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Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте

Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте

Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-портал, который станет гидом по всем видам цифровых государственных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщает в Telegram.

"Запускаем гид по государственным услугам. Это информационный онлайн-портал о всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления", - отметил он.

Гид содержит информацию о более чем 1000 государственных услуг. В частности о месте, способе, сроке, стоимости, результатах их получения, а также о необходимых документах и ​​способе обжалования результатов. Услуги сортируются по 17 категориям и по 36 жизненным событиями.

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Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте 01

Федоров Михаил (504) электронные услуги (98) Минцифры (316)


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Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте - Цензор.НЕТ 7162
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27.08.2020 15:09 Ответить
Минцифры запустило Гид по государственным услугам: более 1000 сервисов собраны в одном месте - Цензор.НЕТ 2338
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27.08.2020 15:14 Ответить
Нихрена не понял. Надо создать МинБуквы.
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27.08.2020 16:14 Ответить
 
 