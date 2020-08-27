Против Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, а "неустоявшиеся соседи" вмешиваются в наши дела, - Лукашенко

В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на БЕЛТА.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - обратил внимание Лукашенко.

Он отметил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

"Налицо дипломатическая война", - еще раз подчеркнул он.

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Лукашенко добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил он.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.