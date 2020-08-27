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Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение, где извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия.Онлайн".

"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа" - заявил Саакашвили.

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю. Я также очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность последние семь лет чувствовать это и у нас достаточно времени, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь с годами я уже знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок...

Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.

В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!", - заявил Саакашвили.

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Отметим, что похожий по содержанию пост размещен и на странице Саакашвили в Facebook, однако в нем ничего не говорится о возвращении в Грузию.

"Я грузин. Я украинец. У меня всегда было, и всегда будет два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был Президентом Грузии, я принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее. Это мой долг. Это мой путь. Это моя судьба", – отметил он.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране 01

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+49
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 1401
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27.08.2020 14:53
+49
и чем он за эти 2-3 месяца после назначения на должность, которую я даже не вспомню, помог Украине?? зенелохский цирк !
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27.08.2020 14:56
+40
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 9741Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране - Цензор.НЕТ 8076
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27.08.2020 15:01
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Страница 4 из 4
А з кого ще пореготати,як не з визгливих поросят,які карлсона ганяють по манежу,імітуючи політ?
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28.08.2020 00:02 Ответить
порегочи з своїх британських хазяїв. Чи слабо?
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28.08.2020 00:05 Ответить
Я регочу з бариг-лантухів скрізь,а Михо ще й знатно потріпав в Україні-з 56% поверху опустив порося аж на 8%-ий.Прикольно ж,хіба ні?
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28.08.2020 00:23 Ответить
не 8%, а 16%, а сейчас 25%. отстаешь, касатик
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28.08.2020 00:44 Ответить
А ти коли,кацапурія,на свою засрашку?Там 96% набереш.
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28.08.2020 00:49 Ответить
по себе судишь, дурак рома сам с кацапии - это видно по хамству и мату, я живу в Киеве с 1974 года и украинец, в рашке был всего 2 раза проездом и не собираюсь ехать.
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28.08.2020 01:09 Ответить
Так ти ще й брехло?Мат у твому моніторі-бачишь?
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28.08.2020 01:23 Ответить
смєшно дураку, що вухо на боку. Це не про тебе?
Результатом виборів 2019 стала інформаційна війна. Таких як ти не багато зусиль треба щоб обдурити. Після вкидів фсб та різних зажопників типу мураєва та рабіновіча, після тонн бруду, які вилили на Пороха за 5 років, дивно що він набрав 20 %. Але тих, хто хоч трохи вміє думати завжди значно менше ніж тих, за кого думає хтось інший. Ти з останніх. Напевно тому і ховаєшся під різними прапорами, але не під своїм.
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30.08.2020 23:54 Ответить
Може за собою краще?
(Вискочила з плавень)
Прапор в тебе на параше
А для мене Славень.
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31.08.2020 01:14 Ответить
Сьогодні, після року пошуків злочинів Порошенка, причому намагались вигадати ці злочини! Інкримінували прямі обов'язки президента! І нічого не знайшли! То подібні висери під VPN можуть робити лише кінчені дебіли, або співробітники інформаційних військ ФСБ (ці війська організовано працюють з 2016 року, під виглядом "забезпечення взаємодії військових підрозділів")
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28.08.2020 09:13 Ответить
Давно пора! Ехайнакуй, михуил))
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27.08.2020 22:51 Ответить
Злізь спочатку-звільни місце.
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28.08.2020 00:05 Ответить
При Порошенку він мав всі можливості створити в Одеській області маленьку Грузію. У своє розпорядження тоді він отримав митницю, прокуратуру, поліцію і повну свободу дій.

Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори.

Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
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27.08.2020 23:18 Ответить
там проиграет и вернется во "второй дом".. вот именно - Украина для него всего лишь второй дом. а как жена и дом в Голландии?
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28.08.2020 00:43 Ответить
Міхо-карлсон-літає куди захоче,а народжена в клітці поросьосвинота хоч і жиріє,але на волю тільки зашморгом за задню ратицю на солому.
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27.08.2020 23:29 Ответить
Если ты Миша начал признавать ошибки, то иди до конца и признай, что было твоей ошибкой обзывать президента Порошенко "Барыгой". Все эти фейки давно развеяны. Ни по Свинарчукам, ни по Гладковским ни по другим делам так и не было обвинительных решений. Ручная ОПГ прокуратура Вовочки при титаническом усердии так ничего не нарыла, кроме смешной истории с картинами, фейспалмным обвинением получения томоса и прочими шизофреническими обвинениями. Если Порошенко и крал, то уже точно в бюджет Украины, потому, как только он перестал красть, денег становилось все меньше и меньше. Поэтому, Миша покайся и перед всеми, кого ты бесосновательно оскорблял в Украине.
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27.08.2020 23:41 Ответить
Такі типи не каються. Вони тільки вміють обпльовувати.
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28.08.2020 07:12 Ответить
Воно й видно-хто стукачка-плює не тільки на форумі персонально,а й на раді.
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31.08.2020 01:24 Ответить
цирк уехал, клоуны остались)), а в нашому випадку навпаки, цирк залишився, а клоун поїхав))
"дасвіданья "наш" ласкавий міі-і-і-і-іша, вазвращайся в свой сказочний лєс ))
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27.08.2020 23:51 Ответить
Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні - Цензор.НЕТ 3036
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28.08.2020 00:06 Ответить
Спочатку порося відправ на рідне приднєстровьє-тоді і в Грузію можна.
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28.08.2020 00:55 Ответить
Дуже шкода, що Саакашвілі покидає Україну. Це є ознака того, що пан Саакашвілі зрозумів, що з українськими хапугами при владі нічого доброго зробити не можна. Хапуги хочуть красти і прислужуватись росії.
Дякую, пане Михайле, за спробу витягнути Україну з корупційного болота. Хай вам щастить у Грузії.
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28.08.2020 00:14 Ответить
Це не його країна! Хто буде боротися за чужу для нього країну? Він повертається на батьківщину.
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28.08.2020 00:29 Ответить
Даремно надіються кінднепери-вільний карлсон літає скрізь,але тільки не в поросячу клітку.
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28.08.2020 00:40 Ответить
Новости 27 августа:
1. Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
2. Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма
3. Саакашвили остается на госслужбе в Украине
4. ???
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28.08.2020 01:02 Ответить


Я не можу ... Шо воно нюхнуло ?
Чи, може, кагал чимось допік ?
Тебе взагалі-то в Грузії чекає казенний дім, Мішутка.
... в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю.

Ні, ти абсолютно невдяна, підла і мерзенна скотина. Ти обплювало і оббрехало того, хто тобі надав громадянство, посаду, повноваження. І символи наші лазило поганило. Не любиш ти Україну, тріпло. Проривання кордону тобі не вибачаю.
Скінчиш погано. Забирайся з України, куди хочеш, покидьок.
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28.08.2020 01:24 Ответить
Все правильно решил. С этой биомассой которая 30 лет подряд выбирает ворье толку не будет. Да и страны скоро не будет. Все нормальные люди давно уже оттуда уехали.
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28.08.2020 01:46 Ответить
Згадайте - я писав саме про це, відразу після того, як він "з помпою" повернувся в УКраїну і "Блазень" йому знову громадянство дав... "Карлсон" - такий самий "нарцис", як і "Блазень"... Самозакоханий "Прекрасний Какаду"... Вони обоє бажають не "вогню" і "води", через які пройшов Порошенко, а лише "мідних труб", тобто "фанфар" слави і "всенародного захоплення"... І саме до цього усе і йшло... Два клоуни на одній арені не вживаються, якщо у кожного - "своя сольна програма"...
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28.08.2020 04:06 Ответить
https://censor.net/user/420666 ... Вони обоє бажають не "вогню" і "води", через які пройшов Порошенко...

Спасибо, повеселил. Ну нельзя же так откровенно лизать Пеце .... да еще и в 4 утра
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28.08.2020 08:21 Ответить
У кожного свої "пріоритети"... Я "лижу" людині, що не побоялася у важкий для України час взять на себе керівництво державою, зробила багато для відродження армії, ВПК, зупинила російську агресію, зміцнила статус України та забезпечила їй підтримку як на дипломатичному, офіційному рівні, так і на неофіційному, волонтерстві діаспор по усьому світу... Ти ж "лижеш" тому, хто цю війну розв"язав і сприяє її продовженню та загибелі українців...
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28.08.2020 09:50 Ответить
Никуда он не поедет. На выборах в Грузии его партии светит не более 10-20 процентов. Ну а пересечение границы Мише возможно только в наручниках, приговор никто не отменит.
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28.08.2020 09:40 Ответить
А куди їм ще,як не за миску щі хоч полощі на цензор під тором?
Саак їм таки добряче насолив-опустив нижче плінтуса-от і верещать тут на нього,аж рило в крові.
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28.08.2020 01:57 Ответить
Судя по ************* бреду ты,кацапе*долочь тоже принимаешь мироизменяющие вещества,как и твое ничтожество михуил?
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28.08.2020 11:08 Ответить
Насколько я понимаю, Саакашвили увидел весь этот зебильный трэш и тотальный грабеж страны изнутри власти, вспомнил что агитировал за клоуна и обещал не устраивать новых скандалов и решил свалить тихо , потому что после зашквара с зельцманом у нас ему уже ничего не светит.
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28.08.2020 01:57 Ответить
Не переживай-це передвиборчий ролик.Звичайно зелепухи ,призначенням на одеську таможню чергового бариги,не радують,але Михо всім нагадав-опустимо з 73-го на 8-ий,як і попереднього баригу.Звідси і визг з усіх боків.
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28.08.2020 02:15 Ответить
Чуєш, "британець внутріМКАДівський", гугл-перекладач поправ - "Лахта" виглядає... Ти мені нагадуєш своєю "украйонською" мовою гоголівського Вакулу і "запорожців", що хизувалися знанням "расєйського язика"...
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28.08.2020 04:10 Ответить
"Пердь в штани!!!"... Телепню лахтинський, ти хоч знаєш, що означає слово "яруга"?
Який стосунок "вузька, заросла лісом, суха балка", має стосунок до болота?...
І на якій помийниці, у "Южному Бутово", вас, таких "лінгвістів", "викопують"?
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29.08.2020 13:17 Ответить
Дурний тебе ПОП хрестив в ярку-Іванку, Іванку, З того боку ярку, З того боку ярку, Пішла би-м до тебе, Пішла би-м до тебе, Взяла вода лавку. Лавочка тоненька, Вода студененька, А я молоденька.
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29.08.2020 13:39 Ответить
У "дурдомі" московському "День відкритих дверей"? Чи ти ключі від сестринської украв і до компа дорвався?...?
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29.08.2020 14:54 Ответить
Не можуть гнидливі поросята без яругані-звикли в трясовину скакати .Кажуть,відколи "чорт"з Придністровя в них вселився-болото шукають,сепари-он якийсь пяний виродок Холодний трьох курсанток покалічив-то не свинота?
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29.08.2020 14:05 Ответить
Чарнота: ...Или ответ едешь держать? А? Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге! Ты, брат, большую память о себе оставил... (c) "Бег"
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28.08.2020 06:27 Ответить
Карсон уже понял, что здесь, в Украине, перспективы нет. Ни ему ни Украине. Чуйка его не подводит.
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28.08.2020 07:45 Ответить
Так вже передумав їхати.
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28.08.2020 07:58 Ответить
Просто снято два ролика. Один для грузинского лохтората, другой для нашего. При этом он считает и тех и других настолько тупыми, что не увидят разницы.
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28.08.2020 09:48 Ответить
Бувай.
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28.08.2020 08:02 Ответить
Досвиданья наш ласковый Миша, возвращайся к своим ....
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28.08.2020 08:03 Ответить
Новый сезон приключений Карлсона...
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28.08.2020 08:26 Ответить
Принял-выгрузил бред-к вечеру попустило-все вернул назад.Достойный член команды осла.
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28.08.2020 11:10 Ответить
сторонники мармелядного потужного карлсона и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
Это не совпадение.
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29.08.2020 17:42 Ответить
Михо хочете відправити в Грузію?От кодло поросяче,-їдьте в Білорусію революціонери,аби з 180 доларів пенсії зробити білорусам 90-о,як в Україні.
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30.08.2020 01:52 Ответить
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