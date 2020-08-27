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Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты "эффективного" госуправления смогли договориться, - Нефьодов

Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты

Список запрещенных к приватизации госпредприятий стал в три раза большим с момента его первого утверждения Кабмином Алексея Гончарука.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре 2019 года парламент отменил перечень из более чем тысячи предприятий, запрещенных к приватизации. Реальный успех, которым могли гордиться Верховная Рада Украины и Владимир Зеленский, потому что собственно, этим перечнем и обеспечивалась мощная "кормовая база" для коррупции чиновников, которые руководили этим ущербным на бумаге хозяйством. Его должен был заменить гораздо меньший список, где должны были остаться только действительно необходимые для обеспечения безопасности страны объекты и объекты культурного наследия", - напомнил Нефьодов.

Он уточнил, что Кабмин в феврале направил такой перечень из 216 объектов в Раду (законопроект №2831), затем законопроект отозвали и в Кабмине Дениса Шмыгаля речь зашла уж о 300 объектах, а вчера утвердили 659.

"Я так понимаю, лоббисты "эффективного" госуправления нашли "подход". В Раде, как водится, список еще больше должен разбухнуть", - добавляет Нефьодов.

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Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты эффективного госуправления смогли договориться, - Нефьодов 01

Кабмин (14025) приватизация (1043) Нефьодов Максим (236)


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Топ комментарии
+2
Все одно ці приватизації мають сумнівну легітимність.
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27.08.2020 14:43
+1
Уже проходили 100 лет назад. Итог плачевный.
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27.08.2020 14:49
+1
Да приведите же, наконец, примеры эффективного управления частниками.
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27.08.2020 14:57
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Список запрещенных к приватизации госпредприятий разбух в три раза, похоже лоббисты "эффективного" госуправления смогли договориться, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 677
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27.08.2020 14:37 Ответить
О! Визуализация диджитализации постпродакшена вылезла.
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27.08.2020 14:38 Ответить
Ну и нафиг ты об этом рассказываешь, ты же сам из этой же шайки
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27.08.2020 14:38 Ответить
Для государства нет ничего страшнее чем временщики у власти. Даже прохфессор греб все под своих, а это зеленое ГЭ решило все распродать, хоть за копейки. И что потом?
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27.08.2020 14:39 Ответить
Они наоборот, расширили перечень не подлежащих приватизации.
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27.08.2020 14:42 Ответить
Все одно ці приватизації мають сумнівну легітимність.
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27.08.2020 14:43 Ответить
Украину спасет национализация всего того, что успели прихватизировать прихватизаторы.
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27.08.2020 14:44 Ответить
Уже проходили 100 лет назад. Итог плачевный.
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27.08.2020 14:49 Ответить
Ты про США, великий кризис?
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27.08.2020 14:57 Ответить
Нет, я про нас с вами и всеми остальными, кто возник на месте осколков царского режима и этой территории. А в США ничего не национализировали. Рузвельт принудительно изъял только монетарное и в слитках золото. При чем у ВСЕХ поголовно, включая граждан и обменял их на бумажные доллары. Иначе тюрьма.
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27.08.2020 16:03 Ответить
Мешает не идеология, мешают исполнители.
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27.08.2020 14:58 Ответить
Объясните это 2/3 нашего населения. Что не реформы были плохие, а те, кто работал на местах. Их же родные, знакомые, соседи и т.д. А 100 лет назад и идеология и люди создали страну - уродливого монстра.
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27.08.2020 16:06 Ответить
60-е,70-е,80-е так на созидали, что 29 лет никак все растащить не могут. Украина была сильна и могуча в 80-х, а теперь?
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27.08.2020 17:32 Ответить
Вас не смущает, что растаскивать начали именно те, кто созидал, а продолжили их дети? Воруют не инопланетяне. При этом заметьте, воруют и берут взятки все без исключения. А возмущаются этим только те, кто никак не дорвутся до корыт. Этим и была вызвана оголтелая ненависть, когда все , сплотившись пять лет грызла и врала, не гнушаясь ничем, в ход шло всё, включая давняя трагедия семьи. Зато сейчас всё просто невероятно мирно. Все вчерашние обвинители прекрасно пристроены. ,
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27.08.2020 19:07 Ответить
Да приведите же, наконец, примеры эффективного управления частниками.
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27.08.2020 14:57 Ответить
У нас нет и не будет эффективного управления частниками, менталитет такой, сначала все украсть, а потом свалить куда подальше туда, где живут уже сегодня хорошо.
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27.08.2020 15:00 Ответить
Вы будете очень сильно смеяться, но самый яркий пример - буквально на глазах у всех. Из совкового, унылого производства с устаревшим оборудованием создал корпорацию, завалившую многие страны своей продукцией. Это по-моему ему простить и не могут те наши политики, кто способен только воровать из бюджета.
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27.08.2020 16:10 Ответить
Это вы о "Рошене"? Не удалось Москалевскому из совкового Микроприбора Майкрософт сотворить, а шоколадки попроще микропроцессоров
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27.08.2020 16:21 Ответить
Ну кто чем решил заняться. Кто шоколадками, а кто мыльным пузырем. Если бы Москалевский родился в США в семье с историей сенаторов/банкиров/юристов и прочей элиты, если бы его мать была на короткой ноге со многими власть имущими, включая глав крупнейшего тогда производителя компьютеров IBM Джоном Опелем и Джоном Эйкерсом., работая в United Way International и тесно с ними сотрудничая , которые и сделали из него того, кем он стал.
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27.08.2020 16:56 Ответить
Вы бы хоть представление имели, кем сейчас Москалевский , а то все ваша натура тянет на сына Владимира, потомственного питерского стукача .
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27.08.2020 17:29 Ответить
Не считаю себя тупой, но понять, что Вы написали и что хотели этим сказать, не получилось.
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27.08.2020 19:00 Ответить
Вы новичок на форуме. И это не вопрос, а утверждение. Иначе бы в голову не пришло писать такую ерунду МНЕ. Есть еще вариант........ не все в порядке с головой. И извините, но именно от Вас действительно пахнет нечистотами. Ну и такая мелочь. Пишу я под своим именем, это не ник и знают меня на этом форуме все без исключения, кто хоть изредка заглядывает. Но даже самым упоротым политическим противникам.не приходит в голову связать меня с интересами пуйла. Ну вот как-то так. Удачи.
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27.08.2020 20:45 Ответить
А с чего же они кормится будут? Это если не возле кормушки то даешь обещание, а когда начал жрать с нее, то кто же откажется.
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27.08.2020 15:51 Ответить
Ну кто откажется от такого -
https://censor.net.ua/news/3216181/****************************************************************************************************
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27.08.2020 15:57 Ответить
Потому-то Вас и уволил гауляйтер Украины Ермак-Козырь.
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27.08.2020 16:08 Ответить
Энергоатом остался на приватизацию?
Ахметов сильно интересуется...
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27.08.2020 17:02 Ответить
 
 