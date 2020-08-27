РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13716 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 426 49

За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

За месяц перемирия на Донбассе, в период с 27 июля по 27 августа, спецмиссия ОБСЕ зафиксировала около 100 взрывов, 602 автоматные очереди и выстрелы на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 26 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - сказано в сообщении.

Так, только 25 августа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 10 нарушений режима прекращения огня
(выстрелы из стрелкового оружия) и 1 выстрел из стрелкового оружия вблизи н. п. Станица Луганская (Луганская область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе

ОБСЕ (4874) обстрел (26951) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Той випадок коли сліпе ОБСЄ фіксує порушень більше ніж зелені хенерали...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:06
+6
І це сліпо-глухо-німе ОБСЄ...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:04
+5
А зеленый миролюбный лягушонок вчера Помпео по ушам тёр, что - ни одного нарушения.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припинення вогню потрібно скасовувати! Це абослютно непотрібне обмеження для ЗСУ!
показать весь комментарий
27.08.2020 12:27 Ответить
Вообще армия сама лучше знает, как воевать. Как минимум, лучше, чем 4-жды откосивший клоун, играющий х@ем на рояле.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:31 Ответить
І це сліпо-глухо-німе ОБСЄ...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:04 Ответить
Зато без ЗЕбіла миру ее буде! Так воно рахує
показать весь комментарий
27.08.2020 16:04 Ответить
713 раз нарушенное перемирие ето 713 раз не нарушенная война.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:04 Ответить
"террористы перестали стрелять"
угу аж по 713 раз в месяц перестают, никак не перестанут...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:22 Ответить
Той випадок коли сліпе ОБСЄ фіксує порушень більше ніж зелені хенерали...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:06 Ответить
А зеленый миролюбный лягушонок вчера Помпео по ушам тёр, что - ни одного нарушения.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:06 Ответить
Подозреваю, что эта новость - плод животворящей ********* американцев.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:14 Ответить
Отак так... за місяць 713 порушень.
І це від ОБСЄ, яке завжди все применшує.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:07 Ответить
То есть, в среднем по 23 случая нарушения ежедневно!
И это вы называете "несистемным характером"?!
Похоже, зелень создала уже целый симфонический оркестр "игрунов" причинным местом на роялях...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:07 Ответить
А Зе сказал, что это - неправда.
Кому верить, не знаю.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:09 Ответить
та ну...с аткудава?...неприцельные и хаотичные - не считается - разве ОБСЕ этого не знает???
вы своими фиксациями еще нам тут бубочку расстройте...
показать весь комментарий
27.08.2020 12:11 Ответить
Сцяти в очі - основа державної політики зе-вилупків.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:15 Ответить
За месяц радары зафиксировали 713 нарушений ПДД, но никто не пострадал и поэтому привлекать меня к ответственности и лишать прав - нет никаких оснований!
Всё Зе-логично!?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:20 Ответить
И какому перемирию этот клинический дегенерат и подонок Зеленский радуется. По 24 обстрела в сутки, плюс с десяток убитых и раненых наших защитников. Эта ЗЕленая сволочь ЗЕянелох предатель и преступник. Есть ли силы в Украине, способные свернуть этому прохвосту и наркоману его цыплячую шею.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:23 Ответить
Например, то сам себя "убивший" разведчик, то раненый комбат.
Это перемирие, которым хвастает ВАЗеленский.

25.08.20

"На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.
Как передаетhttps://censor.net/, об этом сообщают источники https://inforesist.org/ InfoResist в штабе ООС.


"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.


По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25."

Источник: https://censor.net/n3215770
показать весь комментарий
27.08.2020 12:33 Ответить
Где вы увидели, что они подорвались на мине?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:48 Ответить
Это не всего. Это пример.
Смогли нагуглить про про мину, нагуглите и про других раненых.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:59 Ответить
Автор поста где сейчас находится на передовой или в тылу?
показать весь комментарий
27.08.2020 13:11 Ответить
...Рудик погиб в Луганской области ориентировочно 22 августа от пули снайпера. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк. https://crime.fakty.ua/353692-na-donbasse-ot-puli-snajpera-pogib-boec-s-ternopolcshiny-foto
показать весь комментарий
27.08.2020 13:25 Ответить
Бреше президент Зе-ро з високої трибуни. Та й не вперше???
показать весь комментарий
27.08.2020 13:28 Ответить
Тоді ще один "фейк" з сайту "Антикор"https://antikor.com.ua/articles/403324-na_donbasse_ot_puli_snajpera_pogib_boets_s_ternopoljshchiny . І не останній. Можливо це п.Сердюк на ходу перезувся?
показать весь комментарий
27.08.2020 15:35 Ответить
То есть, непонятно кто, непонятно где находящийся пишет пост в поддержку зе-штаба, а все должны ему верить....
показать весь комментарий
27.08.2020 13:51 Ответить
713!? Ві шо!? Не знаю, не знаю... Нашей криске об єтом СМС-ки не приходили....
показать весь комментарий
27.08.2020 12:27 Ответить
В отчёте ОБСЕ стоит кто именно нарушал? Может пропустил.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:31 Ответить
Из Германии переживаешь что клевещут на мирных подпуйловцев-лугандонцев?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:35 Ответить
Просто не люблю пропаганду и наглую лож. Я за справедливость.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:43 Ответить
Тогда вы, наверное, терпеть не можете подлецов-пропагандистов кремля скабееву, киселева, соловьева.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:49 Ответить
И их тоже. За всем этим очень смешно наблюдать, если не иметь привязанности к какой либо стороне.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:04 Ответить
За пропагандонами нацистов, их "работой" против представителей других европейских народов, славян, евреев тоже смеясь наблюдаете?
показать весь комментарий
27.08.2020 13:10 Ответить
Как бы тебе лучше объяснить. Когда все украинцы уже знали кто такие эти кабеевы, киселевы и соловьевы. Мне пришлось гуглить что бы узнать кто это за страшные люди. Надеюсь так понятно моё отношение ко всему этому бреду и политики в целом.
C'est la vie
показать весь комментарий
27.08.2020 13:20 Ответить
Что тогда делает человек, которому неинтересен "политический бред", на общественно-политическом сайте?
показать весь комментарий
27.08.2020 13:53 Ответить
100+602=713🤔🤔🤔
показать весь комментарий
27.08.2020 12:58 Ответить
Это приговор Зеленскому!
показать весь комментарий
27.08.2020 13:28 Ответить
"За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня" - 713 : 30 = 23,8. 24 обстрела в день, если равномерно распределить по месяцу. Какой президент, такое и перемирие. Получается, что перемирие, о котором так долго рассказывают зелёные, не состоялось? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) Наши разучились обращаться с оружием и поэтому погибают.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:39 Ответить
Прикольно.

Даже слепая ОБСЕ фиксирует нарушения и обстрелы, а ЗЕленый штаб сцыт в глаза, что все тихо.
показать весь комментарий
27.08.2020 16:07 Ответить
 
 