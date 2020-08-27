Линкявичюс о предложении ЕС ввести санкции против 20 белорусских чиновников: "Это не серьезная реакция"

Александр Лукашенко должен быть включен в новый санкционный список Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС в четверг в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден, что да. Он был подвергнут санкциям в прошлый раз. Сейчас он завел свою страну в тупик и политически, и морально", - отметил глава МИД Литвы.

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Он отметил, что новые санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к насилию, нарушения прав человека, репрессий и фальсификации выборов, должны быть масштабными и существенными.

Линкявичюс выразил несогласие с проектом предложений нового санкционного списка, в который планируется включить 15-20 белорусских чиновников. "Я убежден, что это будет очень символичным и неэффективным решением. Это не серьезная реакция", - подчеркнул литовский министр, добавив, что речь идет о доверии к Евросоюзу.

27-28 августа министры иностранных дел Евросоюза проводят неформальное заседание в Берлине по программе председательства Германии в ЕС. Среди вопросов повестки дня - отношения с Россией в контексте отравления оппозиционного политика Алексея Навального, а также ситуация в Беларуси, включая новые санкции. Сейчас Европейская служба внешней деятельности предлагает включить в новый санкционный список лишь 15-20 белорусских чиновников.