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Новости Революция в Беларуси
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Линкявичюс о предложении ЕС ввести санкции против 20 белорусских чиновников: "Это не серьезная реакция"

Линкявичюс о предложении ЕС ввести санкции против 20 белорусских чиновников:

Александр Лукашенко должен быть включен в новый санкционный список Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС в четверг в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден, что да. Он был подвергнут санкциям в прошлый раз. Сейчас он завел свою страну в тупик и политически, и морально", - отметил глава МИД Литвы.

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Он отметил, что новые санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к насилию, нарушения прав человека, репрессий и фальсификации выборов, должны быть масштабными и существенными.

Линкявичюс выразил несогласие с проектом предложений нового санкционного списка, в который планируется включить 15-20 белорусских чиновников. "Я убежден, что это будет очень символичным и неэффективным решением. Это не серьезная реакция", - подчеркнул литовский министр, добавив, что речь идет о доверии к Евросоюзу.

27-28 августа министры иностранных дел Евросоюза проводят неформальное заседание в Берлине по программе председательства Германии в ЕС. Среди вопросов повестки дня - отношения с Россией в контексте отравления оппозиционного политика Алексея Навального, а также ситуация в Беларуси, включая новые санкции. Сейчас Европейская служба внешней деятельности предлагает включить в новый санкционный список лишь 15-20 белорусских чиновников.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) санкции (11259) Евросоюз (17069) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+9
кроме выражения озабоченостей они ничего не могут .
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27.08.2020 15:35
+8
Боюсь даже если Мордор нападёт на Литву нато будет думать и выражать озабоченность ,воможно даже глубокую
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27.08.2020 15:38
+5
Наш Янукович на фоне этой белорусской падлы выглядит добряком и ботаном.
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27.08.2020 15:51
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кроме выражения озабоченостей они ничего не могут .
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27.08.2020 15:35 Ответить
https://twitter.com/finanzru/status/1298674011212324864 Медведев поручил готовиться к отказу Европы от российской нефти
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27.08.2020 15:37 Ответить
Боюсь даже если Мордор нападёт на Литву нато будет думать и выражать озабоченность ,воможно даже глубокую
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27.08.2020 15:38 Ответить
А зачем им нападать на Литву? Чтобы вместо Европы кормить прибалтов в их европеизированной стране?
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27.08.2020 22:59 Ответить
Живем в век политических импотентов.Только США еще может адекватно реагировать (хоть может и с задержкой),остальные (типа Европы) полный ноль,или озабоченые,или поосуждают и разойдутся,или им просто пофигу.Нет смысла в этих союзах с кем бы то не было,разве только с США и Канадой еще можно.
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27.08.2020 15:42 Ответить
Да ладно! Ливию то эти импотенты разбабахать сумели
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27.08.2020 23:00 Ответить
ЕС может ещё запретить продавать всей семье Лукашенко трусы и репитузы.
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27.08.2020 15:46 Ответить
Наш Янукович на фоне этой белорусской падлы выглядит добряком и ботаном.
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27.08.2020 15:51 Ответить
ну и дальше шо ? Лука уже испугался и сразу выпустил всех из тюрем и провёл честные выборы ?
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27.08.2020 15:57 Ответить
Путлер заменил силовиков белоруси на своих Ихтамнетов.
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27.08.2020 15:58 Ответить
Падение СССр в августе 1991 года было крупнейшим геополитическим позором РАБссии... август еще не окончен
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27.08.2020 16:00 Ответить
скажи, каково это - жить с мозгами размером с батарейку от велофонарика...
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27.08.2020 16:12 Ответить
нормальный ход...тераны этого как огня боятся...ну в смысле гнева таких важных персон как латвийские президенты...шо, рыгорыч, уже плачешь небось в подушку от страха...
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27.08.2020 16:10 Ответить
ЕСя такое фуфло, что если кто нибудь набьёт хулигану рожу, они ещё и осудят.... пример- Грузия 2008 ...
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27.08.2020 16:11 Ответить
Это не серьезно! (с) Операция Ы
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27.08.2020 19:17 Ответить
 
 