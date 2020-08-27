С начала текущих суток на всех участках фронта на Донбассе сохраняется режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в полосах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

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