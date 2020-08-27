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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19 будут принимать санитарные врачи, - КГГА

Решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19 будут принимать санитарные врачи, - КГГА

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. После чего решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.

Об этом Валентин Мондриевский рассказал во время брифинга. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть рекомендации санитарных врачей - проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам и потом они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация", - сказал Мондриевский.

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Автор: 

карантин (16729) КГГА (2978) школа (3012) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вся власть санитарным врачам!))
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27.08.2020 11:40 Ответить
Вспышка слева, вспышка справа.. Стёпа, ****, осатанел.
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27.08.2020 11:42 Ответить
Блин, неужели непонятно что закрытие школ - вопрос нескольких недель...
Зачем их вообще открывать?
Куда ни кинь...
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27.08.2020 11:46 Ответить
Якщо не буде цього :
Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА - Цензор.НЕТ 2772

Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 ухвалюватимуть санітарні лікарі, - КМДА - Цензор.НЕТ 3243

то школи можна навіть не відкривати у більшості областей..
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27.08.2020 12:03 Ответить
У нас однозначно не будет ((
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27.08.2020 12:45 Ответить
 
 