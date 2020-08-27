За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

За месяц перемирия на Донбассе, в период с 27 июля по 27 августа, спецмиссия ОБСЕ зафиксировала около 100 взрывов, 602 автоматные очереди и выстрелы на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 26 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - сказано в сообщении.

Так, только 25 августа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 10 нарушений режима прекращения огня

(выстрелы из стрелкового оружия) и 1 выстрел из стрелкового оружия вблизи н. п. Станица Луганская (Луганская область).

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