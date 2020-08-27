Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке
Журналистка Любовь Величко, которая подготовила интервью о срыве спецоперации СБУ по поимке наемников ЧВК "Вагнера", заявила о том, что ее автомобиль преследовали.
Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Темный Chevrolet Lacetti вчера преследовал мой автомобиль. Демонстративно, несмотря на кучу маневров и блужданий по улочкам на пути домой. Было темно, за 100 метров до моего дома (это частный сектор) в месте, где не светит фонарь, стоял мужчина лет 40 в черной куртке. Как только автомобиль сравнялся с ним, он посветил на водительское сиденье фонарем (не мобильным телефоном, а настоящим мощным фонарем; кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?)" - сообщила Величко.
По ее словам, номера автомобиля в базе МВД не оказалось.
"По закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители (СБУ, Нацполиция и т.п.) в рамках оперативно-розыскных действий. Поэтому я отправила запросы во все правоохранительные органы, потому что мне интересно, являюсь ли я объектом следственных оперативно-розыскных действий. Если нет, то против меня используются незаконные методы преследования. Демонстративно - с целью устрашения", - отмечает Величко.
Среди возможных причин таких действий против нее журналистка называет свое недавнее интервью с куратором спецоперации по поимке наемников ЧВК "Вагнера".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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Девачка, может быть, даже и не являясь экзальтированной дурочкой по сути, поддалась массовому искушению её из себя изобразить.
Колхоз им. Ренаты Литвиновой.
Газ вже на 45% підняли тут на Цензорі стання була.
Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"
К Новому году приедут на конечную остановку.
Так что Зелин рейтинг как был в районе 30%, так и остался.
Рейтинг вырос.
Приберіть Баригу та зашкварених і з'явиться справжня альтернатива і СН, і ОПЗЖ.
Наразі ж радіти падінню рейтинґа Зе я б не став. Бо голоси, що пішли від Зе ніколи не відійдуть до його ПРЯМОГО опонента. Тобто до Педро Шоколадного. Їх піймають - трохи ОПЗЖ, трохи можливий новий проєкт Разумкова.
Тож, думаймо, перш ніж радіти чи топити за рошенфюрера.
а у ОПЗЖ рейтинг наразі чи не більший за Регіоналів.
Як таке може бути? Це ж маячня!
Нам нахабно сцуть у очі
Щкода, дядьку, що Вас не було в Україні з 2014 по 2019-й р.
Я ніколи не працювала на телеканалі "112", з 2015 року я працюю виключно як журналіст-фрілансер з різними виданнями. Для сайту "112" я написала кілька публікацій у 2015 році про корупцію в оборонці. З того часу більше не публікувалася там. Знову ж таки, загугліть.
ЗЕлупонек труслив, но обидчив и злопамятен.
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ (ІНТЕРВ'Ю, ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ)
24.08.2020
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/
Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
Возможно за журналисткой следили люди Медведчука из охранной фирмы Шторм.
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постоянно ношу светодиодный фонарик . он яркий мощный и компактный .у телефона другие функции .
Так что, жрите не обляпайтесь, как говорится!!!