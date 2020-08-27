Черновцы, находящиеся в "красной" зоне, запустили общественный транспорт в режиме спецперевозок

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне распространения COVID-19, 27 августа возобновили работу общественного транспорта в режиме спецперевозок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель мэра Черновцов Дмитрий Сирман.

"Общественный транспорт сейчас движется в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки, все двигаются. В первую очередь, возможность пользоваться транспортом должны иметь те жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - врачи, работники коммунальных предприятий и тому подобное. Но если будет возможность взять другие категории людей, пожалуйста, но только на сидячие места", - рассказал замглавы города.

Этому решению предшествовали длительные переговоры представителей органов местного самоуправления с полицией.

"Мы пообщались и пришли к согласию относительно того вопроса, что все, кто осуществляет спецперевозки, должны упорядочить все документы и разрешения и, безусловно, мы должны способствовать тому, чтобы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города и области, отвечают за то, чтобы мы могли получить медицинскую помощь, защиту, а также работники коммунальных предприятий и других служб, могли добраться до места работы", - добавил Сирман.

Напомним, ранее сообщалось, что Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции.

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