На октябрь для больных COVID-19 и гриппом должны подготовить 30% всех коек в больницах, - Ляшко

Органы местного самоуправления должны подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под госпитализацию больных с коронавирусной болезнью, гриппом и ОРВИ.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас органам местного самоуправления поставлена ​​задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с коронавирусной болезнью, гриппом и ОРВИ", - отметил Ляшко.

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По его словам, перепрофилирование коек будет происходить за счет всех больниц . "Органам местного самоуправления мы сказали: "Сами смотрите, что можно перепрофилировать. Если у вас во всех больницах есть, например, 85 тыс. коечного фонда, то 30% из них должны быть готовы принять грипп или COVID", - сказал Ляшко.

Он отметил, что, например, туберкулезные диспансеры сегодня оказывают эффективную помощь пациентам с коронавирусной болезнью во Львове и Ужгороде. Во Львове много больных COVID-19 хотят госпитализироваться именно во фтизио-пульмонологический центр.

"В Ужгороде я лично видел, как оказывают медицинскую помощь в противотуберкулезном учреждении больным COVID. У них там также сформированы бригады, даже лучше, чем в других заведениях, ведь там люди всегда работали с инфекционной болезнью, знают, что такое средства индивидуальной защиты, как правильно их носить, у них там кислород подведен к кроватям, ну и по сути COVID-19 - это легочная болезнь в большинстве случаев, как и туберкулез", - добавил Ляшко.