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"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководителями таможни в регионах назначены люди из окружения фигуранта дела о законах "16 января", экс-вице-спикера Игоря Калетника.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"19 августа Кабмин уволил главу таможни и поставил без конкурса такого себе Павловского, обычную ширму, которая на следующий день подала Минфину список из 15 руководителей таможни, которых считают людьми Калетника-Романенко. В этот же день Министр финансов Марченко всех согласовал, а 21 августа их Павловский назначил", - говорится в посте нардепа.

Лерос уточнил, что по разным данным "в списке Калетника назначены разные черти, люстрированные, коррупционеры, бандиты и конечно же люди Ермака". В качестве примера он привел нового главу одесской таможни Дениса Пудрика.

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"И главное, такое бл@дство со "смотрящими" везде, а все ниточки в ОПУ", - подытожил Лерос.

Слуга народа Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП 01

Калетник Игорь (331) таможня (1958) Офис Президента (1795) Лерос Гео (378) Пудрик Денис (15)


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Топ комментарии
+39
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 659
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27.08.2020 12:18
+36
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 6353
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27.08.2020 12:15
+32
"Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП" - Цензор.НЕТ 1227
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27.08.2020 12:21
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В Україні єдиний вихід- найняти британську, американську чи німецьку компанію для виконання митних та податкових функцій на наступні 25 років.
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27.08.2020 12:50 Ответить
Оголосити війну німцям і здатись.
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27.08.2020 12:59 Ответить
Ну, це занадто радикально. Німцям може сподобатися. Хоча, як крайній вихід може бути.
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27.08.2020 13:11 Ответить
А как бодро местный бомонд радовался когда Нефедова и Верланова турнули

Кстаи, главред приложил к этому делу и свои усилия...

Как там скрутки поживают, я так понимаю, что уже все ровненько и прозрачненько

ЗЫ
Кто знает Уманский со стакана уже слез?

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27.08.2020 12:52 Ответить
Одних пацюків замінили іншими- круговорот пацюків на митниці. Більше всього від цього пускають соплі пацюки бо, реальним людям що один пацюк, що інший значення не має. Давити потрібно і тих і інших.
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27.08.2020 12:55 Ответить
В 1917 временное правительство часом не Вы свергали? Порошенко по такому же принципу поменяли...

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27.08.2020 13:03 Ответить
Не буду сперичатися. Я не такий гурман щоб розрізняти відтінки смаку лайна.
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27.08.2020 13:13 Ответить
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27.08.2020 13:56 Ответить
О , уже и Иванову Сергею (протеже и подельнику Артема Пшонки) пора выходить из декретного отпуска , закрывать дом в Испании и возвращаться поднимать Харьковскую таможню. Да , и дом на Шатиловке нужно достроить. Короче , Ермак решил , что торговля должностями для лохов , нужно долю с контрабанды брать. Там куш на 2-3 порядка больше. За оставшееся время можно неплохо подбиться
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27.08.2020 12:59 Ответить
Прозевал он свое счастье
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27.08.2020 13:14 Ответить
Кто ?
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27.08.2020 14:19 Ответить
Зараз прибіжать "нац жони", "свобода", семенсенко-грішин, та інші борцуни, і зупинять це ригівсько- зеленське свавілля.
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27.08.2020 13:04 Ответить
Це, типу жарт, а чи як?
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27.08.2020 13:07 Ответить
Скоріше про те що, якой розтанули націоналісти. Зовсім не видно і нечути останнім часом.
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27.08.2020 13:15 Ответить
"А де націоналісти?!" - шепоче віляке сикливе ...!... А ти де сам???!!!
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27.08.2020 14:34 Ответить
неее... Ермак нифига не торгует должностями.
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27.08.2020 13:10 Ответить
Действует закон перехода количества в качество. 73% дебилов дали возможность шайке воров и мошенников узурпировать власть в стране.
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27.08.2020 13:17 Ответить
Хіба це, сталося сьогодні? Хіба вчора Міхо не боровся з митниками? Чи позавчора там були інші? Це, звичайний кругообіг лайна в державі.
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27.08.2020 13:23 Ответить
"Позавчора" наиболее одиозное говно пошло под люстрацию.
А вот с приходом "чессной-пречессной влады" все люстрированные вернулись...
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27.08.2020 16:23 Ответить
зекодло.
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27.08.2020 14:32 Ответить
не может быть!!!
Зеленский самый честный президент всех народов!!
Честнее тутанхамона даже!
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27.08.2020 14:49 Ответить
Прикинь он на огв..ммм нажился и типа забыл я за голосовал..клон брежева стал
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27.08.2020 14:55 Ответить
Возми ты например новую почту кто сделал с нуля ..таких организаторофф
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27.08.2020 15:00 Ответить
Вот тебе..как кенеди макномару с форда взял...**** кадровый голод а жрёт в три хари
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27.08.2020 15:04 Ответить
Простой нарид об этом не узнает. У них один аргумент: "главное, что презедент не ворует"
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27.08.2020 15:25 Ответить
Зачем президенту воровать, иму и так занесут
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27.08.2020 15:37 Ответить
Имхо, Линкольн неправ.
Эксперимент с зебилами показывает: есть категория людей, которых как раз можно обманывать вечно! - и они только больше и больше тебе верят.

Эти люди называются "малоросы" или "хохлы".
Ареал обитания - Украина, их там аж 73 %.
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27.08.2020 16:21 Ответить
А что, папа Римский должен руководить базаром? Только свои!!!
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27.08.2020 16:25 Ответить
Такими темпами, при которых происходит моральное падение ЗеВласти, "проффесор" Виктор Федорович, думаю аккурат, к местным выборам, успеет вернуться, и будет из Межигорья советы Зе давать.
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27.08.2020 16:31 Ответить
Наверное скоро и премьером Украины вернут полуграмотного россиянина-геодезиста Азирова!!
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27.08.2020 19:50 Ответить
Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс.
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27.08.2020 21:01 Ответить
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