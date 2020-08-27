Воспитательница в белорусском детсаду закрыла ребенка в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак"
В молодечненском детском саду № 27 воспитательница закрыла 3-летнего мальчика в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на маму маленького патриота Раду Рогову.
"25 августа муж забирал Лешу из садика, позвонил мне и сказал, что случилась чрезвычайная ситуация. Сын в слезах рассказал о том, что в группе кричал "Лукашенко в автозак". За это воспитательница разозлилась и закрыла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь сон", - приводит издание слова матери.
Рогова уточняет, что руководство детского сада предсказуемо ушло в отказ - по их версии ребёнок сам закрылся в туалете. Однако Рогова говорит, что слышала как воспитатели громко советовались о том, как им отвечать.
Заведующая садом Алёна Драгун пока отказывается от официальных комментариев.
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а Репка отсидел, вышел и убил Деда
Просто там був доволі невеликий відсоток кацапів, і вони не становили загрози для литовської державності.
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Ай маладцы! Респект!
ты знаешь чики-чики-чики-чики-та!!!
але влада в Білорусі настільки гуманна...
родителям - погасить ипотеку за госссчет
воспитательнице - премию и два отгула
зав садом - грамоту от гороно
Воспитатели пиз.т как всегда.
Но таких сук - потрібно *******, або робити "темну"....
Сьогодя у "тюрмі"-туалеті... назавтра у ссилці за кордоном... а потім вже очолить ящо не державу то у її вищому керівництві буде точно.
- Сто восемьдесят четыре! - выкрикнул Иванов.
- Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности.