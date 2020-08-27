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Новости Коронавирус и карантин
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Если учитель заболеет COVID-19, то могут закрыть школу, но все зависит от ситуации, - КГГА

Если учитель заболеет COVID-19, то могут закрыть школу, но все зависит от ситуации, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель. Могут закрыть школу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский во время брифинга.

"Человек просто идет на самоизоляцию или в больницу, опеределяется круг контактных лиц, которые так же идут на самоизоляцию. Директор принимает решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование, в зависимости от количества заболевших, если оно не в критическом формате, то процесс обучения продолжится", - отметил Мондриевский.

Поскольку учитель может контактировать с классом (иногда даже с несколькими), решение будет приниматься в зависимости от ситуации, не исключается также и закрытие школы.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2978) Киев (25483) школа (3012) учитель (496) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Легше закрити кабмін і в першу чергу брехливого ляшка - тоді більше нікого і нічого не треба буде закривати.
Народ давно помічав, що всі державні установи працюють виключно проти країни і народу - на свою кишеню і під диктовку закулісних сил.
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27.08.2020 11:42
+1
Если я заболею ,к врачам обращаться не стану ,обращусь я к друзьям ,не сочтите что это в бреду ....
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27.08.2020 11:20
+1
А не краще навчання просто з 1-2 міс. Я не починати взагалі, поки так багато хворих?
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27.08.2020 11:37
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Дурдом...
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27.08.2020 11:19 Ответить
Если я заболею ,к врачам обращаться не стану ,обращусь я к друзьям ,не сочтите что это в бреду ....
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27.08.2020 11:20 Ответить
Тут "первая ледя" заболела и страну не закрыли... С чего школу закрывать, если туда все равно никто не ходит?
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27.08.2020 11:22 Ответить
Тиждень державного аналізу, два тиждні хвороба, ще тиждень аналізу... Два тиждні на аналізи, в той час як приватний роблять за сутки.
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27.08.2020 11:23 Ответить
А может просто проводить тесты для учителей? Как для офеса зеленского.
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27.08.2020 11:23 Ответить
А "ситуации" градируются так. Если у учителя 37,5 то закрывается класс, если 38,0 то пол школы, если 38,5 то вся школа, если 39,0 то все школы города.. И тут словоблудие.. так таки да или так таки нет... Какие на хр--- "ситуации".
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27.08.2020 11:28 Ответить
да да... в зависимости от величины зоны поражения))
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27.08.2020 11:36 Ответить
Идиоты
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27.08.2020 11:33 Ответить
а зачем тогда открывать ее.. если учитель как бомба замедленного действия у вас)
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27.08.2020 11:35 Ответить
А не краще навчання просто з 1-2 міс. Я не починати взагалі, поки так багато хворих?
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27.08.2020 11:37 Ответить
Легше закрити кабмін і в першу чергу брехливого ляшка - тоді більше нікого і нічого не треба буде закривати.
Народ давно помічав, що всі державні установи працюють виключно проти країни і народу - на свою кишеню і під диктовку закулісних сил.
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27.08.2020 11:42 Ответить
Наиболее уязвимые те кому за 60.Дети это хренью не болеют... Пургаметы
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27.08.2020 11:42 Ответить
А если в раде заболеют то их закрывать не будут. Их что не жалко. Не хорошо это.
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27.08.2020 11:53 Ответить
До жопы ето все. Если откроются школы то заболеют все.
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27.08.2020 11:53 Ответить
 
 