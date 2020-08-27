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Новости Коронавирус и карантин
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Черновцы, несмотря на "красную" зону, собираются открыть школы 1 сентября, - горсовет

Черновцы, несмотря на

Депутаты Черновицкого городского совета во время сессии приняли решение разрешить работу школ с первого сентября этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Управлению образования организовать учебный процесс в учреждениях общего среднего образования с 01.09.2020 года, в соответствии с Регламентом подготовки и организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования Черновцов в условиях адаптивного карантина в 2020/2021 учебном году (новая редакция), утвержденным приказом управления образования городского совета от 26.08.2020 г. № 278", - говорится в проголосованном проекте решения.

Также этим решением с 27 августа возобновили работу детских садов города, которые начнут работу в соответствии с разработанным графиком. Прием детей в дошкольные учебные заведения г. Черновцов будут осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных болезней.

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При рассмотрении этого вопроса в сессионном зале и.о. руководителя управления образования горсовета Нина Витковская рассказала, каким образом организуют обучение в школах города.

"Педагогами были разработаны модели и формы организации учебно-воспитательного процесса. В соответствии со своими условиями, в зависимости от количества учеников, администрации школ выбирали ту или иную модель, которая наиболее реально может воплощаться в этой школе. На сегодняшний день у нас 5 школ выбрали очную форму обучения, лицей №1 - дистанционную форму обучения из-за незавершенного ремонта, 28 школ выбрали очную форму с использованием технологий дистанционного обучения. У них будет смешанное обучение с разделением классов на группы поочередно через день, дистанционное преподавание отдельных предметов с обязательным очным консультированием один раз в месяц по расписанию, и разумеется, разное время начала занятий начальной школы, средней и старшей. Одно заведение выбрало очное с использованием дистанционного обучения, это школа №8, а гимназия №1 выбрала очную форму для 1-5 классов и смешанное обучение в 6-11 колесах. Еще 7 школ выбрали очную форму обучения с использованием технологий дистанционного обучения и разделением классов на две смены", - отметила Витковская.

Она сообщила, что тем родителям, которые не захотят вести детей в школу, а просят организовать для них заочное или дистанционное обучение, нужно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы и им это разрешат.

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Кроме того, по словам педагогов, перерывы в школах будут больше, чем ранее, для обеспечения качественного проветривания классов. Малые перерывы продлятся не менее 15 минут, а большие - по полчаса.

Также руководство города рассмотрит возможность выделять специальные троллейбусы и автобусы, которые будут свозить исключительно учащихся и педагогических работников.

Как сообщалось, решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 24 августа 14 административных территориальных единиц отнесены к "красному" уровню эпидемиологической опасности. Так, к "красной" зоне, среди прочих, относится город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

На "красной" территории запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом.

Депутаты Черновицкого городского совета не согласились с решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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карантин (16729) Черновцы (676) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
И среднюю зарплату тем, кто вынужден сидеть дома с детьми, а не на дороги пускать деньги выделенные на борьбу с COVID-19.
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27.08.2020 15:25
+2
боритесь и поборете. иначе санитары вместо законов будут командыаать пока не очитмся в
Дурке.
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27.08.2020 15:40
+1
.... Из инета - "В связи с карантином мои дети учатся на дому , и я требую школу сдать нам деньги на ремонт квартиры."
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27.08.2020 15:07
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.... Из инета - "В связи с карантином мои дети учатся на дому , и я требую школу сдать нам деньги на ремонт квартиры."
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27.08.2020 15:07 Ответить
И среднюю зарплату тем, кто вынужден сидеть дома с детьми, а не на дороги пускать деньги выделенные на борьбу с COVID-19.
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27.08.2020 15:25 Ответить
хм.. ВСЕ деньги которые выделили на борьбу с Ковид - давно "оприходованы "слугами" - а там пардон - больше 60 млрд.грн. которых уже нет !! этот фонд - ПУСТ! !!.. не хило упыри справились правда !?
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27.08.2020 15:30 Ответить
Пусть потом не плачут, когда на койки в больнице по два человека укладывать будут (валетом)
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27.08.2020 15:27 Ответить
А чого їм плакати, вони змушують підписати заяву з відсутностю претензій до школи.
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27.08.2020 15:59 Ответить
Слышали этот бред, а где в Белоруссии лежат валетом? Покажите! Вирус - фэйк. Это ясно уже всем
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27.08.2020 16:30 Ответить
А кто об этом скажет? Там САМ прюзидент сказал, что вируса нет.
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27.08.2020 16:37 Ответить
боритесь и поборете. иначе санитары вместо законов будут командыаать пока не очитмся в
Дурке.
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27.08.2020 15:40 Ответить
Молодцы!!!! Хватит слушать больных на голову параноиков коронодрочеров Ляшка и Степанова.
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27.08.2020 16:28 Ответить
Почему дети должны страдать из за одной маразматичной Зе-шмаркли которая хочет отменить местные выборы накручивая липовую статистику больных ибо проигрывает их с треском!? Этот вирус очень страшен раз большую часть бюджета на боротьбу с ним израсходывали на ремонт дорог а аппараты ИВЛ так и не закупили ))
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27.08.2020 16:38 Ответить
 
 