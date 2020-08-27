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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Прибывающие с временно оккупированных территорий должны иметь страховой полис, пройти самоизоляцию или сделать ПЦР-тест, - Минреинтеграции

Прибывающие с временно оккупированных территорий должны иметь страховой полис, пройти самоизоляцию или сделать ПЦР-тест, - Минреинтеграции

С 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С 00:00 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года., иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым или попасть на оккупированную территорию Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

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Отмечается, что полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером.

Также все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с оккупированных территорий, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дия". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

Автор: 

карантин (16729) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Министерство реинтеграции (278)


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И где должны быть застрахованы донбабвийцы? Промокашка от МГБ ДНР сойдет?
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27.08.2020 10:11 Ответить
А пройти тест на знание Украинского языка, по истории Украины и ответить на вопрос "Чей Крым"?
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27.08.2020 10:12 Ответить
На камеру! С викладанням на спецсторінку!
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27.08.2020 10:22 Ответить
Всеодно мені не зрозуміло, із цивілізованних країн громадянам заборонили в*їзд в Україну, а із лугандона і засрашки дозволили. Це щоб вони нас продовжували заражати?
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27.08.2020 10:40 Ответить
А еще должны дать ПОДПИСКУ о том что путин - ху-ло, раша оккупант и агрессор, ОРДЛО и Крым это Украина и они оккупированы Рашей, то что так называемые местные власти это бандитские формирования наемников раши, то что они сами не участвовали в бандитских референдумах, не участвовали в выборах оккупационных администраций, не кричали путин приди, не препятствовали украинским военным, не вывешивали и не носили триколор и колорадские ленточки, дома нет портрета путина, имеют только украинское гражданство и ни когда не получали " паспортов " лнроДНЕрий или Раши.. ну где то так..
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27.08.2020 10:47 Ответить
То есть Украина признаёт документы выданные ОРДЛО.
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27.08.2020 10:53 Ответить
До задницы то, что они должны иметь. На пунктах пропуска уже налажен бизнес и по фиктивным тестам, и по установке "Дий в дома" и по прочим препятствиям. Велкам ту Юкрейн.
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27.08.2020 10:54 Ответить
так и нафига оно надо - через кпп лазят курьеры с кучами карточек и миллионами ... пока Украина платит "нашим людям", никакие "границы" не страшны...
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27.08.2020 15:04 Ответить
 
 