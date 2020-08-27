Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Согласно ранее озвученному алгоритму Минздрава, человека, который болел, или имел подозрение на COVID-19, и умер в больнице, должны хоронить в герметичном пакете-мешке. Однако в августе рекомендации обновили, и теперь использовать мешки должны лишь при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы обновили рекомендации по захоронению 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель. Но есть вопрос обработки тела, и вопрос прощания. Мы рекомендуем избегать скопления людей", - пояснил Ляшко.

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