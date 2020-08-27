Воспитательница в белорусском детсаду закрыла ребенка в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак"

В молодечненском детском саду № 27 воспитательница закрыла 3-летнего мальчика в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на маму маленького патриота Раду Рогову.

"25 августа муж забирал Лешу из садика, позвонил мне и сказал, что случилась чрезвычайная ситуация. Сын в слезах рассказал о том, что в группе кричал "Лукашенко в автозак". За это воспитательница разозлилась и закрыла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь сон", - приводит издание слова матери.

Рогова уточняет, что руководство детского сада предсказуемо ушло в отказ - по их версии ребёнок сам закрылся в туалете. Однако Рогова говорит, что слышала как воспитатели громко советовались о том, как им отвечать.

Заведующая садом Алёна Драгун пока отказывается от официальных комментариев.

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