Концерт ко Дню Независимости: в Офисе Президента заявили, что закон об авторском праве не нарушен. ВИДЕО

Офис Президента опубликовал полный перечень композиций, которые использовались при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популaярних в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

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"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.