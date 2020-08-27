Если учитель заболеет COVID-19, то могут закрыть школу, но все зависит от ситуации, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель. Могут закрыть школу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский во время брифинга.

"Человек просто идет на самоизоляцию или в больницу, опеределяется круг контактных лиц, которые так же идут на самоизоляцию. Директор принимает решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование, в зависимости от количества заболевших, если оно не в критическом формате, то процесс обучения продолжится", - отметил Мондриевский.

Поскольку учитель может контактировать с классом (иногда даже с несколькими), решение будет приниматься в зависимости от ситуации, не исключается также и закрытие школы.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - добавил он.

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