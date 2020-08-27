Зеленский: Сейчас в Украине более актуальна проблема наличия рабочих мест, а не зарплат для представителей рабочих профессий
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно реализовывать новый подход к государственной политике в области промышленности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский посетил государственное учебное заведение "Криворожский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли".
"Сегодня наш приоритет - это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места", - отметил глава государства.
Зеленский заявил, что хочет вернуть Украине индустриальную славу.
Президент отметил, что сейчас в нашем государстве более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий: на предприятиях плата на достаточно высоком уровне.
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"зарплаты не актуальны для рабочих профессий"..(с)зеленский
ага, все давно получают по 4000 евро и не знают куда деньги девать - все тумбочки забиты))
или как там оно бредило недавно - "зарплата в 5-6 тысяч гривень - очень достойная"
Святые трусы Могилевской, а то мы не знали где он родился. Забористый у него айкос однако
Параллельно . Ведь при решении только одной из этих проблем,тебе не светит второй срок президенства,да и спокойно небудешь ты гулять по Украине
,а только с охраной!
Є дві книги обов'язкових для економіста, це: "Протестанська етика та дух капіталізму" Макса Вебера; "Трейтя хвиля" Елвіна Тоффлера. Не прочитавши їх уважно не варто лізти не те що в економіку, а й в політику.
то щетинился как еж,
та он над нами издевался,
ну сумашедший - что возьмешь..."
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
Работать за идею никто не будет...тем более что и идеи то нет как таковой...
Кінець епохи бідності!
"- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...".
Нам хлеба не надо..работу давай...😃
Автор Саркісян пише про надання відомостей. Там закладається історія електронних запитів.
Чем больше рабочих мест - тем выше зарплата. Законы рынка.
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https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69
Наомі Квітка
@iuhbwzF8HJ3sw69
·https://twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69/status/1298578979184680963 26 авг.
Є вдячні однокласники )