За сутки в ВСУ 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 604 человека, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 27 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 604 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская городская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Киевская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черниговская область - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 работник ВС Украины и Винницкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 687 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в блжайшие трое суток, - 231 человек.

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