью 70 лет как у нас в Украине 50, так шо все в норме
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27.08.2020 13:25 Ответить
77+10=87
74+10=84
не молодые уже, правда?
Кравчука щас 86 лет, и с ним еще носятся...
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27.08.2020 13:29 Ответить
Смотря как и от чего считать, 77 в США это 57 в нашем долбаном постСовке, а 74 это 54, так шо норрмаль. А у Кравчука возраст по Совку, по американским меркам ему сейчас 106.
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27.08.2020 13:44 Ответить
На початку ноїбря знадобиться:

Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC - Цензор.НЕТ 7541
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27.08.2020 09:54 Ответить
Вот только Кремль и ЗЕ вовсю стараются до ноября повесить Донбабве в нынешнем виде на Украину и типа "закончить войну".
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27.08.2020 09:58 Ответить
Так. Власне тому є висока ймовірність, що це буде не листопад, а саме НОЇБРЬ
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27.08.2020 09:59 Ответить
вибори в США для нас на цей раз питання життя і смерті, тут вже не до попкорна. якщо ще на 5 років залишиться при владі агент путіна Трамп - можливо Україна не переживе ці 5 років. При Байдені маємо шанси на радикальну зміну ситуації, потужні санкції проти росії та тиск на зєлєнского щоб примусити його припинити здачу національних інтересів *****
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27.08.2020 10:02 Ответить
даже в США вся правоохранительная система не смогла доказать каких-либо связей Трампа и Пукина и признали что все "доклады разведки" были фейками, но у полезных идиотов закрепилось "Трамп-агент Пукина". Да уж...
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27.08.2020 10:06 Ответить
все связи были доказаны, представлены в конкрессе и конгресс проголосовал за импичмент. Но республиканский сенат саботировал процесс (хотя даже часть сенаторов-республиканцев голосовала за импичмент). кроме того уголовные процессы продолжаются и они придут к логическому завершению.
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27.08.2020 10:15 Ответить
ни одно из обвинений не доказано.
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27.08.2020 10:44 Ответить
что значит не доказано, если они были представлены в Конгрессе и по результатам слушаний Конгресс принял решение о доказанности обвинений и проголосовал ЗА начало процедуры импичмента.
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27.08.2020 10:46 Ответить
то и значит, что Конгресс - это политический орган, а не юридический. Если бы было доказано как положено - Трамп уже сидел бы в тюрьме.
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27.08.2020 10:48 Ответить
Трамп президент, лицо неприкосновенное, его невозможно посадить в тюрьму без соблюдения политических процедур голосования в Конгрессе и Сенате. вот после того, как его каденция закончится - его посадят в общем порядке. а пока без импичмента не могут посадить, а импичмент не позволил завершить Сенат
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27.08.2020 10:53 Ответить
на основании чего его посадят, если уже официально признано что все "досье" которые на него якобы собрали - пустышка?
Впрочем, дурень думкою багатіє - продолжай мечтать что Трампа вот-вот посадят, Рашка вот-вот развалится (уже раз 5 развалилась с 2014 года), на деревьях будут расти булки и т.п.
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27.08.2020 11:00 Ответить
Ой, все: https://www.radiosvoboda.org/a/news-klainsmit-fbr/30792629.html Ексюрист ФБР визнав, що дав неправдиві свідчення у справі про втручання Росії у вибори .
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27.08.2020 10:48 Ответить
Самые мощные санкции были введены именно при Трампе.
А демократы (и Обама в частности) только сопли жевали.
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27.08.2020 10:16 Ответить
маячня. Трамп саботував потіжні секторальні та фінансові санкції, які зобов'язаний був впровадити на підставі Закону США. крім того він зняв частину болючих санкцій, зокрема відносно Русала і Дерипаски.
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27.08.2020 10:17 Ответить
... и кстати, соплежуй это только слабый Обама - бла-бла-президент
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27.08.2020 10:22 Ответить
кацы бздят Байдена, поэтому всячески его дискредитируют в сми... бздят , потому что этот старик будет ******* их военно и экономически беспощадно и у себя и в любой точке мире и нет на него компромата,такого какой есть на Трампа...
Байден знает одно: паРаша должна рухнуть, как трухлявый туалет и чем быстрее, тем лучше для всего мира. тчк
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27.08.2020 10:00 Ответить
Кацы солятся на Байдена, т.к. при нем скорее США рухнут чем Раша.
А США никогда не хотело чтобы Раша рухнула. Наоборот они будут ее всячески поддерживать если будет такая угроза.
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27.08.2020 10:08 Ответить
США рухнут...это новый анекдот, видно сэмэн что ты сумской, из клоунов...
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27.08.2020 10:12 Ответить
а у тебя IQ как у шимпанзе, если ты не понимаешь что "скорее рухнут США чем Раша" не тождественно изречению что САШ рухнут.
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27.08.2020 10:46 Ответить
в 90-е годы у США был 100%-й шанс уничтожить рашку раз и навсегда. Почему они тогда им не воспользовались ? Поставляли всякие там "ножки буша", гуманитарную помощь. Хотя на рашке тогда шла гражданская война, и она уверенно двигалась к распаду на удельные княжества. А алкаш Ельцин никак не препятствовал этому.
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27.08.2020 10:20 Ответить
ага..
це ваші думки про те,як буде..

Чомусь Обама не особливо мочив ХУ№ла санкціями,дешевим газом..
допоки не прийшов "агент Кремля ТРамп"...
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27.08.2020 10:40 Ответить
саме Обама обвалив ціни на нафту з 112 до 20 доларів, домовляючись з шейхами і знімаючи санкції з Ірану! а Трамп знову задер ціни до 50-60 доларів, відновивши санкції проти Ірану. а щодо газу - ну поцікавтесь яка його доля у експорті росії - вона відносно невелика у порівнянні з нафтою. основний прибуток росіян від нафти і саме цінами на нафту їх треба тиснути. крім того ціни на газ в основному прив'язані до ціни нафти.
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27.08.2020 10:50 Ответить
Где вас таких берут? Обама ни с кем не домовлявся. Цены рухнули потому что рухнул мировой паровоз экономики - Китай.
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27.08.2020 11:01 Ответить
В тот кризис не только экономику КНР лихорадило: вот, например, первая экономика Европы https://knoema.ru/atlas/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%92%D0%9F График ВВП ФРГ - падение ВВП на 13,5%.
Обама, что ты делаешь, прекрати!
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27.08.2020 11:20 Ответить
Цены на нефть упали из-за экономического кризиса 2014-2015 и резкого роста добычи сланцевой нефти в 2012-2014 - не думаю, что Обама причастен к этим событиям. Еще была неадекватность РФ, которая не желала договариваться со странами ОПЕК о совместном снижении добычи.
Иран не выполнял условия "ядерной сделки", о чем заявляли разведки США и Израиля. США, кстати, предлагали одуматься и в 2017 санкции ввели только частично, а полностью восстановили в 2018.
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27.08.2020 11:15 Ответить
Трампон по своей инициативе не ввел ни одной санкции против рашки, более того он активно саботирует санкции, которые вводит конгресс. А совсем недавно он надавил на саудитов, что бы те прекратили ценовую войну с кацапстаном.
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27.08.2020 10:58 Ответить
Из чего это следует?
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27.08.2020 21:21 Ответить
Ещё 4 года бесноватого рыжего не выдержит никто ни НАТО ни прочие и только ***** его хозяин и куратор будет"в козырях"!!!
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27.08.2020 10:01 Ответить
***** кацапов в очень опасный блудняк втянуло. Рыжий в США по любому больше двух сроков не будет. Но когда вскроется, как ***** удалось шантажировать или коррумпировать президента США, то ближайшие несколько поколений американских, да и впрочем большинства западных политиков будут отъявленными русофобами по умолчанию, чисто дабы их не заподозрили в подобном грехе. Кацапов ждет веселое будущее, их будут гнобить чисто из принципа. Сказки кацапских пропагандонов о западных руссофобах, мечтающих уничтожить рашеньку превратятся в суровую реальность.
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27.08.2020 10:18 Ответить
не думаю"що вскроется"....
"засвічений " компромат повністю втрачає свою силу.
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27.08.2020 10:41 Ответить
Когда Трамп перестанет быть президентом, он уже не сможет помешать компетентным органам выяснить, за что же он так был влюблен в *****.
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27.08.2020 10:54 Ответить
А схерали "вскроется" то чего нет? С таким же успехом может "вскрыться" что Трамп - агент рептилоидов.
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27.08.2020 11:02 Ответить
То есть Трамп любит ***** чистой бескорыстною любовью?
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27.08.2020 11:09 Ответить
Вопрос в том,что произойдет в мировой геополитике,а значит и в Украине в эти грядущие 4 года и зная трампушу ещё вопрос не станет ли и он "вечным царём"в США там судья Гинзбург по моему из верховного суда вот-вот может помереть и тогда имея полное большинство в верховном суде эта рыжая мразь может там"протащить"все что пожелает!!!
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27.08.2020 12:23 Ответить
Нет, вечным царем он точно не станет. Во всяком случае в США, там у парламента достаточно много полномочий, что бы не допустить такого. Более того, республиканское большинство сейчас есть только в верхней палате, и то это может очень скоро измениться.
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27.08.2020 12:36 Ответить
Дай Бог,чтобы демократы взяли сенат в дополнении к палате представителей в ином случае если у них не будет"своего"президента и не будет "своего"хотя бы сената то я бы не зарекался ни от чего и тРАМП это показал за уже пройденный срок президенства,сколько "незыблемых"ценностей было растоптано???Сколько всего было"впервые"даже не хочу перечислять???
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27.08.2020 14:58 Ответить
В штатах выборшики выбирают, хоть блэт в центре Киева опрос проводите. Хилари и погорела на таких же опросах, ведь по ним она побеждала
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27.08.2020 10:01 Ответить
так вот выборщиков и пересчитывают по опросам, выборщики крайне редко идут против избиратей штата, кстати выборы Трампа недавний пример - пару выборщиков пошло против него и мнения избирателей, а по опросам тогда Трам максимально догнал чету Клинтонов к ноябрю...
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27.08.2020 10:10 Ответить
Тільки недалекі люди можуть бажати перемоги лівакам на чолі із Сплюхом Джо.
Трамп 2020!
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27.08.2020 10:10 Ответить
тількі кацапські боти підтримують агента кдб трампа.
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27.08.2020 10:16 Ответить
только идиоты с IQ на уровне шимпанзе верят в рептилоидов, гомеопатию и "агента кгб трампа".
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27.08.2020 11:03 Ответить
только идиоты собирают все говно в одну ступку перемешивают и мажут этим других.
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27.08.2020 11:21 Ответить
На цензорі умних, нажаль, небагато. Трамп 2020.
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27.08.2020 11:04 Ответить
*****, какой любопытный экземпляр кацапского троля! с датским флагом, литовским ФИО, украиномовний, но фанат друга путина Трампа ))))
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27.08.2020 11:20 Ответить
чому Байден не має великого відриву від самодура Трампа..?
тому.. що демократи останніми роками стійко асоціюються в "одноповерхової америки" з толєрасто-пі*араснею ,що окупувала всю "повістку дня" в ЗМІ,В шоу Бізнесі і активно пропагує свою лінію...
Достатньо подивитись серали мега Концерну НЕТФЛІКС...
ДЕ В КОЖНОМУ ФІЛЬМІ мало що негри(це вже давня традиція),а обовязково гей або лесбо тема...
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27.08.2020 10:36 Ответить
Еще демократы из кожи вон лезут, чтобы их начали ассоциировать с активистами-лапочками из BLM.
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27.08.2020 11:25 Ответить
Важко сказати яким президентом буде Байден, а ось президентка Камала Харріс відморожена соціалістка з усіма ризиками, що виникають для України.
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27.08.2020 10:53 Ответить
У Трампа денег больше и потому он победит.
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27.08.2020 11:09 Ответить
До чого тут його гроші? Трамп спирається на роботяг, а Байдн на бюджетників. Трамп тягне за бізнес та робочі місця, Байден за переросподіл бюджета та збільшення соціалки. Це, традиційна американська боротьба "слонів" та "віслюків". Ось і вся різниця. Гроші там грають другорядну роль.
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27.08.2020 12:22 Ответить
Да не читайте Вы советских газет. Предвижу вопрос: А что читать? Читайте всё что написано на стодоларовой купюре вникайте и будете счастливы, как Трамп.
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27.08.2020 17:26 Ответить
не майданщиків, а мародерів. Але роSSіянам не зрозуміла різниця.
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27.08.2020 12:23 Ответить
Чему то верить, не зная как родной английский/американский для чтения новостей в оригинале и не проживая в момент предвыборной гонки в США - не есть хорошо. Болею за интересы Украины и Беларуси, предвкушаю закат камунячей русни и лично крысы и его крысенышей, но все-таки воздержусь. Даже с учетом мнения того провидца, который вычислил победу трампуши 4 года назад и его поражение в этому году. Патаму чта!
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27.08.2020 11:47 Ответить
Наче хтось з вас має право голосувати в США. Головне аби наші політикани знову не почали сунути носа у їх вибори.Таким руки треба обрубувати і язики виривати. Бо, вони грають на стороні кацапів. Хай американці самі вирішують кому у них сидіти в Білому домі. А нам треба навчитися створювати реалні партії та висувати своїх кандидатів, а не вибирати з запропонованих "елітами".
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27.08.2020 12:15 Ответить
 
 