РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13716 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 838 9

Больницам не платят за количество пациентов с COVID-19. Госпитализируя, нельзя манипулировать и получать больше денег, - Ляшко

Больницам не платят за количество пациентов с COVID-19. Госпитализируя, нельзя манипулировать и получать больше денег, - Ляшко

Больницы, лечащие пациентов с COVID-19, получают деньги в зависимости от количества созданных бригад, а не за количество пациентов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За количество пациентов или пролеченные случаи по "ковидному пакету" не платят, поэтому я сразу отмечу, что госпитализируя нельзя манипулировать и получать больше денег. Сумма средств, которая выплачивается учреждению здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательный госпитализацию", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, сейчас больницам платят за количество бригад.

"То есть если в больнице есть, например, 100 "ковидных" коек, то у нее может быть определенное количество бригад, в которых реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами. На бригаду уплачивается определенная сумма - 17 тыс. грн в месяц. Чем больше таких бригад, тем большая сумма приходит на больницу. Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн грн в месяц, если больше - получает больше. Мы не включаем в борьбу с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ", - объяснил Ляшко.

Также читайте: Пандемия COVID-19 показала, что в Украине должна быть действующая система противоэпидемической защиты, - Ляшко

Автор: 

больница (1437) карантин (16729) финансирование (1794) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага так мы и поверили))) Вы пол года за идею и за людей переживаете)))
показать весь комментарий
27.08.2020 11:47 Ответить
тому існує неофіційний цінник..
За день госпіталізації від Ковід

десь 5000 в день..
У Львові -20 000
показать весь комментарий
27.08.2020 11:56 Ответить
Да и если манипулируют - посадить легче простого. знаю случай, 1 врач, принял знакомого, давно, чет там подшаманил, денег не взял, потом на улице тот знакомый подошел, сунул ему конверт, хоть тот и не хотел, и тут из-за кустов.... да! с камерой, с хмурыми чуваками в форме(или без но с ксивами) появился Срок.(вроде врача кто-то так "подсидел"). и наручники.
Европа, чо.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:57 Ответить
і що цим хотіли сказати ?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:00 Ответить
Як шо? то шо тут верещать типу - а я знаю знайомого, у котрого корєша кума лікар охмурював: на штуку гриваків і я тебе запишу шо в тебе був вірус(а мені за тебе дадуть 10шт., ну, 9, заплачу вже я тобі, лоху ту 1шт.)
не читав такого тут? я декілька разів читав.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:09 Ответить
На бригаду сплачується певна сума - 17 тис. грн на місяць. ..

Ми не включаємо в боротьбу з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.

це що ,по 2000 додатково в місяць на людинупід постійним ризиком зараження ?
ЦЕ ж НІЧОГО (((
показать весь комментарий
27.08.2020 11:59 Ответить
Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательный госпитализацию", - отметил главный санврач Источник: https://censor.net/n3216115

Если "не платят", то зачем этот коэффициент?!
Кто говорит об "оплате", речь идет о средствах, выделяющихся на лечение больного с ковидом.

https://112.ua/statji/dorogoy-koronavirus-skolko-stoit-lechenie-ot-covid-19-v-ukraine-i-kto-za-nego-dolzhen-platit-531445.html Так как лечение коронавирусным больным оказывается в госучреждении , то за него должно заплатить именно государство. По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, одни сутки лечения такого больного обходятся бюджету в 1 300-1 500 гривен. По рекомендациям ВОЗ, средняя госпитализация длится 21 день. То есть на одного больного приходится тратить примерно 27-31 тысячу гривен.
Но основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен. Много ли это?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:02 Ответить
17 тис. грн на місяць - це на бригаду з 1 лікаря і 0 медсестер? А гроші на ліки для хворих взагалі не передбачені?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:30 Ответить
А что "деньги ходят за пациентом" уже отменили?
показать весь комментарий
27.08.2020 14:59 Ответить
 
 