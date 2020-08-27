РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости Взяточники
7 457 22

Полицейские в Киеве назначили ежемесячную "дань" в $800 кальян-бару: их будут судить

Полицейские в Киеве назначили ежемесячную

Начальник сектора криминальной полиции одного из управлений полиции в городе Киеве и его коллега пойдут под суд за вымогательство ежемесячной платы за "спокойствие" от владелицы кальян-бара.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другим должностным лицом полиции - начальником территориального отдела полиции в городе Киеве - получили неправомерную выгоду от владелицы кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов. Так, за ежемесячную плату в сумме 800 долларов США полицейские обещали не препятствовать ее предпринимательской деятельности.

Один из полицейских, а именно начальник территориального отдела полиции, был разоблачен после получения очередного транша неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении 18.08.2020.

По результатам дальнейших следственных действий 26.08.2020 сообщение о подозрении вручили его сообщнику - начальнику сектора криминальной полиции, который выступал посредником.

Смотрите также: Миллионная взятка при закупке масок для ВСУ: ГБР рассекречивает материалы расследования. ВИДЕО

Разоблачение злоумышленников проводилось прокурорами совместно территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Киеве, по материалам ДВБ Нацполиции Украины и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

взятка (6152) Киев (25483) Нацполиция (16431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
400 Рюкзакову... ежемесячно...
Ашо? Курочка по зернышку клюёт, а двор весь в говне...
показать весь комментарий
27.08.2020 10:46
+4
собаков и его мусор гопота. самый эффективный мусорской министр. бывший бандюк стал министром мусарни, как вы думаете, что может из этого получится? правильно,ОПГ мусарня во главе с потужным министром собаковым
показать весь комментарий
27.08.2020 11:06
+3
Пятилетняя " успешная " реформа в действии.. А как кричали.. как кричали.. А все осталось как и было.. Хотя когда было по другому..( вспоминаю давний рассказ одного знакомца- держал левую заправку., платил мзду на прямую нач. полиции ( ну и другим " кому надо"), потом прошла революция им Ющенко, всех начальников заменили ( что было то было) "новыми лицами", новый начальник вызвал всех " леваков" и сказал, теперь будите платить МНЕ , потом ставки подняли и пришлось бросить "бизнес", стало не рентабельно). Вот и вся история.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
400 Рюкзакову... ежемесячно...
Ашо? Курочка по зернышку клюёт, а двор весь в говне...
показать весь комментарий
27.08.2020 10:46 Ответить
Этих лохов, свои же и подставили.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:49 Ответить
при мне, было меньше..
показать весь комментарий
27.08.2020 10:51 Ответить
Пятилетняя " успешная " реформа в действии.. А как кричали.. как кричали.. А все осталось как и было.. Хотя когда было по другому..( вспоминаю давний рассказ одного знакомца- держал левую заправку., платил мзду на прямую нач. полиции ( ну и другим " кому надо"), потом прошла революция им Ющенко, всех начальников заменили ( что было то было) "новыми лицами", новый начальник вызвал всех " леваков" и сказал, теперь будите платить МНЕ , потом ставки подняли и пришлось бросить "бизнес", стало не рентабельно). Вот и вся история.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:55 Ответить
Мєнти при Порошенку намагалися вести себе порядно. А зараз Зеленський будує в нас авторитарний режим на кшталт Білорусі- оточив себе людьми Януковича і дав всі права та бабло мєнтам.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:14 Ответить
Менты при Порошенко, осваивались и знакомились с "тарифами", пришли не обстрелянные поэтому времени понадобилось чуть больше обычного.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:17 Ответить
Менты при Порошенко оставались такими же ментами Авакова.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:09 Ответить
Дяка бабі Юлі...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:43 Ответить
Ну вот, а вы говорите: ГБР - дармоеды. Вон каких коррупционеров в МВД поймали! Забыли только показать их Порш каены, з-х этажные виллы, пару десятков квартир, счета за границей и пр. и пр. Могу ГБР наколку дать: у нас тут участковый - самый злостный коррупционер. Видел как он себе Опель за 3 000$ покупал. Явно со взяток.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:57 Ответить
Порше! Блин, никаких Порш, что за тупость!
Немцем был Ферри, НЕМЦЕМ!!!!
показать весь комментарий
27.08.2020 10:59 Ответить
Сорян, что затронул ваши тонко-профессиональные чувства. Конечно ваше замечание полностью меняет суть моего коммента.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:02 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2020 11:17 Ответить
Чьих бедете?...
Мы от Васи Куролесова и вы нам будете слюнявить по 8 бумаг ежемесечно....

Вспомнилось из 90-тых....))))
показать весь комментарий
27.08.2020 11:01 Ответить
собаков и его мусор гопота. самый эффективный мусорской министр. бывший бандюк стал министром мусарни, как вы думаете, что может из этого получится? правильно,ОПГ мусарня во главе с потужным министром собаковым
показать весь комментарий
27.08.2020 11:06 Ответить
все вернулось в полиции обратно в 2000ые - дань собирают регулярно мусора вокруг метро с наливаек, баров, торгашей...
показать весь комментарий
27.08.2020 11:07 Ответить
Тю. У нас мєнта часів Овоча повернули, так тепер 2 штуки платиш- і місяць катаєшся спокійно, ніхто не спиняє.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:13 Ответить
чім мєнти-поліцаї відрізняються від раклів-бандитів...?а з нас ще й за "защітнєгів"налоги здирають
показать весь комментарий
27.08.2020 11:13 Ответить
А зам. начльников киевскиъ РОВД полиции, собирающих через "представителей" ежедневную дань с торговцев в местах незаконной торговли по 50-200 гривнеь (зависит от размера "торгового места" пока не ловят. Потому знайте, когда вас обвешивают на фруктах овощах на уличных раскладках, там доля "зарплаты" аваковской полиции и не ругайте сильно торговок. Кроме их заработка, там доля азеров, грузинов и прочей пошести, которая стоит за этими мусорниками и рассадниками. Ну а про то, что ни у одной из этих торговок никогда не было санпаспорта и речи нет. Власть их не видит. Мзда из долларов мешает наводит порядок в Киеве.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:14 Ответить
Всех полицейских на нары ,пусть *** какой-нибудь канал роют ...
показать весь комментарий
27.08.2020 11:24 Ответить
Мафіозна країна де люді повністью безправні.

Чи ось, наприклад: Неизвестные в масках и на авто похитили мужчину в Киеве под жуткие крики "Нет"

https://antikor.com.ua/articles/403905-neizvestnye_v_maskah_i_na_avto_pohitili_muhchinu_v_kieve_pod_hutkie_kriki_net
показать весь комментарий
27.08.2020 11:38 Ответить
А что, кальян уже незаконен? За что требовали денег?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:03 Ответить
Возьмите любой ранок и отработайте ментов,что там сидят. В удивитесь из оборотам!
показать весь комментарий
27.08.2020 13:46 Ответить
 
 