Симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты в Крыму разделили задержанных на пять групп
В оккупированном Крыму предварительное следствие по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" завершилось, после чего группу задержанных разделили на пять групп по пять человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил объединению "Крымская солидарность" адвокат Алексей Ладин.
По его словам, в деле уже 55 томов, не считая аудио и видеоматериалов, и все пять вновь открытых дел имеют "абсолютно идентичный смысл". Ладин подчеркнул, что это разделение усложняет все судебные процедуры. Непонятно, в каком статусе по отношению друг к другу будут находиться обвиняемые из разных пятерок.
"Это какая-то квазиюридическая процедура, поскольку согласно обвинению их прослеживается целостная группа из 29 человек, четверо из которых находятся в розыске. Следствие говорит, что это не повлияет на всесторонность и объективность рассмотрения дела. Мы видим пример "бахчисарайской восьмерки", из которого понятно, что суд сложно переваривает восемь человек", - сказал Ладин.
Адвокат добавил, что все пять процессов будут усложнены еще и тем, что, вероятно, каждого свидетеля придется допрашивать пять раз. В каждых показаниях одного и того же свидетеля могут быть разночтения, а суду потом придется все это анализировать. Пока сложно представить, как это все будет происходить на практике, сообщил Ладин.
По данным "Крымской солидарности", пятерки сформированы таким образом.
Первая: Рэмзи Бекиров, Риза Изета, Шабан Умеров, Раим Айвазов, Фарход Базаров.
Вторая: Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Яшар Муединов, Руслан Сулейманов, Рустам Шейхалиев.
Третья: Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов.
Четвертая: Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов.
Пятая: Яким Бекиров, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Эскендер Сулейманов, Асан Яников.
Еще четыре фигуранта дела все еще находятся в розыске: Эдем Яячиков, Руслан Булгаков, Эльдар Ибрагимов, Руслан Зауров.
Правозащитный центр "Мемориал" считает всех фигурантов дела политическими заключенными.
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В соответствии с ранее изданными приказами в тылу (в генерал-губернаторстве и в 1-м военном округе) точно так же, как в лагерях империи, уже произошло разделение военнопленных по признаку их национальной принадлежности. При этом имеются в виду следующие национальности: немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, грузины.
В тех случаях, когда это разделение из особых соображений еще не было произведено, нужно его при первой возможности произвести. Это особенно относится к новым военнопленным, попадающим в военные округа.
Лица следующих национальностей должны быть отпущены на родину; немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, литовцы, румыны, финны. О порядке роспуска этих военнопленных доследуют особые приказы.
В тех случаях, когда есть основания предполагать, что отдельные лица этих национальностей в соответствии с их убеждениями могут оказаться опасными для Германии и для национал-социализма, их следует исключить из ряда отпускаемых военнопленных и с ними следует поступить в соответствии с изложенным в разделе III.