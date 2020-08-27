Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста страны Цулукиани
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг журналистам, комментируя видеообращение Саакашвили из Киева к своим сторонникам в Грузии, в ходе которого он снова пообещал вернуться.
"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михеил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заявила Цулукиани.
По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.
В Грузии в конце октября состоятся парламентские выборы.
Напомним, ранее бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал ввидеообращение, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.
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Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.
Офігеть, характеристика пліснявим.
Саака, кучма, піськун ...
После картоплестана и луки я бы не рискнул в Грузии арестовывать Михо!!!!!
Если монета на ребро встанет, то возьмут Мишу профессором в США в один из институтов Конфуция.
А если в воздухе зависнет, то станет Миша заведовать Одеской таможней...