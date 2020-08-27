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На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция

На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция

На Закарпатье будут судить банду злоумышленников во главе с депутатом поселкового совета, которые в декабре 2019 года напали на семью иностранных туристов, ограбили, отобрали документы и удерживали в подвальном помещении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что ее организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Ее участники напали на семью иностранных туристов, отобрали 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны. Чтобы граждане не обратились в полицию после разбойного нападения, их силой отвезли в подвальное помещение и удерживали против их воли. Среди "заложников" были и двое малолетних детей", - сообщили в полиции.

Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

Сообщается, что 11 декабря 2019 года правоохранители задержали всех фигурантов.

Так, организатору и двум участникам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - двум содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

"На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. Что касается третьего обвиняемого по этому делу - уже идет судебное разбирательство дела по существу", - добавляется в сообщении. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

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Автор: 

депутат (3310) Нацполиция (16433) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+4
Русьгє курва вже тут
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27.08.2020 12:49
+3
Они серьезно нам втирают, что это чисто местная банда без веревочек на верх?

На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция - Цензор.НЕТ 9617
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27.08.2020 12:34
+3
Есть уверенность, что депутат из партии Порошенко, там таких "красавчиков" много
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27.08.2020 12:42
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Они серьезно нам втирают, что это чисто местная банда без веревочек на верх?

На Закарпатье банду во главе с депутатом будут судить за удерживание в подвале иностранцев, - полиция - Цензор.НЕТ 9617
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27.08.2020 12:34 Ответить
Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей. Источник: https://censor.net/n3216131\\\\\\\\\\

Могли бы и не унижаться, и так уже ниже некуда. Это как - вот завтра сержанта Васю тайно хотели уволить, а он, при выслуге 19 лет, нажрался и вылетел на остановку, передавив стоящих там и даже ждущих.
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27.08.2020 12:35 Ответить
Есть уверенность, что депутат из партии Порошенко, там таких "красавчиков" много
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27.08.2020 12:42 Ответить
Русьгє курва вже тут
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27.08.2020 12:49 Ответить
Кацапські свині паляться на дрібницях
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27.08.2020 12:50 Ответить
Ватный рашистский длбб , пиши сразу- *все знают* ,а не *есть уверенность*
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27.08.2020 13:08 Ответить
Лечиться надо. Богдан Пеняк, самовыдвижение. И вообще в Великоберезнянськой райраде нет депутатов от ББП-ЄС, там как и везде на Закарпатье, Балоги рулят, вроде
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27.08.2020 13:17 Ответить
Есть уверенность что здесь гадят боты дырявых адептов партии педошария, ювт, попоблока или просто *********.
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27.08.2020 14:42 Ответить
банда депутатів терорізувала і грабила народ України...
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27.08.2020 12:48 Ответить
група осіб на чолі з депутатом райради переправляла за кордон нелегалів. В однієї родини з Таджикістану грошей не вистачило на апетити групи, а жаба задавила просто їх відпустити, подумали, мабуть, що ті знайдуть таки дешевший варіант, повідомлять своїм, вигідний бізнес стане не таким вигідним, але на тому й погоріли
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27.08.2020 13:20 Ответить
 
 