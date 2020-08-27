Полицейские в Киеве назначили ежемесячную "дань" в $800 кальян-бару: их будут судить

Начальник сектора криминальной полиции одного из управлений полиции в городе Киеве и его коллега пойдут под суд за вымогательство ежемесячной платы за "спокойствие" от владелицы кальян-бара.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другим должностным лицом полиции - начальником территориального отдела полиции в городе Киеве - получили неправомерную выгоду от владелицы кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов. Так, за ежемесячную плату в сумме 800 долларов США полицейские обещали не препятствовать ее предпринимательской деятельности.

Один из полицейских, а именно начальник территориального отдела полиции, был разоблачен после получения очередного транша неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении 18.08.2020.

По результатам дальнейших следственных действий 26.08.2020 сообщение о подозрении вручили его сообщнику - начальнику сектора криминальной полиции, который выступал посредником.

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Разоблачение злоумышленников проводилось прокурорами совместно территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Киеве, по материалам ДВБ Нацполиции Украины и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.