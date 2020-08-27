Зеленский: Сейчас в Украине более актуальна проблема наличия рабочих мест, а не зарплат для представителей рабочих профессий

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно реализовывать новый подход к государственной политике в области промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский посетил государственное учебное заведение "Криворожский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли".

"Сегодня наш приоритет - это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что хочет вернуть Украине индустриальную славу.

Президент отметил, что сейчас в нашем государстве более насущна проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий: на предприятиях плата на достаточно высоком уровне.

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