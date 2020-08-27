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Новости Отопительный сезон
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Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

"Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии из-за огромных долгов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В разгаре подготовка к отопительному сезону. У нас тяжелая ситуация с его стартом сложилась в городе Белая Церковь. ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии. Если работа не будет возобновлена в ближайшее время, есть риск того, что на зиму без тепла могут остаться 60 тысяч человек, или почти четверть города", - заявил Володин.

Причиной остановки он назвал многомиллионную задолженность самого предприятия, а также большой долг перед "Белоцерковской ТЭЦ" за потребленную энергию. Володин сегодня провел экстренное совещание по этому вопросу.

"Выходом может стать внесение изменений в постановление Кабинета Министров, регулирующее условия поставки природного газа, так называемое ПСО. В частности, разделить ответственность в части оплаты за газ, использованный для производства электричества и тепла. Это позволит "Белоцерковской ТЭЦ" иметь лимиты газа, которые прогарантируют стабильный отопительный сезон для населения", - сказал Володин.

Также читайте: Ситуация с COVID-19 на Киевщине ежедневно ухудшается: есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина, - ОГА

Автор: 

Белая Церковь (178) Газ (10223) Киевская область (4118) ОГА (2388) уголь (1000) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (91) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+2
https://ibigdan.livejournal.com/25504364.html Житомир - це тролінг

Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6368
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27.08.2020 16:29
+2
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

======================
ы хто цього разу-Порох,свинарчуки?
Чи все-таки ЗЕнуби?
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27.08.2020 16:38
+1
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6604
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27.08.2020 16:32
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Правила форума Совет форумчан
А вы введите еще пару раз карантин и будет Украина одной чернобыльской зоной. Ели вы придурки карантинами убиваете экономику, то и появляются долги.
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27.08.2020 16:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25504364.html Житомир - це тролінг

Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6368
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27.08.2020 16:29 Ответить
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6604
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27.08.2020 16:32 Ответить
При ЗЕ становится все лучше и лучше ага.
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27.08.2020 16:35 Ответить
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

======================
ы хто цього разу-Порох,свинарчуки?
Чи все-таки ЗЕнуби?
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27.08.2020 16:38 Ответить
Конечно Порох виноват! Он оставил себе ключи от кабинета и тихими безлуными ночами крадет из бюджета! Шах и мат порохобот!
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27.08.2020 16:54 Ответить
Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 2333
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27.08.2020 16:45 Ответить
Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 7384
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27.08.2020 16:55 Ответить
Продам двокімнатну квартиру в Білій Церкві.
Недорого.
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27.08.2020 17:27 Ответить
Зачем им отопление??
Пусть смотрят "Сватов" и 95 квартал
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27.08.2020 18:53 Ответить
- Хм! Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.

- А е?..

- А если не будут брать - отключим газ!
***
- А коли не проголосують за зЄбілов - відключимо тепло!
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27.08.2020 20:49 Ответить
 
 