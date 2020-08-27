Концерт ко Дню Независимости: в Офисе Президента заявили, что закон об авторском праве не нарушен. ВИДЕО
Офис Президента опубликовал полный перечень композиций, которые использовались при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.
"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популaярних в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.
"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.
На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.
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А панамцы, в курсе что, у них кто-то мародёрил?
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВСтаття 41. Порушення авторського права і суміжних прав
1. Відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення є порушенням авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.
2. Примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених з порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними.
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ОП "наводить тєнь на плєтєнь"...
-виготовлення КОНТРАФАКТНОЇ продукції("попурі") на основі виккористання пісень,правовласники котрих не давали на це дозвіл.
НЕ відрахування на авторську продукцію ,а саме ШТРАФ.
1.Труси Могилевської.
2.Прапор під ногами.
3.Дибільний зайчик.
4.Танок Преза.
5.Чорти, не путайтесь під ногами.
Завіса.
П.С. Для бажаючих спитати, а які прибутки з цього мав Вовочка Півогірка: реклама себе, красівого. Використання музики у рекламі - платне.
ОП може пи..діти будь -що,але вирішить Суд(на основі висновків експертів)
А почему бы это все не на заборе, под словом Х#Й нацарапать мелким шрифтом. Чего именно в каком то там фейсбуке? У него же есть - официальный сайт с gov ? Хитросделанные ублюдки, небось еще и задним числом все провернули.
А вообще они разве не должны были титрами в эфире это пустить или словами сообщить?
9) воспроизведение в информационных целях в газетах и других периодических изданиях, передача в эфир или другое публичное сообщение публично произнесенных речей, обращений, докладов и других подобных произведений в объеме, оправданном поставленной целью;
9-1) использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе другого произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры;
{Часть первая статьи 21 дополнена пунктом 9-1 в соответствии с Законом N 1651-VIII от 05.10.2016}
10) воспроизведение произведения в целях и на условиях, предусмотренных https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-22.htm статьями 22 -https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-25.htm 25 настоящего Закона ;
11) адаптация существующих и создаваемых аудиовизуальных произведений для слепых, лиц с нарушениями зрения и лиц с дислексией путем применения аудиодискрипции (тифлокоментування).
{Часть первая статьи 21 дополнена пунктом 11 согласно Закону N 927-VIII от 25.12.2015}
Этот перечень свободного использования произведений является исчерпывающим.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/statja-21.htm
п.п.8 і 9.1 є взаємновиключні. тому ОП не може в суді для захисту посилатись на ст.21
треба лише довести,що попурі було створено як КАРИКАТУРУ.
святкування дня незалежностi при зе ...
такая вот мелочь, а у зекоманды целый пиратский букет - и пофигу авторское право..
а загружал в интернет, просто чтобы история реальных событий не пропала, как это часто со временем случается с носителями, например с моей Помаранчевой Революции
Чи забрали музику ?
пару лет назад что-то переделывал, перезаливал другой вариант.. пришло опять какое-то сообщение, не читал, не выяснял толком..
главное - на случай аварии моих носителей материал есть, только он не "продвигается" ютубом - за пару лет - 6 просмотров..)
Янелох недарма казав, що українські жінки - це бренд. Саме такими він та стиліст-гей цього шоу бачить українок: вульгарними, напівоголеними, в непристойному вбранні та ще й напідпитку, бо на тверезу голову приймати участь у такому шабаші неможливо.
А може і добре, що подивилась, тепер буду знати, що замість Білик виступала Сєрьожа Звєрєва, що Вєрка Сердючка вагітна, шо Джамала зробила собі груди, а Руслана груди обрізала, а головне - це ополчєночка повернулась до свого Янелоха.