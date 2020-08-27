Лукашенко заявил о готовности к диалогу с "вменяемой" оппозицией, а студентам пригрозил армией
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.
Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции. И вести этот диалог он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами.
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, - отметил он. - Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции".
"Поэтому давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", - сказал Лукашенко.
"Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул он.
Лукашенко на совещании также высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране.
"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - отметил он.
"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - подчеркнул Лукашенко.
"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - сказал он.
"Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?", - добавил Лукашенко.
Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.
В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.
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картофелем, то другого выбора может и не быть
и в наказание беларусам подорожает газ, а телек расскажет почему так сталось
05.08.2020
Вже цей діалог відбувся, навіть відео було на Цензорі. Робучі люди його просто послали на х..
скоро осінь, вуглеводні, как пить дать, подорожчають і телевізор білорусам назве причину
Тобі мабуть потрібна карманна, а не вміняєма. На тому світі знайдеш.
овцытрудовые коллективы собирайте представителей и по одному отправляйте на переговоры с волкомКГБ.
1."бох" - который из миллионов?
2. Конституция?(и не ты ли, Пацька, на нее не наложил...? толсто, с перехватом "кал.басы по 2.20"?)
будешь убит, это я как православный те грю
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история.