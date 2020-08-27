Байден опережает Трампа в колеблющихся штатах, но уже с минимальным отрывом, - CNBC
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает лидировать в президентской гонке в шести колеблющихся штатах, где избиратели в любой момент могут повести себя непредсказуемо.
Об этом говорится в опросе CNBC, передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, в шести таких штатах Байден может рассчитывать примерно на 49% поддержки, тогда как Трамп - на 46%. Он имеет отрыв в несколько процентов в Аризоне, Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В то же время в Северной Каролине разрыв между Байденом и Трампом составляет лишь 1%.
В США исторически сложилось, что есть штаты, которые традиционно поддерживают республиканцев, а есть те, которые поддерживают демократов. Однако главная борьба идет именно за штаты, которые "колеблются" - там могут победить оба кандидата, и именно победа в этих штатах может определить исход выборов.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом Трампа будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
77 лет дядьке, хотя с кравчуком же носятся
для порівняння )))
74+10=84
не молодые уже, правда?
Кравчука щас 86 лет, и с ним еще носятся...
Впрочем, дурень думкою багатіє - продолжай мечтать что Трампа вот-вот посадят, Рашка вот-вот развалится (уже раз 5 развалилась с 2014 года), на деревьях будут расти булки и т.п.
А демократы (и Обама в частности) только сопли жевали.
Байден знает одно: паРаша должна рухнуть, как трухлявый туалет и чем быстрее, тем лучше для всего мира. тчк
А США никогда не хотело чтобы Раша рухнула. Наоборот они будут ее всячески поддерживать если будет такая угроза.
це ваші думки про те,як буде..
Чомусь Обама не особливо мочив ХУ№ла санкціями,дешевим газом..
допоки не прийшов "агент Кремля ТРамп"...
Обама, что ты делаешь, прекрати!
Иран не выполнял условия "ядерной сделки", о чем заявляли разведки США и Израиля. США, кстати, предлагали одуматься и в 2017 санкции ввели только частично, а полностью восстановили в 2018.
"засвічений " компромат повністю втрачає свою силу.
Трамп 2020!
тому.. що демократи останніми роками стійко асоціюються в "одноповерхової америки" з толєрасто-пі*араснею ,що окупувала всю "повістку дня" в ЗМІ,В шоу Бізнесі і активно пропагує свою лінію...
Достатньо подивитись серали мега Концерну НЕТФЛІКС...
ДЕ В КОЖНОМУ ФІЛЬМІ мало що негри(це вже давня традиція),а обовязково гей або лесбо тема...