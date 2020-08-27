За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня
За месяц перемирия на Донбассе, в период с 27 июля по 27 августа, спецмиссия ОБСЕ зафиксировала около 100 взрывов, 602 автоматные очереди и выстрелы на линии соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 26 августа.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - сказано в сообщении.
Так, только 25 августа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 10 нарушений режима прекращения огня
(выстрелы из стрелкового оружия) и 1 выстрел из стрелкового оружия вблизи н. п. Станица Луганская (Луганская область).
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угу аж по 713 раз в месяц перестают, никак не перестанут...
І це від ОБСЄ, яке завжди все применшує.
И это вы называете "несистемным характером"?!
Похоже, зелень создала уже целый симфонический оркестр "игрунов" причинным местом на роялях...
Кому верить, не знаю.
вы своими фиксациями еще нам тут бубочку расстройте...
Всё Зе-логично!?
Это перемирие, которым хвастает ВАЗеленский.
25.08.20
"На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.
Как передаетhttps://censor.net/, об этом сообщают источники https://inforesist.org/ InfoResist в штабе ООС.
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25."
Источник: https://censor.net/n3215770
Смогли нагуглить про про мину, нагуглите и про других раненых.
C'est la vie
Даже слепая ОБСЕ фиксирует нарушения и обстрелы, а ЗЕленый штаб сцыт в глаза, что все тихо.