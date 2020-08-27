"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководителями таможни в регионах назначены люди из окружения фигуранта дела о законах "16 января", экс-вице-спикера Игоря Калетника.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"19 августа Кабмин уволил главу таможни и поставил без конкурса такого себе Павловского, обычную ширму, которая на следующий день подала Минфину список из 15 руководителей таможни, которых считают людьми Калетника-Романенко. В этот же день Министр финансов Марченко всех согласовал, а 21 августа их Павловский назначил", - говорится в посте нардепа.
Лерос уточнил, что по разным данным "в списке Калетника назначены разные черти, люстрированные, коррупционеры, бандиты и конечно же люди Ермака". В качестве примера он привел нового главу одесской таможни Дениса Пудрика.
"И главное, такое бл@дство со "смотрящими" везде, а все ниточки в ОПУ", - подытожил Лерос.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстаи, главред приложил к этому делу и свои усилия...
Как там скрутки поживают, я так понимаю, что уже все ровненько и прозрачненько
ЗЫ
Кто знает Уманский со стакана уже слез?
А вот с приходом "чессной-пречессной влады" все люстрированные вернулись...
Зеленский самый честный президент всех народов!!
Честнее тутанхамона даже!
Эксперимент с зебилами показывает: есть категория людей, которых как раз можно обманывать вечно! - и они только больше и больше тебе верят.
Эти люди называются "малоросы" или "хохлы".
Ареал обитания - Украина, их там аж 73 %.