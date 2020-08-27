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Зеленский: Сейчас в Украине более актуальна проблема наличия рабочих мест, а не зарплат для представителей рабочих профессий

Зеленский: Сейчас в Украине более актуальна проблема наличия рабочих мест, а не зарплат для представителей рабочих профессий

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно реализовывать новый подход к государственной политике в области промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский посетил государственное учебное заведение "Криворожский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли".

"Сегодня наш приоритет - это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что хочет вернуть Украине индустриальную славу.

Президент отметил, что сейчас в нашем государстве более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий: на предприятиях плата на достаточно высоком уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) промышленность (297) работа (599) заработная плата (2400) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+21
Как то все больше наш президент напоминает Лёню космонавта…
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27.08.2020 13:59
+20
Я сам родился в Кривом Роге

Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
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27.08.2020 14:00
+19
Для Зеленского на словах 5-6к - хорошая зарплата, а на деле он тратит больше за раз в велюре Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 7606
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27.08.2020 13:57
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Для Зеленского на словах 5-6к - хорошая зарплата, а на деле он тратит больше за раз в велюре Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 7606
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27.08.2020 13:57 Ответить
оно (не проработавшее ни дня!) даже не понимает какую керню несёт...
"зарплаты не актуальны для рабочих профессий"..(с)зеленский

ага, все давно получают по 4000 евро и не знают куда деньги девать - все тумбочки забиты))
или как там оно бредило недавно - "зарплата в 5-6 тысяч гривень - очень достойная"
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27.08.2020 14:11 Ответить
В Одесі за 17-25 тис. грн токаря не знайти. Чому, бо офіційно сплачують мінімалку, умови роботи погані, ненормовані, в холодних цехах, без нормального освітлення та вентиляції і затримки по неофіційній зарплаті! І тому професіонали їдуть за кордон на високі зарплати, а в Україні лишаються працювати або діди, або діти! Президент України має думати стратегічно і розуміти що створити робоче місце це 5-10 тис. доларів інвестицій у виробництво, а легше не скорочувати існуючи робочі місця! Кучма коли проводив наради з керівником податкової Азаровим, завжди питав яка кількість працівників на кожному великому заводі, чи не зменшилась! Кучма розумів що зміна чисельності працюючих реально показує картину по промисловості і тому намагався максимально втримати робочих на заводах, щоб не втрачати гроші на створення робочих місць в іншому місці. Зеленський мав би вчитись у Кучми не тільки бухати а й працювати Президентом!
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27.08.2020 14:46 Ответить
"В Одесі за 17-25 тис. грн токаря не знайти." - наразі Ви підтвердили слова Зеленського.
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27.08.2020 14:57 Ответить
Офіційної зарплати токар отримає тільки 5000 грн, тобто страхових внесків в пенсійний фонд токар або фрезерувальник або працівник робітничих професій не отримує в повному обсязі і часто працює взагалі без оформлення, без дотримання елементарних санітарних норм та правил, зі шкодою для здоров'я. Тому Президент як гарант конституційних прав та свобод гроадян України в першу чергу має піклуватись дотриманням законодавства на виробництвах, щоб робітники не втрачали здоров'я через погані умови праці! Другим пунктом має бути збереження робочих місць і дотації працівникам робітничих професій з держбюджету для компенсації простоїв виробництв у зв'язку з карантином! Третім пунктом має бути підвищення розміру платні працівникам робітничих професій через збільшення ефективності роботи українських виробництв, через технологічне переозброєння українських виробництв, щоб люди не їхали в ЄС а працювали вдома! А для проведення технологічного переозброєння українських виробництв потрібно створити державний банк реконструкції та розвитку, який буде видавати дешеві кредити для закупівлі нового обладнання!
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27.08.2020 15:03 Ответить
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 980
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27.08.2020 13:58 Ответить
Я сам родился в Кривом Роге

Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
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27.08.2020 14:00 Ответить
А как же Вовародица?
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27.08.2020 14:00 Ответить
Живуча.....
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27.08.2020 14:07 Ответить
🙁
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27.08.2020 13:58 Ответить
Шморгаль же обещаль, что создадут 500000 рабочих мест где будут тротуарную плитку ложить за 6 тысяч, как так то?
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27.08.2020 13:59 Ответить
Идиот.
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27.08.2020 13:59 Ответить
Интересное мнение. Чем оно навеяно.....
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 1270
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27.08.2020 13:59 Ответить
Работать за похльобку раби!

Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 3878
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27.08.2020 13:59 Ответить
Как то все больше наш президент напоминает Лёню космонавта…
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27.08.2020 13:59 Ответить
Лёнька токо над киевлянами здивался. А эта падла над всьой страной...
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27.08.2020 14:05 Ответить
Ну не хочуть «рагулі» обслуговувати самопризначену еліту і все тут!
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27.08.2020 14:00 Ответить
Робочих місць вистачає. Проблема в тому що, нахрін та робота комусь треба без зарплати.
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27.08.2020 14:01 Ответить
Є у мене товариш, у них свій маленький бізнес. Так от якось один товстозадий їм каже: "Гарно працюєте хлопці, ідіть до мене будете 4500 в місяць мати." Мужики довго з нього ржали і глузували.
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27.08.2020 14:04 Ответить
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 3742
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27.08.2020 14:01 Ответить
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 721
Зеленский: Сейчас в Украине более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий - Цензор.НЕТ 2511
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27.08.2020 14:02 Ответить
Предлагаешь работать за гроши? Или умишко не может понять ,что нужно решать эти две проблемы
Параллельно . Ведь при решении только одной из этих проблем,тебе не светит второй срок президенства,да и спокойно небудешь ты гулять по Украине
,а только с охраной!
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27.08.2020 14:03 Ответить
Сотня років пройшла, а ці совкові дурні так і не зрозуміли що, за так працювати ніхто не буде. Низький рівень зарплати це, прямий шлях до паскудження витратного матеріалу.
Є дві книги обов'язкових для економіста, це: "Протестанська етика та дух капіталізму" Макса Вебера; "Трейтя хвиля" Елвіна Тоффлера. Не прочитавши їх уважно не варто лізти не те що в економіку, а й в політику.
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27.08.2020 14:14 Ответить
А какой квалифицированный рабочий пойдет работать за 5 тыщ.? За 6$ в день ? А некоторым из Зе-банды и 50 тысяч не деньги.
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27.08.2020 14:06 Ответить
У ЗЕ от смешения кокса и криворожского воздуха отравленого Коксохимом возник передоз ?
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27.08.2020 14:08 Ответить
так прикрили ж бізнес, звідки робочі місця візьмуться? Навпаки, в центрах зайнятості кількість резюме збільшується...
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27.08.2020 14:08 Ответить
Слова на хлеб не намажешь.Таможни вновь на потоках.Мусора -рейдеры.
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27.08.2020 14:11 Ответить
"он то плакал, то смеялся,
то щетинился как еж,
та он над нами издевался,
ну сумашедший - что возьмешь..."
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27.08.2020 14:11 Ответить
" ... эта промышленность кормит город и дает рабочие места " (с)

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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27.08.2020 14:11 Ответить
збережу собі про всяк випадок
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27.08.2020 14:52 Ответить
Даже учителя 4000$ получают,а про рабочих и говорить нечего
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27.08.2020 14:12 Ответить
Если человек идиот ..то это навсегда...
Работать за идею никто не будет...тем более что и идеи то нет как таковой...
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27.08.2020 14:14 Ответить
Зебилоиды! И как вам ваш избранник?! В каком говне вы его нашли??? А если вернуть?
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27.08.2020 14:15 Ответить
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9193
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27.08.2020 14:18 Ответить
А все "просто"... При Порошенку Лєнка мала право критики (навіть за допомогою кухонної качалки), а зараз не можна - суд офіційно оголосив Зеленського "недоторканим" до кінця каденції, та й Баканов може розібраться не тільки з "чортами", але й з "відьмами"...
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27.08.2020 18:13 Ответить
Зеледовбани, поняли, да? У вас все хорошо с зарплатами! Берите вашу месячную зарплату и летите на Гаваи
Кінець епохи бідності!
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27.08.2020 14:18 Ответить
"и летите на Гаваи" коломойскими самолетами МАУ
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27.08.2020 14:35 Ответить
"Маланские Авиалинии Украины" открыли прямой и бесплатный рейс на Гавайи? Не знал! Безвиз по сравнению вообще не достижение.
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27.08.2020 18:08 Ответить
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 3956
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27.08.2020 14:19 Ответить
Сонечко, а "х.." що тобі поганого зробив? Краще вже в унітаз...
"- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...".
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27.08.2020 18:48 Ответить
выбрали ж..да клоуна дебилы совковые
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27.08.2020 14:20 Ответить
Якого з шести вождів ви маєте на увазі?
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27.08.2020 14:32 Ответить
Ти сам маєш відповести на це запитання.
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27.08.2020 14:37 Ответить
Не загибайте ... Чистокровний - це перший.
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27.08.2020 15:07 Ответить
Лозунг зебилов..
Нам хлеба не надо..работу давай...😃
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27.08.2020 14:21 Ответить
Производить в Украине нечего ...откуда возьмутся рабочие места?
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27.08.2020 14:23 Ответить
Робочих місць повно але за копійки працювати ніхто не хоче.
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27.08.2020 14:33 Ответить
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9480
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27.08.2020 14:23 Ответить
Зеленський: "працюйте, але не за гроші"
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27.08.2020 14:26 Ответить
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 9636
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27.08.2020 14:27 Ответить
Там є безкоштовний пошук.
Автор Саркісян пише про надання відомостей. Там закладається історія електронних запитів.
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27.08.2020 15:18 Ответить
Ээээ....
Чем больше рабочих мест - тем выше зарплата. Законы рынка.
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27.08.2020 14:46 Ответить
Б.лядь...кого вы выбрали...ну жрите теперь покуда не подавитесь...
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27.08.2020 14:50 Ответить
Боже! Какое же оно тупое.....
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27.08.2020 14:53 Ответить
На зоне тоже он работы хватает...и вопроса о размере зар.платы нет, и рабы условно за крошечки е.бошат...так что впрягайтесь (зевместе)...
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27.08.2020 14:53 Ответить
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69


https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69

Наомі Квітка

@iuhbwzF8HJ3sw69

·https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69/status/1298578979184680963 26 авг.

Є вдячні однокласники )
Зеленський: Зараз в Україні більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не зарплат для представників робітничих професій - Цензор.НЕТ 8142
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27.08.2020 16:17 Ответить
Зеленский, Брехло и трепло!!
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27.08.2020 17:30 Ответить
 
 