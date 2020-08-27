СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на хищении десятков миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Схему организовали должностные лица структурных подразделений "УЗ" и бывшие руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Коррупционный механизм заключался в поставке и установке на тепловозы бывших в употреблении запасных частей. Под видом новых их поставлял ряд коммерческих структур. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные.

Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныци" на сумму более 58 млн грн, а эксплуатация этих запчастей могла привести к травмированию пассажиров и работников железной дороги.







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О подозрении сообщили 12 должностным лицам "Укрзализныци" и 3 бывшим руководителям завода. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины.