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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток на всех участках фронта на Донбассе сохраняется режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток на всех участках фронта на Донбассе сохраняется режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в полосах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

Минобороны (9296) Донбасс (26955) перемирие (1586) операция Объединенных сил (6766)


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ну це по даним міноборони, а як на справді? Знову зненацька з неба міна впаде, а нам скажуть - то не бойові, то провокація, а буба самий ******** миротворець галактики!
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27.08.2020 13:06 Ответить
"... демонтаж плити і знака-тризуба в СБУ було зроблено за впливу нардепки-слугіні Верещук.
За інформацією від справжніх українських офіцерів цю ініциативу зелених реалізовував громадянський чоловік, депутатки СН Ірини Верещук, яка лізе у мери Києва." Лора Підгірна
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27.08.2020 13:08 Ответить
Нехай лізе сракою наперед, її там зустрінуть.
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27.08.2020 13:11 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Лише 73% лохів.
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27.08.2020 13:13 Ответить
73% це не вся країна.
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27.08.2020 13:24 Ответить
А взрывы домов в Крыму?
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27.08.2020 13:34 Ответить
 
 