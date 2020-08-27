Подразделения ВСУ в сентябре примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

Подразделения Вооруженных сил Украины в сентябре примут участие в учениях "Combined Resolve XIV", которые пройдут на учебном полигоне "Хохенфельс" (Германия) Сухопутных войск ВС США.

Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

"Украину будут представлять подразделения 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода, Международного центра миротворчества и безопасности Командования Сил специальных операций ВС Украины", - сообщили в Минобороны.

Также, по словам организаторов, среди участников нынешних маневров подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, США и Франции. В общем - около 3,5тыс. военнослужащих НАТО и партнеров.

Combined Resolve – многонациональные учения, которые проводятся командованием ВС США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

Читайте также: Часть трассы Киев-Чоп сегодня перекроют на три часа в связи с проведением учений боевой авиации