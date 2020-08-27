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Новости
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Перед судом предстанут двое харьковских патрульных, подозреваемых в хищении и продаже автомобиля, - прокуратура

Перед судом предстанут двое харьковских патрульных, подозреваемых в хищении и продаже автомобиля, - прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу двух патрульных и одного гражданского, подозреваемых в хищении и продаже автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2020 года старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области... решили завладеть автомобилем Volkswagen Passat TDI, который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе Харькова. За помощью полицейские обратились к своему знакомому, который управлял грузовой платформой (эвакуатором)", - сообщает прокуратура.

Как установили следователи ГБР, мужчина погрузил Volkswagen на эвакуатор и в сопровождении служебного полицейского автомобиля Toyota Prius, в котором были патрульные, отвез легковушку пгт. Солоницевка Харьковской области. Там он продал машину своему знакомому за 700 долларов. Часть из вырученной суммы (4 тыс.грн) мужчина отдал патрульным.

Фигурантам выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такой.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.

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Автор: 

прокуратура (5006) Харьков (7456)


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27.08.2020 16:47 Ответить
Тупий і ще тупіший
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27.08.2020 16:49 Ответить
добре хоч Приус не продали! поліцію треба розпускати кожні 5 років ...
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27.08.2020 16:52 Ответить
Ти навіщо тут про Пріус сказав? Думаєш поліцаї цензоровський форум не читають?
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27.08.2020 16:54 Ответить
хвилюєшся ,що з'являться оголошення продам Приус після ДТП недорого ? вони в більшості мову не розуміють !
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27.08.2020 17:06 Ответить
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27.08.2020 17:08 Ответить
 
 