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Новости
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В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов

В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов

В правом борту танкера Delfi образовалась огромная пробоина, которую нужно загерметизировать. Водолазы будут исследовать ее около недели. Только после этого можно начинать восстанавливать плавучесть судна.

Об этом рассказал начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели", - пояснил он.

Водолазы обследуют правый борт и составят план заделки пробоин и герметизации отсеков. По словам Сахаутдинова, к следующему этапу - возобновлению плавучести танкера - можно будет приступить примерно через неделю.

Читайте на Цензор.НЕТ: Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий. ФОТО

Начальник администрации порта добавил, что собственнику судна, британской компании MISTER DRAKE PC, выставят счет.

"Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы", - сказал Сахаутдинов.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.

Автор: 

море (376) Одесса (7868) танкер (143)


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Топ комментарии
+8
Беляаааадь, там оказывается пробоина???
А вы специалисты херовы о чем думали??? Что пароход пришел и лег на бочек на волнорезе поспать отдохнуть???
Конечно там пробоина, ОГРОМНАЯ, иначе чего он перевернулся? От усталости и безнадеги?
Судно разбито на водонепроницаемые отсеки. При затоплении двух отсеков (это почти 30%) обьема судна, оно не должно тонуть и переворачиваеться. А Делфи и утонул и перевернулся. Любому, кто диплом мореходки не за сало купил, это известно.

4-й помощник капитана все знает, но еще ничего не умеет
3-й все знает, уже кое что умеет
2-й все знает все умеет
Старший помощник - еще кое что знает, все умеет
Капитан - ничего уже не знает и не умеет
Капитан порта - выживший из ума капитан
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27.08.2020 17:17
+6
Удивительно что туда еще не заплыл якийсь дурачок.
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27.08.2020 17:06
+4
Ще одна ілюстрація нікчемності зе влади.
Кожному моряку з самого початку було зрозуміло, що Делфі потонув і його ніяк не врятувати.
А це щонайменш 200000 сімей в Украіні.
Але преЗедент бере під особистий контроль справу, яка приречена на фіаско. І не знайшлось серед молодоі команди нових обличь добо***ів та підлабузників хоча б одного, щоб підсказати президенту не втручатись щоб не обісратись.
Цікаво, а в інших сферах діяльності, такий же *******ць коіться як і морських справах?
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27.08.2020 17:37
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Вместо того, чтоб этот хлам убрать, они на лодке катаются!
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27.08.2020 17:04 Ответить
А каким образом убрать?
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27.08.2020 17:32 Ответить
Так вот бы и думали, а то им всё кататься.
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27.08.2020 17:39 Ответить
Рятувальну операцію потрібно було починати наступного дня після того як Дельфі затонув.
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27.08.2020 19:41 Ответить
Дозволити місцевим розрізати на металолом
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27.08.2020 17:42 Ответить
+++
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27.08.2020 21:04 Ответить
Удивительно что туда еще не заплыл якийсь дурачок.
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27.08.2020 17:06 Ответить
Этот?
В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов - Цензор.НЕТ 4768
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27.08.2020 17:19 Ответить
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28.08.2020 00:47 Ответить
зеля - щас позвоню в мчс, и они это танкер в два счета уберут...
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27.08.2020 17:17 Ответить
Беляаааадь, там оказывается пробоина???
А вы специалисты херовы о чем думали??? Что пароход пришел и лег на бочек на волнорезе поспать отдохнуть???
Конечно там пробоина, ОГРОМНАЯ, иначе чего он перевернулся? От усталости и безнадеги?
Судно разбито на водонепроницаемые отсеки. При затоплении двух отсеков (это почти 30%) обьема судна, оно не должно тонуть и переворачиваеться. А Делфи и утонул и перевернулся. Любому, кто диплом мореходки не за сало купил, это известно.

4-й помощник капитана все знает, но еще ничего не умеет
3-й все знает, уже кое что умеет
2-й все знает все умеет
Старший помощник - еще кое что знает, все умеет
Капитан - ничего уже не знает и не умеет
Капитан порта - выживший из ума капитан
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27.08.2020 17:17 Ответить
не, обожди, дай я скажу свое профанское мнение. танкер сел на мель в шторм, будучи наполненным нефтепродуктом. семши на мель бортом к морю он вскоре лег на бок вследствие ударов волн в левый борт. пролежамши там месяцев 9 под штормами и волнами он натер себе дыру в лежащем на бетонном траверсе борту.
у меня скорее вопрос - если его поставили на киль на мели - почему они думают, что он обратно не опрокинется при первом шторме и собираются чтото там постепенно заделывать?
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27.08.2020 17:38 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку, що там величезна пробоіна. А значить просто стягнути буксирами судно з мілини на глибоку воду не має сенсу, бо судно ПОТОНУЛО, а бачим ми це судно тільки тому, що його розміри більші ніж глибина води.
Стягнуть на більшу глибину - він весь потоне.
Але нашим зебільним чиновникам це ніяк не зрозуміти, поки мільйони з бюджету не потринькають
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27.08.2020 17:25 Ответить
Вначале заделывается пробоина, откачивается вода и все что можно и тогда судно всплывает. После этого его отбуксируют на порезку или куда надо.
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27.08.2020 18:09 Ответить
Ще одна ілюстрація нікчемності зе влади.
Кожному моряку з самого початку було зрозуміло, що Делфі потонув і його ніяк не врятувати.
А це щонайменш 200000 сімей в Украіні.
Але преЗедент бере під особистий контроль справу, яка приречена на фіаско. І не знайшлось серед молодоі команди нових обличь добо***ів та підлабузників хоча б одного, щоб підсказати президенту не втручатись щоб не обісратись.
Цікаво, а в інших сферах діяльності, такий же *******ць коіться як і морських справах?
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27.08.2020 17:37 Ответить
Большая пробоина - возьмите большой лист металла и заклепайте.
Или нужны большие мозги ?
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27.08.2020 22:26 Ответить
Проще было не допускать образования этой пробоины, но там нужны мегамозги...
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28.08.2020 00:38 Ответить
Проклятые дебилы. Куцый вообще клинический идиот. Какого суя надо было тупо ждать, пока его выбросит на камни? Его надо было принудительно отбуксировать в порт, пока он был на плаву! Скажите, на фера вообще нам нужен губернатор и прочие власти? Потом этот металлолом год валяется, и вдруг выясняется, что он совсем поломался за это время. Дебилы! Конченые бараны!!! Ах да, они Ройтбурда увольняли, им не до того было... Будьте прокляты, мрази!
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28.08.2020 00:37 Ответить
 
 