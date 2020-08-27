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Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД

Лукашенко обвинил Польшу в желании

В МИД Польши после высказываний захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко вызвали посла Беларуси Владимира Чушева.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши", - говорится в сообщении.

В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша "хочет отсечь Гродненскую область". Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.

"Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил Лукашенко.

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Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Польша (8404) посол (1795)


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Топ комментарии
+20
Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 634
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27.08.2020 16:41
+14
В подтверждение слов своего гауляйтера, кацапы ******** себе на голову ракету С-400 "Триумф":

Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 8986
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27.08.2020 16:42
+13
Луке плохеет с каждым днем..

Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
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27.08.2020 16:45
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Уши надерут.
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27.08.2020 16:38 Ответить
я не вірю!
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27.08.2020 16:40 Ответить
У що? У те що Бєларусь це колишні землі польско-литовскі?
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27.08.2020 16:48 Ответить
Вильнюс вообще-то белорусский был. Да и польские границы ох как искусственно проведены. Особенно западные и северные
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27.08.2020 23:20 Ответить
а російські моголо-татарські
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28.08.2020 15:03 Ответить
Мудіщєв ввімкнув режим турбодурня.
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27.08.2020 16:41 Ответить
Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 634
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27.08.2020 16:41 Ответить
Логічніше було б вийти лікарям Могильовської психлікарні, які встановили йому діагноз:

https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история
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27.08.2020 17:27 Ответить
Феерический дебил .
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27.08.2020 16:41 Ответить
В подтверждение слов своего гауляйтера, кацапы ******** себе на голову ракету С-400 "Триумф":

Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 8986
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27.08.2020 16:42 Ответить
это триумф!
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27.08.2020 16:45 Ответить
Это фигня!
Вот если бы обратно в контейнер упала, а сверху еще и крышка, вот это было бы круто!
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27.08.2020 16:50 Ответить
Не родились еще у кацапов Илоны Маски. И не родятся. А родиться только отакоеот...
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27.08.2020 16:52 Ответить
Нет, это новейшая ракета - "Фиаско" (внешне схожа с "триумф").
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27.08.2020 17:17 Ответить
фиаско - это то, на что она свалилась (напомню - дело происходило на па-рашке).
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27.08.2020 17:18 Ответить
кацапы не опровергли.
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27.08.2020 17:23 Ответить
история движется в правильном направлении
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27.08.2020 20:51 Ответить
Дояр всю бульбонію відсік, і нічого, не вдавився.
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27.08.2020 16:42 Ответить
Совсем крышу сорвало. Мания величия
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27.08.2020 16:43 Ответить
А что Лукашенко курит?
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27.08.2020 16:43 Ответить
х-йло в затяжку.
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27.08.2020 16:44 Ответить
Луке плохеет с каждым днем..

Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
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27.08.2020 16:45 Ответить
старий шизофренік
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27.08.2020 16:46 Ответить
чекаємо провокації на кордоні , щоб "законно" ввести ********** війська
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27.08.2020 16:47 Ответить
Брестскую область забыл
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27.08.2020 16:48 Ответить
А Лука не так уж и не прав
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27.08.2020 16:48 Ответить
Крыша сьехала у деда
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27.08.2020 16:52 Ответить
Якщо Лука поділиться тим, що він курить, з нашим найвеличнішим, то Вова вже буде домовлятися про мир у Всесвіті з рептілоїдами Альдебарану, що прилетіли в Україну за записами Сердючки!
А може то просто Лука заразився маразмом від наших "новьіх ліц" Кравчука та Фокіна, яких ЗЕ! до Мінську відправив? Мо вони його покусали... Чи він їх....
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27.08.2020 16:52 Ответить
Та ні, він звичайний гомо совєтікус, це такий спеціальний підвид гомо сапієнс ( людинни розумноі)
Він зупинився у власному розвитку сам 29 років тому, а разом з ним вся краіна.
Він не здатен запропонувати суспільству нічого крім совково-комуняцьких штампів, жорстокості та культу власноі особистості.
Огидне явище
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27.08.2020 17:07 Ответить
а еще поляки называли бацьку усатым гандоном, мазали соплями его портреты и сцали ему в тапки..... у белоруского сталина точно крыша съехала!
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27.08.2020 16:52 Ответить
Жалкий, ничтожный психопат, на подсосе у ху.ла.
Как можно было это ничтожество ещё и "батькой" называть.
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27.08.2020 16:55 Ответить
То что Лукашенко в агонии, не отменяет тех проблемм, которые 26 лет совка законсервировали в Беларуси.... Теперь мерзавец будет спекулировать и играть на проблеммах собственного народа...

Кстати, это упрек тем беларусам, кторые говорили, что Украина разделена, поэтому случился Донбасс и Крым, а у нас Беларусь - однородная и цельная.....
Как бы не совсем.... Гродненская обл. 170 приходов польской римо-католической церкви.... Почти 600 тыс. из миллиона жителей обл., ее прихожане.... Так что есть разделение на пророссийское и проевропейское(пропольское) население.... Пробеларусского почти не осталось в этой стране, к сожелению....
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27.08.2020 16:56 Ответить
Чого це польска римо-католицька, може просто римо-католицька, поруч католицька Литва та й в Україні поверх 4000 парафій римо-католиків.
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27.08.2020 17:07 Ответить
В Україні є сильні ПРОУКРАЇНСЬКІ церкви.... УГКЦ та ПЦУ....Тому за Україну не хвилююся..... Ще би РПЦ заборонили, як один з головних чинників сепаратизму... і взагалі супер би було.....
У Білорусів є дуже квола і незначна, національна БГКЦ(білоруська греко-католицька церква) - 14 парафій, і ПРАВОСЛАВНА АВТОКЕФАЛІЯ - 20 парафій(більшість за кордоном).... Все решту МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ і РИМОКАТОЛИКИ, які тяжіють до поляків.....
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27.08.2020 17:17 Ответить
І тут не тільки питання церкви... Мало хто знає, що Міцкевич, Костюшко були етнічними білорусами.... Якщо українці історично чітко встановлювали межу між польським та українським.... То білоруси цього не робили... Тому у них ця межа поляк/білорус дуже розмита....
СССР, а потім лукашенківський совок - це приглушив.... але коли Білорусь справді стане на демократичний шлях... ці проблеми з ідентичністю, так і полізуть.....
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27.08.2020 17:41 Ответить
Тадей Костюшко, це представник спольщеної руської шляхти, яка належить до стародавнього волинського роду Костюшків гербу «Рох III». Його прапрадід, кам'янецький боярин Костянтин Федорович (від зменшувальної форми цього імені й утворилося прізвище роду). До білорусів цей славетний рід, не має ніякого відношення, як і вони до нього.
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27.08.2020 18:42 Ответить
Але народився на теренах ******** Білорусі.... зростав у білоруському середовищі...
В українців і поляків - цей перехід з українця в поляка, і навпаки.... проходив у два боки... Тому що була чітко виставлена межа українець/поляк.... У білорусів такої межі не було, і що найгірше для білорусів, ця "міграція" відбувалася тільки в сторону полонізації білоруса...

Наприклад Липинський.... чисто етнічний поляк, але він став великим українцем... родина Рильських, Андрій Шептицький.... Тільки Шептицький вважав себе українцем... всі інші родичі, включно з братами, вважали себе поляками.... Великий польський письменник Олександр Фредро, це ж його дідо...
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27.08.2020 19:49 Ответить
Спроба консолідувати суспільство перед лицем зовнішньоі загрози - не зачьот.
Якби на сцені х***єм на роялі пограв, як преЗедент, то може мав би успіх, а так ні, нє зачьот
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27.08.2020 17:01 Ответить
Звериный оскал Польши, Латвии и Украины нацелен на родненькую картоплю...
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27.08.2020 17:05 Ответить
Скорее усатый таракан нервничает
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27.08.2020 17:09 Ответить
Мацква руками белорусов расшатывает отношения соседних государств, но уже поздновато, американскую базу в Польше сильно не расшатаешь
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27.08.2020 17:07 Ответить
Старчеський совхознік лякає поляками, а Білорусь повністю окупувала засрашка. Він їх зовсім не бачить? Кого тримає за дурнів?
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27.08.2020 17:07 Ответить
Хитрозачес- ты жалок и смешён☝
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27.08.2020 17:10 Ответить
а Крым по мнению таракана росейский
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27.08.2020 17:18 Ответить
А зачем мелочиться- давайте сразу всю Западную Белоруссию и границу под Минск как до 1939 года.
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27.08.2020 17:22 Ответить
Когда уже сдохнет этот недоумок Лукашенко??
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27.08.2020 17:25 Ответить
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 18:12 Ответить
Беларусы сядзіце моўчкі дома, а то НАТО нападзе!!!

Лукашенко А.Г.
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27.08.2020 18:15 Ответить
обострение паранойи
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27.08.2020 18:29 Ответить
идея неплохая . но поляков сейчас надо очень сильно упрашивать чтобы они Гродно себе взяли .
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27.08.2020 19:26 Ответить
О, я, я! Кемска волост. О, я, я! Кемска волост (с) Иван Васильевич меняет профессию
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27.08.2020 19:34 Ответить
Він точно вже ***....ся, видно заразився від "друга".
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27.08.2020 20:10 Ответить
на самом деле, отсечь нужно Сашины яйца - конечно, если есть, что отсекать, после того, как их пощупал ХЛО
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27.08.2020 20:49 Ответить
Владимир Бешанов "Красный блицкриг" стр.107 :"Вот еще картинка из воспоминаний гродненской учительницы: "...танк остановился прямо передо мной. На лобовой броне распят ребенок, мальчик.... Его зовут Тадеуш Ясинский, ему 13 лет... Он пошел в бой, бросил бутылку с бензином в танк, но не зажег ее не сумел. Выскочили, били, хотели застелить, а потом распяли на лобовой броне".
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27.08.2020 22:14 Ответить
 
 