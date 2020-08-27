Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе. ФОТОрепортаж

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в Киеве встретился с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"Конструктивная встреча с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым о том, как политика безопасности и гуманитарная ситуация с обеих сторон линии разграничения влияет на украинцев и их будущее", - сообщает.

Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.

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Фото: посольство США/Facebook