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Новости Революция в Беларуси
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Граждане Беларуси, нуждающиеся в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине, - Шмыгаль

Граждане Беларуси, нуждающиеся в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине, - Шмыгаль

Граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства напомнил, что вчера Кабмин решил временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

"Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

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Автор: 

Беларусь (7888) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+4
Заява мала звучати так - Україна може забезпечити захист громадянам Білорусі як в на території України так і на території Білорусі!
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27.08.2020 14:57
+3
а своїх громадян хоч спроможні захистити..? особиста безпека, правосуддя, медицина..?
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27.08.2020 15:03
+3
Под шумок плешивый зашлет в Украину очередную партию агентов
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27.08.2020 15:36
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Заява мала звучати так - Україна може забезпечити захист громадянам Білорусі як в на території України так і на території Білорусі!
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27.08.2020 14:57 Ответить
Ну да скользкая власть,потому что там крутится Мертветчук и всё координирует с руководством Кремля мля мля
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27.08.2020 15:02 Ответить
И к этому....https://www.bbc.com/ukrainian/news-53933873?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Росія сформувала резерв силовиків для допомоги Білорусі
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27.08.2020 15:05 Ответить
а своїх громадян хоч спроможні захистити..? особиста безпека, правосуддя, медицина..?
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27.08.2020 15:03 Ответить
К нам не надо.....
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27.08.2020 15:05 Ответить
Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам.

От жеж ******* ЗЕху.й.лове... Для того щоб дістатися наших прикордонників білорусам потрібно спочатку "просочитися" крізь своїх ГБшних прикордонників.
Мразота... ну і мразота кінчена!!!
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27.08.2020 15:08 Ответить
Под шумок плешивый зашлет в Украину очередную партию агентов
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27.08.2020 15:36 Ответить
зачем дразнить бацку, он ведь это запомнит...
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27.08.2020 16:02 Ответить
Нам програмісти дуже потрібні. А лукашенко вже нелегал.
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27.08.2020 16:23 Ответить
Против белорусов ничего против не имею, но смотрите чтобы зе Вас не обменял хй*лу или бацьке.
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27.08.2020 16:17 Ответить
"Граждане Беларуси, нуждающиеся в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине" примерно так:
Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6608Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1030Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7786
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27.08.2020 16:58 Ответить
Шо он несёт? Свои переселенцы вернулись в Донбас потому что поддержки мизер, а он белорусов забалтывает...
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27.08.2020 20:45 Ответить
 
 