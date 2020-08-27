Вернусь в Беларусь, когда будут организованы переговоры с властью и проведены честные выборы, - Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готова вернуться в страну, как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы честные выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью телеканалу "Дождь".

"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала она.

При этом Тихановская отказалась комментировать в связи с "личным нежеланием" слова захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что он помог ей уехать из страны.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

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