При благоприятных погодных условиях большинство уроков на Киевщине будут проходить на свежем воздухе, - ОГА

В Киевской области допускают, что при благоприятных погодных условиях большинство уроков будут проходить на свежем воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

"В следующий вторник в учебных заведениях стартует учебный год. Власть ответственно относится к этому вызову и заранее приняла меры, чтобы минимизировать угрозу здоровью детей и педагогов во время учебного процесса", - отметил глава ОГА.

По его словам, органы исполнительной власти и местного самоуправления выделили средства на закупку средств индивидуальной защиты для работников и учащихся.

"С педагогическими работниками и техническим персоналом проведены соответствующие инструктажи, разработанные инструкции, оформлены информационные стенды по безопасному поведению учащихся в условиях карантина, разработаны графики перемещения соискателей образования. При благоприятных погодных условиях большинство уроков будут проходить на свежем воздухе", - сказал Володин.

Кроме того, в каждом учреждении образования будет мониторинг состояния здоровья учащихся и работников путем термометрии, опрос учащихся об их самочувствии и регулярная коммуникация с родителями. В учебных заведениях в обязательном порядке после каждого урока предусмотрена санация рук. Ее будут контролировать педагогические и технические работники - учителя, воспитатели, медики. График образовательного процесса сместится во временном режиме. Труд будут оплачивать в соответствии с педагогической нагрузкой.