Граждане Беларуси, нуждающиеся в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине, - Шмыгаль

Граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства напомнил, что вчера Кабмин решил временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

"Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

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