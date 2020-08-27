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Новости Коронавирус и карантин
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Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко

Финансовый запас для эффективной борьбы с COVID-19 есть в достаточном количестве, однако использовать его нужно рационально.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ, на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно", - подчеркнул Ляшко.

По словам главного санитарного врача, в настоящее время Минздрав подключает новые заведения для госпитализации пациентов с COVID-19.

"На днях присоединили еще семь больниц. К нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19", - сказал Ляшко.

Также читайте: Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, уже растет в Черкассах и Чернигове, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1794) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Якщо кінчаться гроші, то койки можна ставити на новенький асфальт.
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27.08.2020 12:57
+2
Так вот для чего продлили карантин сразу на 2 месяца, оказывается финансовый запас ещё есть, не всё видать смогли растащить.
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27.08.2020 13:03
+1
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 41
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27.08.2020 12:58
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Что не все еще на большой распил от осла и авакяну отдали???
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27.08.2020 12:57 Ответить
Якщо кінчаться гроші, то койки можна ставити на новенький асфальт.
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27.08.2020 12:57 Ответить
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 41
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27.08.2020 12:58 Ответить
ЗЕйчик мальчик хочет в Плейбой
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27.08.2020 13:00 Ответить
Ой а шо такое- выпустили Ляшко снова , как спасательный пиарный круг...
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27.08.2020 12:59 Ответить
Жив, значит, вице-король Украины Ляшко.
В отличие от Президента Степанова.
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27.08.2020 13:01 Ответить
Я вірно зрозумів, що наш преЗЕдент ще й морський кордон буде особисто боронити ?

***
Президентскую яхту Одесского отряда морской охраны ремонтируют в Николаеве

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7862
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27.08.2020 12:59 Ответить
Здається ми стали забувати, що танкер Делфі, який під лічним контролєм, досі лежить на пляжі.
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27.08.2020 13:00 Ответить
Уже не лежит...уже стоит...и все это благодаря личному контролю..😃
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27.08.2020 13:02 Ответить
Так вот для чего продлили карантин сразу на 2 месяца, оказывается финансовый запас ещё есть, не всё видать смогли растащить.
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27.08.2020 13:03 Ответить
Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть, но это не означает, что его можно тратить бездумно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8065
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27.08.2020 13:08 Ответить
Новость из новостей, зайчики, сидите на стульях крепко, не упадите:
"Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию, где пройдут парламентские выборы. Свое заявление он сделал на видео в Facebook."

Понять Николозовича можно: лучше сидеть на нарах в грузинском СИЗО, чем лежать под ИВЛ рядом в Юлией Владимировной и Степановым
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27.08.2020 13:13 Ответить
Не каждому же врачу деньги давать, потому, что на всех расчитано не было
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27.08.2020 13:21 Ответить
Если борьба есь а результата нет, то обычно уходят в отставку, но это не про воров Ляшка и Степанова
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27.08.2020 13:23 Ответить
Только на строительство дорог, туда можно и бездумно.
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27.08.2020 14:12 Ответить
Уже растратили, напечатают еще(
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27.08.2020 16:01 Ответить
 
 