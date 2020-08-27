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Решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19 будут принимать санитарные врачи, - КГГА
Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. После чего решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.
Об этом Валентин Мондриевский рассказал во время брифинга. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть рекомендации санитарных врачей - проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам и потом они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация", - сказал Мондриевский.
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Зачем их вообще открывать?
Куда ни кинь...
то школи можна навіть не відкривати у більшості областей..