С начала текущих суток на всех участках фронта на Донбассе сохраняется режим тишины, - Минобороны
С начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в полосах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.
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