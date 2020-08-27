Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко
Согласно ранее озвученному алгоритму Минздрава, человека, который болел, или имел подозрение на COVID-19, и умер в больнице, должны хоронить в герметичном пакете-мешке. Однако в августе рекомендации обновили, и теперь использовать мешки должны лишь при определенных обстоятельствах.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы обновили рекомендации по захоронению 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель. Но есть вопрос обработки тела, и вопрос прощания. Мы рекомендуем избегать скопления людей", - пояснил Ляшко.
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Но покойник должен быть в маске.
На фотографии с похорон Патона посмотрите, никако социльного дистанцирования.
Что означает, что скоро самого Ляшко "прикопают", как Степанова.
Ему важно будет для придачи ускорения.
Как там Юлия Владимировна со Степановым, очень волнуюсь.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
І хоча у ляшка типу медична освіта, він навіть не знає точно: чи є вірус у мертвому тілі? І якщо інфекція розповсюджується через дихання (чхання, кашляння), то хіба мертвий дихає? Якщо ж інфекція розповсюджується і контактним шляхом, то чому треба носити лише маски і не штрафують за відсутність рукавичок?
Уявіть собі: труп, що гниє, продукує гази. І мішок обовязково розідметься. І напевне, що лопне. Тоді яка потреба ховати людину у мішку? Якщо тіло померлого можна обробити антисептиком.
І все. Ніякого знущання над покійником.
Так принижувати і глумитись над людьми, що придумати ховати померлих у герметичних мішках.
Хтось гарно заробив на цьому. Мішочки не прості ж були.