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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Согласно ранее озвученному алгоритму Минздрава, человека, который болел, или имел подозрение на COVID-19, и умер в больнице, должны хоронить в герметичном пакете-мешке. Однако в августе рекомендации обновили, и теперь использовать мешки должны лишь при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы обновили рекомендации по захоронению 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель. Но есть вопрос обработки тела, и вопрос прощания. Мы рекомендуем избегать скопления людей", - пояснил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) похороны (1528) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Но покойник должен быть в маске.
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27.08.2020 16:55
+7
Уже и мешки продали!
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27.08.2020 16:52
+4
Одно глумление в комментариях над глав санитарным врачом Украины.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
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27.08.2020 16:59
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Уже и мешки продали!
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27.08.2020 16:52 Ответить
Радуцкий он такой
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27.08.2020 16:54 Ответить
Тварь лживая Ляшко, скоро признается, что пандемия - то липовая и карантин был лживый. И людей намахали как лохов.
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27.08.2020 17:29 Ответить
Злой Вы.
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27.08.2020 16:58 Ответить
Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Но покойник должен быть в маске.
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27.08.2020 16:55 Ответить
Хрена два.
На фотографии с похорон Патона посмотрите, никако социльного дистанцирования.
Что означает, что скоро самого Ляшко "прикопают", как Степанова.
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27.08.2020 16:57 Ответить
Николозовичу передай эту информацию, Ляшко.
Ему важно будет для придачи ускорения.
Как там Юлия Владимировна со Степановым, очень волнуюсь.
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27.08.2020 16:56 Ответить
Одно глумление в комментариях над глав санитарным врачом Украины.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
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27.08.2020 16:59 Ответить
Что здесь удивительного? Степанов же с Ляшком глумятся над всей страной.
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27.08.2020 17:17 Ответить
Пакет не нужен. Достаточно маски.
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27.08.2020 17:03 Ответить
Чтобы покойник не чихал
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27.08.2020 17:08 Ответить
Пакет АТБ?
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27.08.2020 17:07 Ответить
Це було зрозуміло давно.А пам'ятаєте випадок,коли люди померлого самі тягнули?
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27.08.2020 17:26 Ответить
А как быть с теми кого уже похоронили в мешках? Ау! Толплепы Ляшка!
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27.08.2020 18:14 Ответить
Так, похоже кто то уже начал производство таких мешков...надо реализовать. Мастера спорта по борьбе с ковид, шо тут скажешь?
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27.08.2020 18:57 Ответить
Не пройшло і півроку, як я критикував дебільне розпорядження ховати покійників вмерлих від ковіду у герметичних мішках. Це якийсь придурок-сатаніст почав у Європі, а ляшко нічтоже сумятіша кинувся мавпувати той ідіотизм.
І хоча у ляшка типу медична освіта, він навіть не знає точно: чи є вірус у мертвому тілі? І якщо інфекція розповсюджується через дихання (чхання, кашляння), то хіба мертвий дихає? Якщо ж інфекція розповсюджується і контактним шляхом, то чому треба носити лише маски і не штрафують за відсутність рукавичок?
Уявіть собі: труп, що гниє, продукує гази. І мішок обовязково розідметься. І напевне, що лопне. Тоді яка потреба ховати людину у мішку? Якщо тіло померлого можна обробити антисептиком.
І все. Ніякого знущання над покійником.
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27.08.2020 21:19 Ответить
Я вважаю що ці "поховання у мішках" не що інше як метод психологічного терору.інакше це не назвеш. Ці недороблені дауни .всякі "ляшки" стіпанови" та інші гниди самі собі заперечують .коли стверджують .що для запобігання поширенню вірусу достатньо носити маски .зберігати дистанцію.та обробляти руки антисептиком і водночас говорять хоронити людей в мішках. Люди не собаки! Що заважає віддати померлому шану і прийти на похорон в масці і зберігати дистанцію?? я цього зрозуміти не можу. покійник вже ж не дихає .не чхає і не кашляє і вибачаюсь за слово не пердить...
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27.08.2020 23:24 Ответить
Скоти з МОЗ на чолі з Степановим-Ляшком.

Так принижувати і глумитись над людьми, що придумати ховати померлих у герметичних мішках.

Хтось гарно заробив на цьому. Мішочки не прості ж були.
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27.08.2020 23:33 Ответить
 
 