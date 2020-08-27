Жительницу Бреста задержали за бело-красно-белое платье, отправили в СИЗО и будут судить

Брестчанку Наталью Климович 11 августа задержали по месту работы за то, что на ней было платье в цветах неофициального флага Беларуси.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Наталья Климович вместе со своим мужем Владиславом Абрамовичем работают в ювелирной мастерской "Золотой мастер", которая находится на улице Советской. Вечером 11 августа к ним в мастерскую неожиданно ворвались сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения. Один из них заметил на Наталье бело-красно-белое платье и попросил пройти с ним", - отмечает издание.

Спустя двое суток после задержания Наталью выпустили из СИЗО и вручили повестку в суд, который состоится утром 28 августа. Ей выдвинули обвинение по статье 23.34 КоАП - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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Во вторник 25 августа Наталья ознакомилась с материалами своего дела. Свидетелем выступает милиционер, который задолго до выборов засветился как свидетель в других делах.

"Он свидетельствует, что я участвовала в несанкционированном пикетировании, которое организовала огромная толпа людей 11 августа в 17.05. Я якобы выкрикивала критику в адрес действующей власти, громко высказывала свои общественно-политические взгляды, неоднократно предупреждалась сотрудниками милиции о том, что нужно разойтись, не реагировала на замечания и в последствии была задержана", - рассказывает брестчанка.

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"Адвокат сказал мне, что возможны и сутки. Поэтому я пойду на него сразу с "ссобойкой" и всеми необходимыми вещами. Примечательно, что все административные дела по статье 23.34 КоАП в суде Брестского района ведет только его председатель Сергей Маручек - настолько, видимо, они важны", - отмечает Наталья.