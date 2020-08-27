Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО
Экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение, где извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия.Онлайн".
"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа" - заявил Саакашвили.
"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю. Я также очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность последние семь лет чувствовать это и у нас достаточно времени, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь с годами я уже знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок...
Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.
В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!", - заявил Саакашвили.
Отметим, что похожий по содержанию пост размещен и на странице Саакашвили в Facebook, однако в нем ничего не говорится о возвращении в Грузию.
"Я грузин. Я украинец. У меня всегда было, и всегда будет два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был Президентом Грузии, я принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее. Это мой долг. Это мой путь. Это моя судьба", – отметил он.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
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Результатом виборів 2019 стала інформаційна війна. Таких як ти не багато зусиль треба щоб обдурити. Після вкидів фсб та різних зажопників типу мураєва та рабіновіча, після тонн бруду, які вилили на Пороха за 5 років, дивно що він набрав 20 %. Але тих, хто хоч трохи вміє думати завжди значно менше ніж тих, за кого думає хтось інший. Ти з останніх. Напевно тому і ховаєшся під різними прапорами, але не під своїм.
(Вискочила з плавень)
Прапор в тебе на параше
А для мене Славень.
Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори.
Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
ОПГпрокуратура Вовочки при титаническом усердии так ничего не нарыла, кроме смешной истории с картинами, фейспалмным обвинением получения томоса и прочими шизофреническими обвинениями. Если Порошенко и крал, то уже точно в бюджет Украины, потому, как только он перестал красть, денег становилось все меньше и меньше. Поэтому, Миша покайся и перед всеми, кого ты бесосновательно оскорблял в Украине.
"дасвіданья "наш" ласкавий міі-і-і-і-іша, вазвращайся в свой сказочний лєс ))
Дякую, пане Михайле, за спробу витягнути Україну з корупційного болота. Хай вам щастить у Грузії.
1. Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
2. Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма
3. Саакашвили остается на госслужбе в Украине
4. ???
Я не можу ... Шо воно нюхнуло ?
Чи, може, кагал чимось допік ?
Тебе взагалі-то в Грузії чекає казенний дім, Мішутка.
... в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю.
Ні, ти абсолютно невдяна, підла і мерзенна скотина. Ти обплювало і оббрехало того, хто тобі надав громадянство, посаду, повноваження. І символи наші лазило поганило. Не любиш ти Україну, тріпло. Проривання кордону тобі не вибачаю.
Скінчиш погано. Забирайся з України, куди хочеш, покидьок.
Спасибо, повеселил. Ну нельзя же так откровенно лизать Пеце .... да еще и в 4 утра
Саак їм таки добряче насолив-опустив нижче плінтуса-от і верещать тут на нього,аж рило в крові.
Який стосунок "вузька, заросла лісом, суха балка", має стосунок до болота?...
І на якій помийниці, у "Южному Бутово", вас, таких "лінгвістів", "викопують"?
Это не совпадение.