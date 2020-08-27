Саакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, который ранее заявил о своем возвращении на Родину, сказал, что остается на госслужбе в Украине.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ", - отметил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.

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Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.