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Подразделения ВСУ в сентябре примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

Подразделения ВСУ в сентябре примут участие в многонациональных учениях

Подразделения Вооруженных сил Украины в сентябре примут участие в учениях "Combined Resolve XIV", которые пройдут на учебном полигоне "Хохенфельс" (Германия) Сухопутных войск ВС США.

Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

"Украину будут представлять подразделения 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода, Международного центра миротворчества и безопасности Командования Сил специальных операций ВС Украины", - сообщили в Минобороны.

Также, по словам организаторов, среди участников нынешних маневров подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, США и Франции. В общем - около 3,5тыс. военнослужащих НАТО и партнеров.

Combined Resolve – многонациональные учения, которые проводятся командованием ВС США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

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27.08.2020 11:20 Ответить
Підрозділи ЗСУ у вересні візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях CombinedResolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 7361
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27.08.2020 11:31 Ответить
Учения это хорошо.Оккупанта с Донбасса-когда погоним,вместо выборов.Россия вряд ли впишется-ситуация не та.
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27.08.2020 11:31 Ответить
От Украинских танков с крестами у кацапов не перестает бомбить:

Підрозділи ЗСУ у вересні візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях CombinedResolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 8790
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27.08.2020 11:47 Ответить
Підрозділи ЗСУ у вересні візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях CombinedResolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 4159
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27.08.2020 11:53 Ответить
Навіщо обманювати європейців і американців - хай найсвітліший і найрозумніший капітулянт направляє військо на навчання зразу в рашку. Бо то є його вибір. Дякуємо 73% "какая разница".
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27.08.2020 13:13 Ответить
 
 