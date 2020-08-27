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Вернусь в Беларусь, когда будут организованы переговоры с властью и проведены честные выборы, - Тихановская
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готова вернуться в страну, как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы честные выборы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью телеканалу "Дождь".
"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала она.
При этом Тихановская отказалась комментировать в связи с "личным нежеланием" слова захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что он помог ей уехать из страны.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
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(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
рабство в болотном микромордоре неистребимо.
якесь воно пришелепкувате, як наш зюзя
вже років 20, як в Білорусі немає ніякої опозиції, окрім сімулякрів
Хочешь быть народным президентом вперёд на баррикады!
Повторюсь: нелегитимный диктатор, сидящий на штыках, полностью устраивает Путина, поскольку зависим от России.
Журналисты отказываются работать на зомбирование - на замену им привозят россиян. Менты откажутся калечить собственных граждан - заменят на русских. Армия откажется стрелять в свой народ - заменят на русских или "ихтамнетов-отпускников". Думаю только страны ЕС способны остановить беларусозамещение Лукашенко-Путина. Но им пофиг.
https://www.facebook.com/yuriy.voziy/posts/10220404036144583 Yuriy Voziy
По нашему опыту: Европа и весь мир будут ограничиваться глубокой обеспокоенностью до тех пор, пока народ не начнёт драться за свою свободу всерьёз. Какой смысл им вкладываться в тех, кто сам не поставил на карту свою жизнь, "стабильность" и прочие ценности? ЕС было пофиг и на аннексию Крыма и на оккупацию Донбасса до тех пор, пока украинцы не начали ожесточённо сопротивляться оккупации. Пока сами не стали субъектом, поломав планы диктаторов.
Хотелось бы верить, что в Беларуси всё будет как-то иначе, но пока история развивается в привычном русле. И пока беларусы мирно протестуют - диктатор наращивает силу и привлекает союзников.
Время не на вашей стороне и Майдан за вас никто не сделает.