Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш

Террористы "ДНР" получат по 10 тыс. рублей в качестве компенсации за отсутствие боевых действий на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Из Донецка сообщают, что местные вояки крайне недовольны тишиной на фронте, поскольку за последний месяц им не начислили боевые выплаты. Оказывается, боевые действия и потери со стороны Украины оплачивались по дополнительным тарифам. А сейчас вот, из-за политических игр Москвы, защитники "русского мира" остались без дополнительного заработка. В связи с этим, Пушилин распорядился выплатить им материальную помощь по 10 000 рублей на человека", - сообщает Гармаш.

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По его подсчетам, для обеспечения всех наемников "ДНР" необходимо 100 миллионов рублей.

"Видимо, экономика "ДНР" во время пандемии коронавируса резко пошла в рост. Или откуда лишние деньги? - Вопрос риторический. Мы все знаем – откуда. Гораздо интереснее, как долго они готовы их платить боевикам, чтоб те не воевали?" - отмечает Гармаш.