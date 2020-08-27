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Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш

Главарь

Террористы "ДНР" получат по 10 тыс. рублей в качестве компенсации за отсутствие боевых действий на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Из Донецка сообщают, что местные вояки крайне недовольны тишиной на фронте, поскольку за последний месяц им не начислили боевые выплаты. Оказывается, боевые действия и потери со стороны Украины оплачивались по дополнительным тарифам. А сейчас вот, из-за политических игр Москвы, защитники "русского мира" остались без дополнительного заработка. В связи с этим, Пушилин распорядился выплатить им материальную помощь по 10 000 рублей на человека", - сообщает Гармаш.

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По его подсчетам, для обеспечения всех наемников "ДНР" необходимо 100 миллионов рублей. 

"Видимо, экономика "ДНР" во время пандемии коронавируса резко пошла в рост. Или откуда лишние деньги? - Вопрос риторический. Мы все знаем – откуда. Гораздо интереснее, как долго они готовы их платить боевикам, чтоб те не воевали?" - отмечает Гармаш.

Главарь ДНР Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей обедневшим от перемирия террористам, - Гармаш 01

Донбасс (26955) перемирие (1586) Пушилин Денис (134) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+9
Лучше им "натурой" выдайте. Скоро пригодится.
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5666
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27.08.2020 14:17
+6
Это для хороших обдроченцев.
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27.08.2020 14:29
+5
Что нечего уже освобождать от укрокаретелей и бандерофашистов? А как все хорошо начиналось для "защитничков" руцкаго мира
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1157
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27.08.2020 14:11
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Что нечего уже освобождать от укрокаретелей и бандерофашистов? А как все хорошо начиналось для "защитничков" руцкаго мира
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1157
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27.08.2020 14:11 Ответить
ось і постраждалі від зе-перемирия! на що тепер харчуватися і боярку купувати !
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27.08.2020 14:16 Ответить
да, при папереднике они не задумывались о "завтрашнем дне"...Если так пойдет и дальше - от нищеты спасти сможет только переквалификация в слесари, комбайнеры, шахтеры...Или помогут реваншистам прийти к власти.
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27.08.2020 14:52 Ответить
Лучше им "натурой" выдайте. Скоро пригодится.
Главарь "ДНР" Пушилин приказал выплатить по 10 тыс. рублей "обедневшим от перемирия" террористам, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5666
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27.08.2020 14:17 Ответить
Это для хороших обдроченцев.
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27.08.2020 14:29 Ответить
Зеленский душит врагов перемирием. Такого мудрого президента страна еще не знала.
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27.08.2020 14:19 Ответить
Вот он, победоносный стиль великого комбинатора...
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27.08.2020 14:28 Ответить
А кто и за что будет платить террористам если война закончится на условиях Рашки и террористов? Или вы надеетесь что те твари пойдут на заводы работать?
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27.08.2020 14:19 Ответить
вокруг лыдыныры вырыты окопы и когда обдроченцы едут за зарплатой в растов то постоянно видят эти укрепления, жириновский так и сказал - оттуда ник то не должен вернуться и баньдюки об этом знают.
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27.08.2020 15:36 Ответить
Всю ОПЗЖ туда в ДыРыНы,пускай каждий день видят во что они хотят превратить Украину.
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27.08.2020 15:39 Ответить
ДЕДА ЛЕНЮ туда с премией !
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27.08.2020 18:38 Ответить
Может это Зе оплачивает боевикам "тишину", так необходимую ему для своей пиар-акции под названием "режим полного и всеобъемлющего прекращения огня". Чего не сделаешь ради рейтинга. Только мне кажется президент ЗЕро, давно не на телевидении работает.
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27.08.2020 16:23 Ответить
В мире убытки от карантина компенсируют а уХйлоуродов -отсутствие трупов от их ручищ
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27.08.2020 18:37 Ответить
шавка ты брехливая! да чепушила распорядился выдать по 10 к но ты же слышал звон та где он эти деньги получат только выпускники Донвоку
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05.09.2020 15:05 Ответить
шавка ты брехливая! да чепушила распорядился выдать по 10 к но ты же слышал звон та где он эти деньги получат только выпускники Донвоку а еще в ткг сидишь падаль
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05.09.2020 15:07 Ответить
 
 