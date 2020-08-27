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Новости Революция в Беларуси
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Воспитательница в белорусском детсаду закрыла ребенка в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак"

Воспитательница в белорусском детсаду закрыла ребенка в туалете, за то, что он кричал

В молодечненском детском саду № 27 воспитательница закрыла 3-летнего мальчика в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на маму маленького патриота Раду Рогову.

"25 августа муж забирал Лешу из садика, позвонил мне и сказал, что случилась чрезвычайная ситуация. Сын в слезах рассказал о том, что в группе кричал "Лукашенко в автозак". За это воспитательница разозлилась и закрыла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь сон", - приводит издание слова матери.

Рогова уточняет, что руководство детского сада предсказуемо ушло в отказ - по их версии ребёнок сам закрылся в туалете. Однако Рогова говорит, что слышала как воспитатели громко советовались о том, как им отвечать.

Заведующая садом Алёна Драгун пока отказывается от официальных комментариев.

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Беларусь (7888) дети (6477) детсад (428)


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Топ комментарии
+67
Маленький революционер!
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27.08.2020 16:03
+30
Такий мале, а вже агент Держдепу.
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27.08.2020 16:05
+26
Ну всьо...ребьонок може спокойно тiкать на Лiтву
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27.08.2020 16:03
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Маленький революционер!
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27.08.2020 16:03 Ответить
😁
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27.08.2020 16:04 Ответить
Треба було васпітатєльніцу в туалеті закрити і тримати її там поки не почне кричати -лукашенку в автозак!
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27.08.2020 17:16 Ответить
Не можна. ВихоВАТИльок приймають на роботу за погодженням ФСБ.
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27.08.2020 17:54 Ответить
Будущий президент ))
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27.08.2020 16:06 Ответить
Посадил Дед Репку,

а Репка отсидел, вышел и убил Деда
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27.08.2020 16:12 Ответить
... немножко точнее.... Посадил дед Репку.... Репка вышел и посадил деда на пику....)))) Цитируйте достоверно!))
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27.08.2020 16:17 Ответить
Не вишел, а откінулса якщо вже по фені ботать.
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27.08.2020 16:56 Ответить
а Репка откинулся и посадил деда на пику.
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27.08.2020 16:35 Ответить
Там место занято. Коля будет править.
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27.08.2020 16:16 Ответить
Так Шо Коля в пролете
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27.08.2020 16:24 Ответить
Ну всьо...ребьонок може спокойно тiкать на Лiтву
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27.08.2020 16:03 Ответить
вместе с родителями. И чо на Литву, лучше в богатую Германию.
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27.08.2020 16:08 Ответить
в Германии ваты русскомирской много. а в Литве вся вата - бесправные неграждане, чье место у параши.
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27.08.2020 16:28 Ответить
В Литві надали литовське громадянство всім, хто там проживав на момент розпаду совка, - як і в Україні.
Просто там був доволі невеликий відсоток кацапів, і вони не становили загрози для литовської державності.
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27.08.2020 19:08 Ответить
А те, кто про распятых бэндэровцами мальчиков в трусиках любит рассказывать, что на это скажут?
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27.08.2020 16:04 Ответить
так мабуть це правнук бандеровця ! гарний хлопчик росте !
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27.08.2020 16:08 Ответить
Те пока молчат. Ростов не резиновый, а в мААЦквЄ места не хватаТ...
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27.08.2020 16:25 Ответить
Учителя всегда голосуют за власть.
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27.08.2020 16:04 Ответить
або за 4000$
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27.08.2020 16:09 Ответить
не всегда! еще они голосуют за популистов
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27.08.2020 16:11 Ответить
Причем голосуют за любую власть. Не даром из них формируют изберкомы.
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27.08.2020 16:19 Ответить
а за папой мальчика приедет КГБ !
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27.08.2020 16:04 Ответить
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 16:05 Ответить
устами младенца глаголит истина !
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27.08.2020 16:05 Ответить
Такий мале, а вже агент Держдепу.
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27.08.2020 16:05 Ответить
Воспитательница в белорусском детсаду закрыла ребенка в туалете, за то, что он кричал "Лукашенко в автозак" - Цензор.НЕТ 4067
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27.08.2020 16:06 Ответить
Родители специально научили его что кричать и репетировали дома, чтобы потом всей семьей дернуть в Европу и остаться там как "политические беженцы".
Ай маладцы! Респект!
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27.08.2020 16:07 Ответить
Лучше в Литву беженцем чем в Белорусси свободными людьми.
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27.08.2020 16:11 Ответить
лучше в Германию. Там пособие больше.
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27.08.2020 16:18 Ответить
и варёная колбаса толще
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27.08.2020 16:20 Ответить
И пиво вкуснее
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27.08.2020 16:22 Ответить
любое пиво вкуснее, чем "ПИВА НЕТ"

Вихователька в білоруському дитсадку закрила малюка в туалеті за те, що він кричав "Лукашенко в автозак" - Цензор.НЕТ 3111
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27.08.2020 16:26 Ответить
мужик бы дал по рылу этой твари.
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27.08.2020 16:07 Ответить
мальчик хочет в Литвуууу,
ты знаешь чики-чики-чики-чики-та!!!
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27.08.2020 16:07 Ответить
Не. Он хочет дать в табло зетипиллу.
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27.08.2020 16:12 Ответить
Устами младенца....
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27.08.2020 16:08 Ответить
Дубинкой не били?
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27.08.2020 16:08 Ответить
смена годная растет)
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27.08.2020 16:08 Ответить
Сказка про голого короля...
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27.08.2020 16:08 Ответить
УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛИТ ИСТИНА!
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27.08.2020 16:09 Ответить
Володя Парасюк растет.
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27.08.2020 16:09 Ответить
четырежды неузнанный фсбешниками после недельной прокрутки по всем телевизорам планеты
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27.08.2020 16:21 Ответить
"Панду геть!" (с)
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27.08.2020 16:10 Ответить
Воспитатели еще гуманисты у Лукашенки. А могли и качалкой по почкам, для профилактики.
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27.08.2020 16:11 Ответить
треба було розстріляти нафік!
але влада в Білорусі настільки гуманна...
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27.08.2020 16:12 Ответить
Та як би заспiвав пiсеньку про путена-.йухло ла-ла-лала,ла-ла-лала...то могли й розстрiляти.Антiфашисти вони такi,да!
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27.08.2020 16:57 Ответить
Детский автозак в каждый садик.
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27.08.2020 16:13 Ответить
пацану бочку варенья и корзину печенья,
родителям - погасить ипотеку за госссчет
воспитательнице - премию и два отгула
зав садом - грамоту от гороно
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27.08.2020 16:15 Ответить
Правильно - щоб її не "замочили" в туалеті...
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27.08.2020 16:16 Ответить
Если бы с моим ребёнком шлюха такое сделала!,я бы задул ее монтажной пеной!
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27.08.2020 16:17 Ответить
Ты каратель бендеровский?это их почерк
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27.08.2020 16:20 Ответить
В детском саду в туалетах нет замков чтобы закрыватся!Малой что забаррикадировался что-ли?
Воспитатели пиз.т как всегда.
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27.08.2020 16:19 Ответить
Закрити двері і виключити світло, будь яка дитина почне плакати і стояти на місці - або підперти стільцем....
Но таких сук - потрібно *******, або робити "темну"....
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28.08.2020 09:08 Ответить
3-х летнее дите, а фактически уже политзаключенный, в туалете-тюрьме
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27.08.2020 16:20 Ответить
такой маленький а уже фошизд !
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27.08.2020 16:20 Ответить
"Ребенок сам закрылся" !!! причем снаружи
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27.08.2020 16:21 Ответить
Дети повторяют то что чаще всего слышат от взрослых.
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27.08.2020 16:22 Ответить
В 3 года некоторые сами в состоянии делать выводы.
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27.08.2020 16:26 Ответить
Политические ?
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27.08.2020 18:47 Ответить
бывает ....
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27.08.2020 22:20 Ответить
Скоро будете писати, як лукашенко хлопчика розіп'яв
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27.08.2020 16:24 Ответить
Устами младенца глаголет истина, значит таки надо в автозак. Видел наверное малыш избиение народа "правоохранителями" Лукашенко и сделал выводы.
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27.08.2020 16:25 Ответить
Жанчына расказвае, што сын мог пачуць гэты выраз і па тэлевізары, і на плошчы ў Маладзечне 9 жніўня.«Мы гулялі з дзецьмі ўвечары на плошчы, і я - шчыра вам прызнаюся - падумала, што здымаюць фільм. Пасярод плошчы стаялі людзі на каленях перад АМАПам. Я не адразу зразумела, што гэта можа адбывалася насамрэч. Магчыма, тады сын падхапіў гэты выраз», - тлумачыць жанчына.Рада расказвае, што наўмысна не забараняла дзіцяці гэта вымаўляць, бо баялася, што сын будзе прамаўляць словы спецыяльна, калі на гэтым акцэнтаваць увагу.«Лёшу толькі ў лістападзе споўніцца чатыры годзікі. Як можа дзіця зразумець, за што яго пакаралі? Цяпер дзіця плача, адмаўляецца ісці ў садок, баіцца, што зноў зачыняць у прыбіральні», - расказвае маці.
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27.08.2020 19:16 Ответить
Не здзiулюся, калi высветлiцца, што яе дзецi працуюць у беларускiм гестапа (АМАПе).
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27.08.2020 16:26 Ответить
От так і народжуються революціонери... Класика...
Сьогодя у "тюрмі"-туалеті... назавтра у ссилці за кордоном... а потім вже очолить ящо не державу то у її вищому керівництві буде точно.
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27.08.2020 16:27 Ответить
Подписываюсь на комменты!
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27.08.2020 16:28 Ответить
В Білорусі ватників більше.ніж у нас.Але,хоча би якісь,зараз зрушення пройшли.
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27.08.2020 16:30 Ответить
Бедные родители
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27.08.2020 16:35 Ответить
Правильные родители
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27.08.2020 16:46 Ответить
Революционный фольклор о зверствах, разврате и украденных пещерах сокровищ, того кого нужно свергнуть(иначе говоря вранье заради дела), это целый жанр который придумали не вчера.
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27.08.2020 16:43 Ответить
Дитина, вийшовши з туалету сказала " мы пойдем другим путем".
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27.08.2020 16:51 Ответить
Вихователька в білоруському дитсадку закрила малюка в туалеті за те, що він кричав "Лукашенко в автозак" - Цензор.НЕТ 9246
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27.08.2020 16:53 Ответить
Ой, бобачка - маленькi шаноу'ны беларус. Нехай гэта крыу'да i палiтычная рэпрэсiя будзе апошняй у тваiм жыццi. А гэты выпадак стане першым крокам палiтычнага шляху да кiрау'нiцтва БНФ - буйнейшай фракцыi беларускага парляманту будучынi.
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27.08.2020 16:55 Ответить
Ото таке,три рочки а вже "полiтiческiй"! Як хлопцю жити далi?Це крутiше нiж Грета Тунберг!
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27.08.2020 17:06 Ответить
Это как Грете теперь с этим жить? Она с расстройства даже в школу пошла.
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27.08.2020 17:10 Ответить
Грета просто хвора...
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27.08.2020 18:02 Ответить
Мальчика звали Коля Лукашенко.
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27.08.2020 17:54 Ответить
- Итак, дети, - сказала учительница, - перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества Гениалиссимусу. Иванов, сколько всего в Москве памятников Гениалиссимусу?
- Сто восемьдесят четыре! - выкрикнул Иванов.
- Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности.
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27.08.2020 18:22 Ответить
ну и что, фашисты сраные!! у меня тоже малыш 4 г. говорит - зеленський не справжній президент, порошенко справжній президент (гоним ясно на зелю, но никогда и близко таких фраз не произносили)
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27.08.2020 20:55 Ответить
малого ждет большое будущее, могу поспорить
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27.08.2020 22:21 Ответить
Устами младенца...
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28.08.2020 01:09 Ответить
 
 