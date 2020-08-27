Ситуация с COVID-19 на Киевщине ежедневно ухудшается: есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина, - ОГА

В Киевской области за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 - 6 человек.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас шесть умерших от последствий COVID-19. Выражаю свои соболезнования близким погибших. Нет большего горя, как терять родных людей. Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений. Приближается осень. С возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием - можем получить дополнительные задачи. Поэтому реагировать должны уже сейчас", - говорится в сообщении.

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"В последнее время ежедневное количество заболевших людей превышает показатель в 90 человек, что в 2,5 раза больше, чем мы имели в марте-апреле. За последние сутки имеем новый антирекорд - от коронавируса умерли 6 жителей Киевщины. Новых случаев - 94, заболели 5304 человека, выздоровели 3505 человек. умер 91 человек",цитирует главу ОГА Василия Володина Укринформ.