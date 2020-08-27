Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте

Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-портал, который станет гидом по всем видам цифровых государственных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщает в Telegram.

"Запускаем гид по государственным услугам. Это информационный онлайн-портал о всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления", - отметил он.

Гид содержит информацию о более чем 1000 государственных услуг. В частности о месте, способе, сроке, стоимости, результатах их получения, а также о необходимых документах и ​​способе обжалования результатов. Услуги сортируются по 17 категориям и по 36 жизненным событиями.

Читайте также: Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб