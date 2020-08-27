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Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву

Журналистка Любовь Величко, которая подготовила интервью о срыве спецоперации СБУ по поимке наемников ЧВК "Вагнера", заявила о том, что ее автомобиль преследовали.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Темный Chevrolet Lacetti вчера преследовал мой автомобиль. Демонстративно, несмотря на кучу маневров и блужданий по улочкам на пути домой. Было темно, за 100 метров до моего дома (это частный сектор) в месте, где не светит фонарь, стоял мужчина лет 40 в черной куртке. Как только автомобиль сравнялся с ним, он посветил на водительское сиденье фонарем (не мобильным телефоном, а настоящим мощным фонарем; кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?)" - сообщила Величко.

По ее словам, номера автомобиля в базе МВД не оказалось.

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву вагнеровской спецоперации, заявила о слежке 01

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"По закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители (СБУ, Нацполиция и т.п.) в рамках оперативно-розыскных действий. Поэтому я отправила запросы во все правоохранительные органы, потому что мне интересно, являюсь ли я объектом следственных оперативно-розыскных действий. Если нет, то против меня используются незаконные методы преследования. Демонстративно - с целью устрашения", - отмечает Величко.

Среди возможных причин таких действий против нее журналистка называет свое недавнее интервью с куратором спецоперации по поимке наемников ЧВК "Вагнера".

Смотрите также: Координатор "вагнеровской спецоперации": "Это банальная измена" (обновлено). ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву вагнеровской спецоперации, заявила о слежке 02
Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву вагнеровской спецоперации, заявила о слежке 03

журналистика (3287) преследование (398) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+43
Володимир Олександрович, вас вітає КМІС з новим рейтингом...

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке - Цензор.НЕТ 6470
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27.08.2020 13:32
+42
Це при Порошенку за вами журналістами ніхто не стежив, тому вашими руками Порошенка й прибрали. А зараз той на кого ви всі працювали і який, в тому числі, вашими зусиллями сидить на Банковій. Їжте, не обляпайтесь.
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27.08.2020 13:34
+41
зе-шакалам дали команду фас
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27.08.2020 13:26
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зе-шакалам дали команду фас
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27.08.2020 13:26 Ответить
- Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился! ©
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27.08.2020 15:42 Ответить
Сча будет очередная случайность с "неосторожным обращением с кастрюлей" или "лифтом"...
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27.08.2020 13:28 Ответить
кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?

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27.08.2020 13:32 Ответить
Воспользоваться фонарем последний раз смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать
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27.08.2020 13:33 Ответить
Эта фраза убила весь драматизм ситуации.
Девачка, может быть, даже и не являясь экзальтированной дурочкой по сути, поддалась массовому искушению её из себя изобразить.
Колхоз им. Ренаты Литвиновой.
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27.08.2020 19:44 Ответить
Какая еще Литвинова?Это Чорновол номер три.Номер два это дура со сломанным ребром в Днепре".А ткачиха с поварихой,с сватьей бабой Бабарихой..."
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28.08.2020 06:52 Ответить
Володимир Олександрович, вас вітає КМІС з новим рейтингом...

Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке - Цензор.НЕТ 6470
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27.08.2020 13:32 Ответить
всеравно еще много зебилов не отдуплилось...
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27.08.2020 13:38 Ответить
Почек. Хай но ближче до зими...
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27.08.2020 16:41 Ответить
Ага, платіжечки хайно після виборів місцевих прийдуть.
Газ вже на 45% підняли тут на Цензорі стання була.
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27.08.2020 20:59 Ответить
вже 29,5%
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27.08.2020 13:54 Ответить
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1337 Рейтинг, 27 июля 2020

Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"

К Новому году приедут на конечную остановку.
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27.08.2020 14:55 Ответить
і це має бути підземка
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27.08.2020 19:24 Ответить
Рейтинг президента - это результат голосования за него в Первом туре выборов, тк во втором к голосующим "за" присоединяются голосующие "против" оппонента.
Так что Зелин рейтинг как был в районе 30%, так и остался.
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27.08.2020 16:03 Ответить
ти застосовуєш свою зебілогіку, щоб якось виділитись серед шмарклявої маси.
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27.08.2020 18:58 Ответить
так рейтинг Зе в первом туре - 31%, сейчас 37%
Рейтинг вырос.
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27.08.2020 16:47 Ответить
Це добре щодо Зеленського але небезпека полягає в тому, що мудрий нарід надав ОПЗЖ друге місце в опитуваннях, а ЄС - аж 3-тє. Тому треба тиснути на ОПЗЖ зі всіх боків.
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27.08.2020 17:02 Ответить
Нарід то мудрий. Вожді - тупі. Зокрема, "сивочолий гетьман" з рейтингом у 5%. Саме він є причиною і перемоги зелених кхмерів, і нинішньої переваги ОПЗЖ.
Приберіть Баригу та зашкварених і з'явиться справжня альтернатива і СН, і ОПЗЖ.

Наразі ж радіти падінню рейтинґа Зе я б не став. Бо голоси, що пішли від Зе ніколи не відійдуть до його ПРЯМОГО опонента. Тобто до Педро Шоколадного. Їх піймають - трохи ОПЗЖ, трохи можливий новий проєкт Разумкова.
Тож, думаймо, перш ніж радіти чи топити за рошенфюрера.
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27.08.2020 18:47 Ответить
Пятого Президента зовуть ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ . ЗАпамятай це зебіл.
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27.08.2020 19:41 Ответить
КанХфет этому парню, КанХфет
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27.08.2020 22:37 Ответить
А журналісти зьясувалит, що по документах він Petro Incognito.
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28.08.2020 00:11 Ответить
ОПЗЖ - це ті ж самі, що ОБРАЛИ у 2010 Янука.
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27.08.2020 18:50 Ответить
тільки їх повинно бути -2млн (Крим) та - 3..5млн (Донбас)
а у ОПЗЖ рейтинг наразі чи не більший за Регіоналів.
Як таке може бути? Це ж маячня!
Нам нахабно сцуть у очі
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27.08.2020 21:31 Ответить
Наглая маланская харя...Вам - зебилам лычыть его кохання...
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27.08.2020 19:13 Ответить
Це при Порошенку за вами журналістами ніхто не стежив, тому вашими руками Порошенка й прибрали. А зараз той на кого ви всі працювали і який, в тому числі, вашими зусиллями сидить на Банковій. Їжте, не обляпайтесь.
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27.08.2020 13:34 Ответить
"При Порошенку за журналістами ніхто не стежив"?

Щкода, дядьку, що Вас не було в Україні з 2014 по 2019-й р.
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27.08.2020 18:48 Ответить
наприклад ?
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27.08.2020 19:24 Ответить
У них журнолізти, це ті які шоколядне гузно вилівзували, а решта до журнолізтів ніякого відношення не мали. До речі, обіцяв життя віддати аби програму не закрили, аде і досі чомусь живий...
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 1743
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28.08.2020 00:23 Ответить
Порошенко такий же покидьок, як і Зеленський. Просто в Україні кожен наступний президент-не українець гірший за попереднього. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест.
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27.08.2020 19:23 Ответить
Порошенко--етнічний українець. Памятай це платний троль і зебіл.
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27.08.2020 19:43 Ответить
Я́ків Дов Бла́йх, головний рабин України, каже, що Порошенко - єврей (що по-українські значить жид). ЩЕ РАЗ: останній етнічний українець, який правий Україною, був Петро Шелест.
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28.08.2020 01:18 Ответить
Зрадник обісрався що вона докопається до істини.
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27.08.2020 13:34 Ответить
И чего "зраднику" нужно было " обс.ратися"?!Ведь офис президента ,прокуратура,суды и 90% СМИ подконтрольны зелёной власти !!!Можно было заявить в СМИ,(как путин и песков это часто делают)-"мол это не я и хата не моя"!!!
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27.08.2020 18:40 Ответить
Ну и навыирали дерьма. Что не так с нацией?
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27.08.2020 13:34 Ответить
Нація недороблена. Половина триндить на общєпанятном (ізик колонізатора).
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27.08.2020 20:04 Ответить
Аваківськи шакали намагаються залякати..
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27.08.2020 13:35 Ответить
та може то вже й московські лицарі без страха і упрьока.
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27.08.2020 19:26 Ответить
Опять что-то сожгут или полагают, как и журналистам "Схем"
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27.08.2020 13:36 Ответить
липень 2019
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 9811
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27.08.2020 13:37 Ответить
нада было гвоздем выцарапать слово из 3 букв
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27.08.2020 13:40 Ответить
ИВК?
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27.08.2020 14:56 Ответить
Бяда Фсбшная подстилка в личине патриота.
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27.08.2020 13:43 Ответить
Вот Вам и террор начинается от Бубочки. Берегите машину и дом.
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27.08.2020 13:46 Ответить
Почитай про ее "деятельность"
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27.08.2020 14:03 Ответить
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 7070
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27.08.2020 13:48 Ответить
Любит фонари?
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27.08.2020 13:50 Ответить
Эта "журналистка" обсирала Революцию Достоинства, "работает" на телеканале "112", которым владеет некий Бенкендорф, он же председатель правления телеканала "Интер".Так что могу посоветовать ездить на троллейбусе. А в принципе, это все тот же закон бумеранга
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27.08.2020 14:02 Ответить
так она, что не за Петра Алексеича...примазаться хочет....не красиво это.
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27.08.2020 14:56 Ответить
Ну ви коли брешете, то хоч робіть це професійно. Я написала цілий цикл позитивних матеріалів про Євромайдан із самого його початку для TEXTY.org.ua. Ось перший матеріал https://texty.org.ua/articles/50949/Odyn_namet_na_Majdani_Ludy_pryjihaly_sami-50949/ Немає жодної публікації, де я негативно писала про Революцію гідності. Загугліть.

Я ніколи не працювала на телеканалі "112", з 2015 року я працюю виключно як журналіст-фрілансер з різними виданнями. Для сайту "112" я написала кілька публікацій у 2015 році про корупцію в оборонці. З того часу більше не публікувалася там. Знову ж таки, загугліть.
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27.08.2020 20:25 Ответить
Журналістка Величко, яка робила інтерв'ю зі зриву "вагнерівської спецоперації", заявила про стеження - Цензор.НЕТ 2980
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27.08.2020 14:07 Ответить
Отделение ФСБ в Украине с офисом на Банковой хочет вычислить, кто отдал ей "пленки" о их подрывной деятельности.
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27.08.2020 14:13 Ответить
"слуга народу" перетворивсь на зрадника своїх же розвідників. А Баканов, дружбан, постарається допомогти "відмитись". Показова ситуація з ТСК.
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27.08.2020 14:20 Ответить
Там в Раше ***** уже открыто заявил, что дело " вагнеровцев" связано со спецслужбами Украины и США. А наша лживая власть и дальше твердит, что они там непричем и слива никакого не было с жОПы.
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27.08.2020 15:02 Ответить
***** заявляет что кацапских войск на Донбассе нет, а оружие в шахтах выкопали. Так что ссылаться на высеры ***** это себя не уважать.
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27.08.2020 15:33 Ответить
Ну, уж если сам ***** заявил, то тогда это истина в высшей инстанции, ему нужно верить!
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28.08.2020 06:50 Ответить
не стесняюсь спросить.а на хера это знать,что-то от этого изменится ?
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27.08.2020 15:05 Ответить
Любові Величко - величезний РЕСПЕКТ за чесність, принциповість та громадянську позицію!
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27.08.2020 15:35 Ответить
А вы уверены, что там еще осталось место куда поставить респект?
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27.08.2020 17:02 Ответить
не думай .не думай . о секундах с высока..там плейшнер на лыжах а мой парабеллум закатился за батарею...свистят они как пули у виска..
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27.08.2020 15:41 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/31/7261297/ Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит на номерах-призраках
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27.08.2020 15:47 Ответить
Я так понимаю, что Бутусову теперь тоже стоит быть осторожнее.

ЗЕлупонек труслив, но обидчив и злопамятен.
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27.08.2020 15:59 Ответить
Шмаркля опять позвонила Баканову?
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27.08.2020 16:06 Ответить
Найти,и наказать.Я про автомобиль.
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27.08.2020 16:15 Ответить
Я про несуществующие номера: это могут свободно передвигаться агенты ФСБ, ЦРУ, МОСАДА... или просто бандиты.
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27.08.2020 16:41 Ответить
Ну так нечего записывать интервью от фсбшных дезинформаторов и выдавать их за слив из сбу.
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27.08.2020 16:48 Ответить
ти б краще зайнялась якимось путнім ділом , шастаєш по ночам як прости.....
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27.08.2020 17:13 Ответить
А что по этой теме говорят суки которых мы раньше называли зебилами?
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27.08.2020 17:17 Ответить
Де береться ще тих 37? Вже навіть овоща перестрибнув і навіть Кілю Бімбу, а тупорилих багато, які готові підставити свій хвіст.
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27.08.2020 17:26 Ответить
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ Координатор «вагнерівської спецоперації» про її провал: «ЦЕ БАНАЛЬНА ЗРАДА»
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/ (ІНТЕРВ'Ю, ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ)
24.08.2020
https://ord-ua.com/2020/08/24/koordinator-vagnerivskoyi-specoperaciyi-pro-yiyi-proval-ce-banalna-zrada-intervyu-video-dokumenti/
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27.08.2020 18:16 Ответить
В 20-й раз повторяю: окружение зеленого торчка на 90% состоит из агентуры врага (кацапстана/москальщины). Они не обременены никакими патриотическими чувствами к государству Украина и не отягощены никакими моральными принципами.
Все эти мрази: Ермаки, Демченки, Шефиры, Тимошенки, Трофимовы - регулярно сливают через мессенджеры и в приватных беседах абсолютно всю информацию врагу (мокселям/кацапам), особено это касается планирования/проведения спецопераций, финансирования стратегических отраслей экономики, заключения внешнеэкономических контрактов.
Я не удивлюсь, если уже добрались и слили врагу (москалям) агентурный аппарат в СВР/СБУ/ГУР МО.
Возможно за журналисткой следили люди Медведчука из охранной фирмы Шторм.
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27.08.2020 18:39 Ответить
Правду кажеш,це очевидно,але кругом свавлля і беззаконня...патріотів знищують,героїв знецінюють,ворогів і шкідників вихвалляють:це навіть гірше ніж содом і гомора.
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27.08.2020 21:40 Ответить
ЗЕБЕНСЬКОГО ПІД ЗАД КОЛІНОМ З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ТЕ ЩО ЗРАДИВ УКРАЇНУ І ЗДАВ ВБИВЦЬ УКРАЇНЦІВ НА ДОНБАСІ ФСБ
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27.08.2020 19:24 Ответить
Правду кажеш,це очевидно,але кругом свавлля і беззаконня...патріотів знищують,героїв знецінюють,ворогів і шкідників вихвалляють:це навіть гірше ніж содом і гомора.
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27.08.2020 21:41 Ответить
а настоящим мощным фонарем; кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?)" - сообщила Величко.

---------------------------------------------------------------
постоянно ношу светодиодный фонарик . он яркий мощный и компактный .у телефона другие функции .
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27.08.2020 19:30 Ответить
Про пани Величко ничего не могу сказать, но сколько среди журналистов голосовали за зеленое чмо и топили тоннами помоев Порошенко? Я думаю, что даже поболе 73% !
Так что, жрите не обляпайтесь, как говорится!!!
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28.08.2020 01:03 Ответить
Нехай спочатку думає,аж тоді-пише.За "спецоперацію",про яку не чув жодний високоповажний світовий лідер можуть якісь відморожені вагнерівці журнашлюху брехливу ще десь і прибити-рівень-то один,а рубежі-прозорі.
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28.08.2020 01:08 Ответить
Еще одна параноичка? А может за тобой теперь сами вагнеровцы гоняются?
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28.08.2020 06:52 Ответить
Тот, кто "последний раз" пользовался фонарем, уже ничего не напишет и не скажет. У меня же на даче есть большой мощный фонарь, пользуюсь регулярно
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28.08.2020 07:00 Ответить
Ой, добре що додому доїхала. я , прочитавши першу фразу, подумав, що попала в ДТП.
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28.08.2020 07:40 Ответить
внимание, работает ФСБУ)
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28.08.2020 08:17 Ответить
 
 