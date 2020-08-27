Ситуация с COVID-19 на Киевщине ежедневно ухудшается: есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина, - ОГА
В Киевской области за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 - 6 человек.
Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас шесть умерших от последствий COVID-19. Выражаю свои соболезнования близким погибших. Нет большего горя, как терять родных людей. Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений. Приближается осень. С возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием - можем получить дополнительные задачи. Поэтому реагировать должны уже сейчас", - говорится в сообщении.
"В последнее время ежедневное количество заболевших людей превышает показатель в 90 человек, что в 2,5 раза больше, чем мы имели в марте-апреле. За последние сутки имеем новый антирекорд - от коронавируса умерли 6 жителей Киевщины. Новых случаев - 94, заболели 5304 человека, выздоровели 3505 человек. умер 91 человек",цитирует главу ОГА Василия Володина Укринформ.
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17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
"А как в Беларуси?"
17.08 - 73 випадки
26.08 - 247 випадків.
Ссылку я дал. Что я должен еще доказывать?
Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%
Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247
Рост на (247 -73)*100/73=238,4%
Убедил?
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Продромальный период - период появления первых признаков болезни, которые могут носить неопределённый неспецифический характер (повышение температуры, разбитость, общее недомогание) или в ряде случаев быть типичными для данного заболевания (например, пятна Филатова - Коплика при кори).
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Вот статистика обобщенная и по дням.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
там полное совпадение с данными, что я привел.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
там полное совпадение с данными, что я привел.
Заболева́емость - медико-статистический показатель, определяющий число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заболеваний , впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F критериев оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 здоровья населения.
Метод расчёта[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit§ion=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=1 править код ]
Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; рассчитывается как отношение числа вновь возникших заболеваний (заболеваний впервые установленным диагнозом) к средней численности населения, умноженное на 1000.
Хотите посчитать сколько впервые зарегистрированных случаев у нас и в Беларуси за этот год на 1000 жителей?
Украина
114663*1000/40000000=2.87
Беларусь
70974*1000/10000000=7.10
На этой оптимистической ноте идите в сад.
На самом деле, нужно смотреть на главный график количества реально болеющих, и там идет постоянный спад, включая сегодняшнее число.
В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків була 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання:
як мала змінитися денна кількість нових випадків у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 24,7 випадків на мільон в день (припустимо, що у 9 мільйонів кількість нових випадків залинилась 7,3 на мільйон)?