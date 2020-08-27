Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе. ФОТОрепортаж
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в Киеве встретился с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
"Конструктивная встреча с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым о том, как политика безопасности и гуманитарная ситуация с обеих сторон линии разграничения влияет на украинцев и их будущее", - сообщает.
Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.
Фото: посольство США/Facebook
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"Все остальное - жопа", - думал он. - "И вы, ребята, тоже".
Мнения 27-авг, 03:319 1 149 0
Я не верю в «отдали свои жизни». Нет. Не отдали. Эти жизни забрали.
Пришел враг и отнял жизни наших братьев.
Я не верю в то, что герої не вмирають. Умирают.
Кто-то в одно мгновение, кто-то долго и страшно. Кто-то на фронте, кто-то уже дома, так и не сумев выйти оттуда до конца.
Я не верю в то, что не забудем и не простим. Забывают всех, а забыв- прощают. Чтобы снова обняться с оккупантом. Чтобы не победа, а «мир».
И я, к сожалению, не умею писать так, чтоб проняло тех, кому похеру и «я их туда не посылал».
Жрать, срать, драть- это базисные установки стада и их не проймет ничего, пока они могут спокойно жрать, срать и драть.
Я помню момент, когда слова «Донбасс», «аэропорт», «котел», «Илловайск» поменяли своё значение, стали триггерами, спусковыми крючками, отпускающими на волю страх и ярость, надежду и неверие, ощущение беспомощности и понимание, что ты можешь всё и что уже не страшно.
Я помню людей, которые уходили драться только лишь за право жить на своей земле, и людей, которые несли последнее, чтобы драться было легче.
Я тысячу раз, наверное, ставила себя на место жены, матери, которая едет опознавать останки, и до сих пор не понимаю, как это можно пережить. Как объяснить детям. Как?
Сколько сейчас вокруг нас пустых людей? Людей, потерявших самых близких. Людей, из которых выпили жизнь.
Сколько имен уже выбито на граните?
Сколько раз надо ударить в колокол, чтобы почтить все смерти в этой войне? Но мы забудем. Не мы, так наши дети. Не дети, так внуки. И герои умирают, выплеснув свою кровь на украинскую землю.
Останется только в который раз выцарапанная из глотки врага свобода.
Наша свобода НИКОГДА не была бесплатной. И никогда не будет.
Можно превратить парад в фарс, можно «договариваться», можно «перестать стрелять».
Можно про@бать все и еще вот это.
Но хорошо бы помнить, что в это самое время, каждый день, каждую грёбаную минуту звонит колокол.
Звонит, отсчитывая цену нашей независимости.
Таня Адамс
Политика / Мнения 27-авг, 06:149 1 490 0
Россия через скандального главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, пыталась протолкнуть план скрытой федерализации Украины.
Он предусматривал создание автономии на Донбассе во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США.
Отмечается, что ради воплощения этой политической ловушки российские оккупанты даже были согласны оставить восток Украины и разоружить главарей террористических группировок.
Роль Манафорта и "российский след"
Сам Манафорт отрицал, что вел какие-либо переговоры по "мирному плану", однако следователям удалось доказать, что это неправда. Ведь в 2018 году политтехнолог обратился к нескольким своим коллегам, в том числе к социологу Тони Фабрицио, за помощью. Он, в частности, передал Фабрицио общее описание этого плана.
В отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США текст документа приведен на английском языке. Впрочем, в нем в нем есть показательные моменты, которые свидетельствуют именно о российском авторстве. Это и русская транскрипция названий и имен (Yanukovich, Donbass и т. д.), и несвойственное употребление артиклей в некоторых местах.
Россия надеялась, что сможет создать привлекательную для международного сообщества "обертку" федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства.
Россия при этом как бы вообще отсутствует в этом конфликте. Даже авторство плана должен был взять на себя лично Дональд Трамп, а Россия якобы "ждала его инициативы", чтобы согласиться с идеями, которые сама же и продвигала.
Ключевые пункты плана
1) Создание "Автономной республики Донбасса" ("АРД"), автономного региона Украины. "АРД" должен был быть создан в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года.
Решение о создании "АРД" Россия хотела увидеть одобренным в "нормандском формате".
2) Принятие Верховной Радой специального закона, который бы определял правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции "АРД" в Украину. Это якобы должно было разблокировать мирный процесс и создать условия для реализации совместного плана прекращения огня.
3) Избрание "премьер-министра" Донбасса на переходный период на основе временной "Конституции АРД". Страна-агрессор настаивала, чтобы "премьер-министр АРД" избирался "парламентом (народным собранием) АРД" и руководил процессом переговоров по урегулированию конфликта между "АРД" и Украиной.
Оптимальным кандидатом на эту должность был назван Виктор Янукович.
"Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать "АРД" и привлечь господина Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами... Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением по отношению к господину Януковичу, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года", - утверждалось в скандальном документе.
Виктория Довгань
а так, бігун швидкой, скорик, бистрик, прудкін і похідні від них - мало перекладаються...