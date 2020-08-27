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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко заявил о готовности к диалогу с "вменяемой" оппозицией, а студентам пригрозил армией

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции. И вести этот диалог он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, - отметил он. - Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции".

"Поэтому давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", - сказал Лукашенко.

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"Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко на совещании также высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране.

"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - отметил он.

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"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - подчеркнул Лукашенко.

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - сказал он.

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"Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?", - добавил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) оппозиция (5335) переговоры (4919)


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Топ комментарии
+14
Хозяин готов вести диалог с рабами)
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27.08.2020 14:01
+7
Он им лопаты выдаст
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27.08.2020 14:10
+5
"И вести этот ДИАЛОГ он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами."

Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
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27.08.2020 14:03
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Хозяин готов вести диалог с рабами)
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27.08.2020 14:01 Ответить
Если запахнет жареным картофелем, то другого выбора может и не быть
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27.08.2020 14:09 Ответить
студентов - за парты, россия подскажет, как создать свое опзж и жириновского...
и в наказание беларусам подорожает газ, а телек расскажет почему так сталось
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27.08.2020 14:22 Ответить
Україна має формувати білоруську раду експертів які мають виконати роль перехідного уряду, з білорусів які перебувають в Україні у вимушеній еміграції.
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27.08.2020 14:35 Ответить
якщо в білорусі з,являться ті, що на місці, у боротьбі, доведуть ситуацію до створення такого уряду, то їм "леніни з пломбованого вагона" не потрібні
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27.08.2020 14:53 Ответить
давай, выдай студентам оружие...
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27.08.2020 14:01 Ответить
Он им лопаты выдаст
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27.08.2020 14:10 Ответить
стройбат это самые звери...
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27.08.2020 14:19 Ответить
Ну вот эти сразу как раз и пойдут с оружием родину защищать, от диктатора лукашеску...
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27.08.2020 14:22 Ответить
«Полыхать будет до Владивостока»: Лукашенко сделал тревожное заявление.
05.08.2020
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27.08.2020 14:03 Ответить
ВладикНаш, но Москва давненько не коптилась)
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27.08.2020 14:04 Ответить
"И вести этот ДИАЛОГ он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами."

Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
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27.08.2020 14:03 Ответить
робочі люди такі впевнені в собі, бо всьо хорошо...зарплати платять, продукцію на росію відвантажують, звідти нафта і газ дешеві...
скоро осінь, вуглеводні, как пить дать, подорожчають і телевізор білорусам назве причину
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27.08.2020 14:28 Ответить
Свобода вимагає жертв.
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27.08.2020 14:29 Ответить
не вдається, щоб "як роса на сонці"
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27.08.2020 14:41 Ответить
Гы, где ее взять?
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27.08.2020 14:04 Ответить
а всі інші не громадяни ? чи не знаєш чим пригрозити ? з омоном змінюй Конституцію , ті точно підтримають ! моя порада введи паспорт не громадянина ,хто проти Лукашенка той не громадянин !
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27.08.2020 14:07 Ответить
Просрали беларусы свой шанс скинуть диктатора. Нужно было делать все быстро и в первый день когда на улицы вышли миллионы людей.
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27.08.2020 14:09 Ответить
Вміяєму ти вже пересаджав.
Тобі мабуть потрібна карманна, а не вміняєма. На тому світі знайдеш.
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27.08.2020 14:10 Ответить
Хитер Лука. Типо давайте овцы трудовые коллективы собирайте представителей и по одному отправляйте на переговоры с волком КГБ.
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27.08.2020 14:12 Ответить
Вірно. Роботягам білорашкінське "кегебе" погрожуватиме звільненням, переслідуванням родин протистувальників, позбавленням місць в гуртожитках і виселенням з квартир, збудованих для працівників заводів. Студентам погрожуватимуть відчисленням з вузів. Або ж пси луко-***** можуть звернутись до багатого досвіду своїх вчителів з нквд. Ті досягли вершин у мистецтві катувань з метою вибивання зізнання
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27.08.2020 14:21 Ответить
В протестах как минимум 95% студенты. Студенты это же полудети. Они не понимают чего они там. Их привел туда стадный инстинкт. Ходят тусоваться.
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27.08.2020 14:12 Ответить
Паранойику нельзя верить совсем.У него сто пятниц в один день
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27.08.2020 14:13 Ответить
Только с позиции силы можно свалить диктатора луку
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27.08.2020 14:13 Ответить
у импотентов нет сил. 90% беларусов - ватники и за дружбу с Рашей. А на кого опирается Таракан? на *****, РФ и ОДКБ. Какая там у протестующих позиция силы? Они свои силы просрали в мирных протестах
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27.08.2020 14:19 Ответить
Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции". Источник: https://censor.net/n3216155\\\\\\\\\\\\

1."бох" - который из миллионов?
2. Конституция?(и не ты ли, Пацька, на нее не наложил...? толсто, с перехватом "кал.басы по 2.20"?)
будешь убит, это я как православный те грю
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27.08.2020 14:14 Ответить
реальный колхоз. В совке студентов тоже армией пугали. Хороша армия, которой свой же народ пугают
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27.08.2020 14:14 Ответить
а еще в Афганистан отправляли. Токо по настоящему. Теперь ходит куча контуженых трудовиков и ДПЮшников...
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27.08.2020 14:22 Ответить
"диалог" от луки: "пацаки, почему без намордников. приказ не слышали - всем пацакам надеть намордники и радоваться"(c)
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27.08.2020 14:15 Ответить
кацапы как раз в намордниках и радуются...
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27.08.2020 14:27 Ответить
Ніхто і ніде в світі не веде діалогу з терористами,навіть якщо в минулому були владою,зараз вони у статусі окупанта.
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27.08.2020 14:22 Ответить
Окупант - це статус зовнішнього ворога, який захопив території. Бульбофюрер скоріш узурпатор, бо незаконно захопив всю повноту влади в свої руки
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27.08.2020 14:26 Ответить
таракан - гауляйтер.
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27.08.2020 14:28 Ответить
Не бачу між ними різниці бо захоплення проти волі народу.
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27.08.2020 14:41 Ответить
О це дило! Надо с вменяемыми разговоры вести! А остальные,кто хочет,пусть ходят по улице,никто ходить им не мешает.
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27.08.2020 14:27 Ответить
Якби ті не адекватні не ходили по вулицях то адекватні сиділи б по камерах ще років 50.
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27.08.2020 14:34 Ответить
Логика идиота. Как раз те, что тихо сидят - ничего менять не хотят!
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27.08.2020 14:34 Ответить
на них він і розраховує.
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27.08.2020 14:36 Ответить
комусь цікаво його слухати?
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27.08.2020 14:35 Ответить
https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история.
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27.08.2020 15:01 Ответить
Демагог!
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27.08.2020 15:13 Ответить
Вот смотрю я на эту падлу и думаю: может наш Янукович был и не такой уж бандит?
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27.08.2020 15:18 Ответить
пiшов ты на письку Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "адекватною" опозицією, а студентам пригрозив армією - Цензор.НЕТ 385
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27.08.2020 15:37 Ответить
 
 