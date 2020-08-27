Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты "эффективного" госуправления смогли договориться, - Нефьодов

Список запрещенных к приватизации госпредприятий стал в три раза большим с момента его первого утверждения Кабмином Алексея Гончарука.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре 2019 года парламент отменил перечень из более чем тысячи предприятий, запрещенных к приватизации. Реальный успех, которым могли гордиться Верховная Рада Украины и Владимир Зеленский, потому что собственно, этим перечнем и обеспечивалась мощная "кормовая база" для коррупции чиновников, которые руководили этим ущербным на бумаге хозяйством. Его должен был заменить гораздо меньший список, где должны были остаться только действительно необходимые для обеспечения безопасности страны объекты и объекты культурного наследия", - напомнил Нефьодов.

Он уточнил, что Кабмин в феврале направил такой перечень из 216 объектов в Раду (законопроект №2831), затем законопроект отозвали и в Кабмине Дениса Шмыгаля речь зашла уж о 300 объектах, а вчера утвердили 659.

"Я так понимаю, лоббисты "эффективного" госуправления нашли "подход". В Раде, как водится, список еще больше должен разбухнуть", - добавляет Нефьодов.

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