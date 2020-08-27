"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководителями таможни в регионах назначены люди из окружения фигуранта дела о законах "16 января", экс-вице-спикера Игоря Калетника.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"19 августа Кабмин уволил главу таможни и поставил без конкурса такого себе Павловского, обычную ширму, которая на следующий день подала Минфину список из 15 руководителей таможни, которых считают людьми Калетника-Романенко. В этот же день Министр финансов Марченко всех согласовал, а 21 августа их Павловский назначил", - говорится в посте нардепа.

Лерос уточнил, что по разным данным "в списке Калетника назначены разные черти, люстрированные, коррупционеры, бандиты и конечно же люди Ермака". В качестве примера он привел нового главу одесской таможни Дениса Пудрика.

Читайте также: Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили

"И главное, такое бл@дство со "смотрящими" везде, а все ниточки в ОПУ", - подытожил Лерос.