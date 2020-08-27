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Новости Коронавирус и карантин
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Воду в Киеве проверили на наличие коронавируса, COVID-19 обнаружен не был, - "Киевводоканал"

Воду в Киеве проверили на наличие коронавируса, COVID-19 обнаружен не был, -

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения в отношении питьевой воды, COVID-19 в воде не живет и легко подвергается окислению. Дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Также ВОЗ отмечает, что "на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них".

Однако по единому стандарту, было проведено исследование сточных вод на наличие в них вируса SARS-COV-19.

В июле-августе были взяты 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория, расположенная в Киеве.

SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины.

"С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране актуальным является повторение отбора проб, но мы уверены, что на объектах Киевводоканала никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет. Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением гигиенических и техники безопасности труда", - отметили в Киевводоканале.

Также читайте: Из-за обмеления Днепра ухудшается качество воды, - "Киевводоканал"

Автор: 

карантин (16729) Киев (25483) Киевводоканал (129) вода (918) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Интереснее посмотреть список того, что "был"...
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27.08.2020 10:59 Ответить
Цікаво а скільки лямів списали на це дійство?
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27.08.2020 11:03 Ответить
А проверяющие знают, что эпидобстановка меняется каждый час? И кто бы проверил непроветриваемые перроны киевского метро, взял анализ на наличие грибков и плесени?
Салоны в ублюдочных маршрутках, городском транспорте столицы "европейского государства"? Конечно, намного легче хрюкать о ношении масок, чем мыть салоны и вагоны.
И списывать на мойку и обработку миллионы гривень.
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27.08.2020 11:10 Ответить
Для тупого зебыдлоэлектората статья отмыва бабла пройдёт на ура.
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27.08.2020 11:20 Ответить
І РОКУ НЕ ПРОЙШЛО від початку епідемії, як комусь прийшла думка перевірити воду. Ось так...
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27.08.2020 14:20 Ответить
 
 