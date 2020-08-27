Шмыгаль договорился с заместителем Помпео Биганом о помощи в борьбе с COVID-19
Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом договорился о взаимопомощи в борьбе с распространением COVID-19, а также усилением торгово-экономических отношений.
Об этом глава правительства написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать в Украине заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Обсудили укрепление нашего сотрудничества. Договорились о взаимной поддержке в борьбе с #COVID19, а также усилении торгово-экономических отношений", - отметил Шмыгаль.
Он также пригласил американских инвесторов участвовать в приватизации в Украине.
Посольство США сообщило: "Во время встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем заместитель госсекретаря США Стивен Биган заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ, которые укрепляют демократические институты, улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность Украине реализовывать свои евроатлантические стремления".
Биган также отметил, что США положительно оценивают укрепление прогресса Украины в реформах относительно ее дальнейшей интеграции в Европу, в том числе путем сотрудничества с международными партнерами для укрепления судебных, регуляторных и финансовых учреждений.
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