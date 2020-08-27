Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД
В МИД Польши после высказываний захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко вызвали посла Беларуси Владимира Чушева.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши, сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши", - говорится в сообщении.
В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша "хочет отсечь Гродненскую область". Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.
"Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил Лукашенко.
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https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история
Вот если бы обратно в контейнер упала, а сверху еще и крышка, вот это было бы круто!
Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
А може то просто Лука заразився маразмом від наших "новьіх ліц" Кравчука та Фокіна, яких ЗЕ! до Мінську відправив? Мо вони його покусали... Чи він їх....
Він зупинився у власному розвитку сам 29 років тому, а разом з ним вся краіна.
Він не здатен запропонувати суспільству нічого крім совково-комуняцьких штампів, жорстокості та культу власноі особистості.
Огидне явище
Как можно было это ничтожество ещё и "батькой" называть.
Кстати, это упрек тем беларусам, кторые говорили, что Украина разделена, поэтому случился Донбасс и Крым, а у нас Беларусь - однородная и цельная.....
Как бы не совсем.... Гродненская обл. 170 приходов польской римо-католической церкви.... Почти 600 тыс. из миллиона жителей обл., ее прихожане.... Так что есть разделение на пророссийское и проевропейское(пропольское) население.... Пробеларусского почти не осталось в этой стране, к сожелению....
У Білорусів є дуже квола і незначна, національна БГКЦ(білоруська греко-католицька церква) - 14 парафій, і ПРАВОСЛАВНА АВТОКЕФАЛІЯ - 20 парафій(більшість за кордоном).... Все решту МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ і РИМОКАТОЛИКИ, які тяжіють до поляків.....
СССР, а потім лукашенківський совок - це приглушив.... але коли Білорусь справді стане на демократичний шлях... ці проблеми з ідентичністю, так і полізуть.....
В українців і поляків - цей перехід з українця в поляка, і навпаки.... проходив у два боки... Тому що була чітко виставлена межа українець/поляк.... У білорусів такої межі не було, і що найгірше для білорусів, ця "міграція" відбувалася тільки в сторону полонізації білоруса...
Наприклад Липинський.... чисто етнічний поляк, але він став великим українцем... родина Рильських, Андрій Шептицький.... Тільки Шептицький вважав себе українцем... всі інші родичі, включно з братами, вважали себе поляками.... Великий польський письменник Олександр Фредро, це ж його дідо...
Якби на сцені х***єм на роялі пограв, як преЗедент, то може мав би успіх, а так ні, нє зачьот
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Лукашенко А.Г.