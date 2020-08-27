Больницам не платят за количество пациентов с COVID-19. Госпитализируя, нельзя манипулировать и получать больше денег, - Ляшко

Больницы, лечащие пациентов с COVID-19, получают деньги в зависимости от количества созданных бригад, а не за количество пациентов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За количество пациентов или пролеченные случаи по "ковидному пакету" не платят, поэтому я сразу отмечу, что госпитализируя нельзя манипулировать и получать больше денег. Сумма средств, которая выплачивается учреждению здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательный госпитализацию", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, сейчас больницам платят за количество бригад.

"То есть если в больнице есть, например, 100 "ковидных" коек, то у нее может быть определенное количество бригад, в которых реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами. На бригаду уплачивается определенная сумма - 17 тыс. грн в месяц. Чем больше таких бригад, тем большая сумма приходит на больницу. Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн грн в месяц, если больше - получает больше. Мы не включаем в борьбу с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ", - объяснил Ляшко.

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