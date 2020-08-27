Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

"Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии из-за огромных долгов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В разгаре подготовка к отопительному сезону. У нас тяжелая ситуация с его стартом сложилась в городе Белая Церковь. ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии. Если работа не будет возобновлена в ближайшее время, есть риск того, что на зиму без тепла могут остаться 60 тысяч человек, или почти четверть города", - заявил Володин.

Причиной остановки он назвал многомиллионную задолженность самого предприятия, а также большой долг перед "Белоцерковской ТЭЦ" за потребленную энергию. Володин сегодня провел экстренное совещание по этому вопросу.

"Выходом может стать внесение изменений в постановление Кабинета Министров, регулирующее условия поставки природного газа, так называемое ПСО. В частности, разделить ответственность в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и тепла. Это позволит "Белоцерковской ТЭЦ" иметь лимиты газа, которые прогарантируют стабильный отопительный сезон для населения", - сказал Володин.

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