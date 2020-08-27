Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД

В МИД Польши после высказываний захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко вызвали посла Беларуси Владимира Чушева.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши", - говорится в сообщении.

В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша "хочет отсечь Гродненскую область". Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.

"Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил Лукашенко.

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