Воду в Киеве проверили на наличие коронавируса, COVID-19 обнаружен не был, - "Киевводоканал"
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения в отношении питьевой воды, COVID-19 в воде не живет и легко подвергается окислению. Дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Также ВОЗ отмечает, что "на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них".
Однако по единому стандарту, было проведено исследование сточных вод на наличие в них вируса SARS-COV-19.
В июле-августе были взяты 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория, расположенная в Киеве.
SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины.
"С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране актуальным является повторение отбора проб, но мы уверены, что на объектах Киевводоканала никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет. Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением гигиенических и техники безопасности труда", - отметили в Киевводоканале.
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