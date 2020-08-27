Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака, - Бутусов

Новый глава Одесской таможни Денис Пудрик, который при Януковиче возглавлял Крымскую таможню, был назначен с подачи главы Офиса президента Андрея Ермака, о чем сам президент должен быть в курсе.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Бутусов отмечает, что назначение Пудрика возмутило главу исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, который написал: "Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых "профессионалов" и углубляя круг коррупции? Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?"

"Вот только Михеил Николозович забыл написать, кому именно он этот вопрос адресует, видимо, еще не разобрался, с какими именно барыгами ему приходится иметь дело в данном случае. И я решил помочь ему разобраться, чтобы вопрос был адресным, а ответ - от того, кто именно добился назначения Пудрика.

Денис Пудрик - весьма опытный таможенник, который многие годы руководил разными таможнями, и пока он жил на одну зарплату, его семья приобрела квартиры в Киеве, Турции, Крыму, Донецке, участки земли, дом под Киевом, дорогие машины, коллекционные часы, ну все как положено таможенным генералам, считайте сами. Пудрика люстрировали в 2015-м, но в марте 2020-го, при Зеленском, он получил решение суда о восстановлении в должности и еще и компенсацию от государства, в дополнение к своему состоянию", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что причина такого поворота в карьере Пудрика – его жена Наталья.

"Это дочь Сергея Куницына - бывшего депутата Блока Петра Порошенко, который в марте 2020-го возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Зеленском", - отмечает главред Цензор.НЕТ, добавляя, что позвал его в Офис президента его глава Андрей Ермак.

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"И как раз в марте 20-го Пудрик внезапно выиграл суд по люстрации, так вот совпало с назначением тестя в ОП, еще и 600 тысяч получил. Так что таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака, которое возглавляет совет при президенте. Вряд ли президент Зеленский не в курсе кто назначил и кого именно назначили на крупнейшую таможню, ведь Саакашвили прежде всего просил назначить на одесскую таможню его людей, как это было в 2015-м. Так что здесь такой случай, когда сказать "я не знал" - скомпрометирует президента куда больше, чем объяснять, почему знал и согласился с назначением.

Итак, подсказываю Михеилу Саакашвили. На следующем Нацсовете реформ глава исполкома без всяких сомнений должен задать свой вопрос тем, кто назначил Пудрика "углублять круг коррупции" и "пожирать собственный национальный организм" - главе Офиса президента Ермаку и президенту Зеленскому. Конкретно, четко, пусть президент честно ответит на это прямое обвинение в коррупции от своего собственного Нацсовета реформ, верим, что Михеил Николозович не позволит от своего вопроса увильнуть. Нацсовет по регламенту должен собираться один раз в месяц, а с момента заседания 30 июня прошло уже два месяца, так что ждем скорейшего заседания - и никакой пощады барыгам!" - резюмирует Бутусов.