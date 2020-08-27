Больницам не платят за количество пациентов с COVID-19. Госпитализируя, нельзя манипулировать и получать больше денег, - Ляшко
Больницы, лечащие пациентов с COVID-19, получают деньги в зависимости от количества созданных бригад, а не за количество пациентов.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"За количество пациентов или пролеченные случаи по "ковидному пакету" не платят, поэтому я сразу отмечу, что госпитализируя нельзя манипулировать и получать больше денег. Сумма средств, которая выплачивается учреждению здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательный госпитализацию", - отметил главный санврач.
По словам Ляшко, сейчас больницам платят за количество бригад.
"То есть если в больнице есть, например, 100 "ковидных" коек, то у нее может быть определенное количество бригад, в которых реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами. На бригаду уплачивается определенная сумма - 17 тыс. грн в месяц. Чем больше таких бригад, тем большая сумма приходит на больницу. Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн грн в месяц, если больше - получает больше. Мы не включаем в борьбу с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ", - объяснил Ляшко.
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За день госпіталізації від Ковід
десь 5000 в день..
У Львові -20 000
Европа, чо.
не читав такого тут? я декілька разів читав.
Ми не включаємо в боротьбу з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.
це що ,по 2000 додатково в місяць на людинупід постійним ризиком зараження ?
ЦЕ ж НІЧОГО (((
Если "не платят", то зачем этот коэффициент?!
Кто говорит об "оплате", речь идет о средствах, выделяющихся на лечение больного с ковидом.
https://112.ua/statji/dorogoy-koronavirus-skolko-stoit-lechenie-ot-covid-19-v-ukraine-i-kto-za-nego-dolzhen-platit-531445.html Так как лечение коронавирусным больным оказывается в госучреждении , то за него должно заплатить именно государство. По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, одни сутки лечения такого больного обходятся бюджету в 1 300-1 500 гривен. По рекомендациям ВОЗ, средняя госпитализация длится 21 день. То есть на одного больного приходится тратить примерно 27-31 тысячу гривен.
Но основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен. Много ли это?