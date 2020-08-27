Симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты в Крыму разделили задержанных на пять групп

В оккупированном Крыму предварительное следствие по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" завершилось, после чего группу задержанных разделили на пять групп по пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил объединению "Крымская солидарность" адвокат Алексей Ладин.

По его словам, в деле уже 55 томов, не считая аудио и видеоматериалов, и все пять вновь открытых дел имеют "абсолютно идентичный смысл". Ладин подчеркнул, что это разделение усложняет все судебные процедуры. Непонятно, в каком статусе по отношению друг к другу будут находиться обвиняемые из разных пятерок.

"Это какая-то квазиюридическая процедура, поскольку согласно обвинению их прослеживается целостная группа из 29 человек, четверо из которых находятся в розыске. Следствие говорит, что это не повлияет на всесторонность и объективность рассмотрения дела. Мы видим пример "бахчисарайской восьмерки", из которого понятно, что суд сложно переваривает восемь человек", - сказал Ладин.

Адвокат добавил, что все пять процессов будут усложнены еще и тем, что, вероятно, каждого свидетеля придется допрашивать пять раз. В каждых показаниях одного и того же свидетеля могут быть разночтения, а суду потом придется все это анализировать. Пока сложно представить, как это все будет происходить на практике, сообщил Ладин.

По данным "Крымской солидарности", пятерки сформированы таким образом.

Первая: Рэмзи Бекиров, Риза Изета, Шабан Умеров, Раим Айвазов, Фарход Базаров.

Вторая: Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Яшар Муединов, Руслан Сулейманов, Рустам Шейхалиев.

Третья: Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов.

Четвертая: Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов.

Пятая: Яким Бекиров, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Эскендер Сулейманов, Асан Яников.

Еще четыре фигуранта дела все еще находятся в розыске: Эдем Яячиков, Руслан Булгаков, Эльдар Ибрагимов, Руслан Зауров.

Правозащитный центр "Мемориал" считает всех фигурантов дела политическими заключенными.

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