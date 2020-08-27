В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов

В правом борту танкера Delfi образовалась огромная пробоина, которую нужно загерметизировать. Водолазы будут исследовать ее около недели. Только после этого можно начинать восстанавливать плавучесть судна.

Об этом рассказал начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели", - пояснил он.

Водолазы обследуют правый борт и составят план заделки пробоин и герметизации отсеков. По словам Сахаутдинова, к следующему этапу - возобновлению плавучести танкера - можно будет приступить примерно через неделю.

Читайте на Цензор.НЕТ: Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий. ФОТО

Начальник администрации порта добавил, что собственнику судна, британской компании MISTER DRAKE PC, выставят счет.

"Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы", - сказал Сахаутдинов.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.