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Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста страны Цулукиани

Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста страны Цулукиани

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг журналистам, комментируя видеообращение Саакашвили из Киева к своим сторонникам в Грузии, в ходе которого он снова пообещал вернуться.

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михеил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заявила Цулукиани.

По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО

В Грузии в конце октября состоятся парламентские выборы.

Напомним, ранее бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал ввидеообращение, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+17
Пишаюся Ужгородом.
Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.

Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 15:12
+12
Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 2766
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27.08.2020 15:10
+11
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 2240
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27.08.2020 15:26
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ага, конечно, ждите, дурной он что ли. Сказать одно, а сделать другое
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27.08.2020 15:08 Ответить
Тоді Саакашвілі стане Президентом Білорусі.
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27.08.2020 15:08 Ответить
т е белорусов будет физдить миха ?ну грузин они били знатно
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27.08.2020 15:13 Ответить
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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27.08.2020 15:44 Ответить
Вс' Карсон уже лететь в Грузию передумал!
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27.08.2020 15:09 Ответить
Та иму покуй - он рисковый парень..
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27.08.2020 15:09 Ответить
Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 2766
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27.08.2020 15:10 Ответить
терзают смутные сомнения ,что грузинам нах это возвращение не нужно...типа пусть этот буйнопомешанный бушует в других странах, но не у нас
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27.08.2020 15:11 Ответить
Пишаюся Ужгородом.
Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.

Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 15:12 Ответить
Посадят проиграют непосадят тоже приграют он все просчитал
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27.08.2020 15:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UAC-fDd9pgU С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
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27.08.2020 15:14 Ответить
"Твой дом тюрьма!" (с)

Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 186
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27.08.2020 15:18 Ответить
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 5010
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27.08.2020 15:23 Ответить
Неужто в Грузинской тюрьме комфортней чем в Украине (при зеленском )
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27.08.2020 15:24 Ответить
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 2240
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27.08.2020 15:26 Ответить
Тогда, когда Саакашвили был в Амстердаме барыгой при власти был Порошенко, а Зеленский был актером и играл Голобородько в фильме "Слуга народа", кстати классный многосерийный рекламный предвыборный ролик, благодаря ему народ и повелся.
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27.08.2020 15:47 Ответить
Надоел уже этот сумасшедший...
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27.08.2020 15:30 Ответить
Я тєбя за то уважаю, Миша, шо ти pісковий паpєнь (с)
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27.08.2020 15:39 Ответить
Йому і тут непогано. Двадцять штук євро на халяву щомісяця капає.
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27.08.2020 15:41 Ответить
В любом университете США и ЕС он имел бы в 4 раза меньше.
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27.08.2020 17:22 Ответить
Простить не могут воры того, что сделал в Грузии Саакашвили, да и те, кому реформы поперек их жизни коррупционной стали.
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27.08.2020 15:41 Ответить
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 126
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27.08.2020 15:42 Ответить
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 4414
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27.08.2020 15:46 Ответить
Yesss !
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27.08.2020 17:03 Ответить
В тюрма ужін, макароны - подумал мишико.
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27.08.2020 15:48 Ответить
Тебя посодют, посодют и правильно сделают.
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27.08.2020 15:48 Ответить
Сдулся Мишико... зеленые использовали и бросили...
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27.08.2020 15:55 Ответить
Саака воліє сидіти в грузинській буцегарні, ніж бути в команді зеленського.
Офігеть, характеристика пліснявим.
Саака, кучма, піськун ...
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27.08.2020 16:05 Ответить
Брехня!!!!!!
После картоплестана и луки я бы не рискнул в Грузии арестовывать Михо!!!!!
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27.08.2020 16:07 Ответить
Спасибо, что предупредили, отъезд отменяется.🙂
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27.08.2020 16:30 Ответить
Так в чому справа, якщо в розискі, чому до інтерполу не подають? Та не вимагають єкстрадиціі Міхо? Всім відомо де він. Але ж не подають.
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27.08.2020 16:32 Ответить
Больше всего они боятся возвращения Михо в Грузию. У них тогда точно не получится его в тюрьму посадить. И много личных планов медным тазиком накроются.
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27.08.2020 17:17 Ответить
Николозовичу монетку надо кинуть: еслы выпадет орел - то нары в Грузии, если решка - то ковид и ИВЛ в Украине, как подарок от ОПЗЖ.
Если монета на ребро встанет, то возьмут Мишу профессором в США в один из институтов Конфуция.
А если в воздухе зависнет, то станет Миша заведовать Одеской таможней...
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27.08.2020 17:02 Ответить
Всё течёт, всё меняется. Саакашвили ещё приедет в Грузию и будет пользоваться заслуженной славой.
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27.08.2020 17:15 Ответить
Кілька разів бував в Грузії, все шукав результати реформ Міхо і зробив висновок, що Грузії з реформами ще довго наздоганяти Україну . Хіба що Міхо віддав весь енергосектор Газпрому Росії. Добре, що населення трохи більше 3 млн. І газу, як плати за транзит вистачає ... Хоч і дорогий..
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27.08.2020 18:20 Ответить
Очередной заказной фейк ! Просто гуглим "Интерпол признал преследование Саакашвили недопустимым!!! Соответствующие письма разосланы всем национальным бюро Интерпола." !
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28.08.2020 01:37 Ответить
 
 