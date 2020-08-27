Прибывающие с временно оккупированных территорий должны иметь страховой полис, пройти самоизоляцию или сделать ПЦР-тест, - Минреинтеграции

С 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С 00:00 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года., иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым или попасть на оккупированную территорию Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

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Отмечается, что полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером.

Также все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с оккупированных территорий, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дия". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.