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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия отправила очередной "гумконвой" на оккупированную часть Донбасса. МИД Украины направил РФ ноту протеста

Россия отправила очередной

27 августа Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой "для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая такое, Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - добавили в министерстве.

Министерство иностранных дел Украины будет соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

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МИД (6937) МИД РФ (1665) нота протеста (140) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+8
Зараз Зеленський прийме закон про вибори на території ОРДЛО, після виборів РФ, підтягнувши ********** та техніку, заявить про ;громадянський; конфлікт і після зняття санкцій почнеться пекло.
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27.08.2020 17:16
+7
Байрактаром краще.
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27.08.2020 17:21
+6
не при сцыкливом, продажном зе
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27.08.2020 17:18
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Шо они там еще забыли сп#здить?
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27.08.2020 17:07 Ответить
А що там кравчук каже про говноконвої? Вони яким пунктом прописані в мінських угодах,,не треба в раді розглядати?
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27.08.2020 17:11 Ответить
А накрыть "конвой" "Точкой-У" слабо ?
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27.08.2020 17:12 Ответить
не при сцыкливом, продажном зе
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27.08.2020 17:18 Ответить
Байрактаром краще.
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27.08.2020 17:21 Ответить
Зараз Зеленський прийме закон про вибори на території ОРДЛО, після виборів РФ, підтягнувши ********** та техніку, заявить про ;громадянський; конфлікт і після зняття санкцій почнеться пекло.
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27.08.2020 17:16 Ответить
Может вы уже перестанете называть вторжение росийских войск *гумконвоями*? Весь мир же читает наши новости и не понимает почему Украина возмущается если РФ помогает Украине *гумконвоями* и зелеными человечками. Не все понимают ваш сарказм.
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27.08.2020 17:18 Ответить
Оружие и топливо подвезли , для перемирья !
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27.08.2020 17:19 Ответить
Заложить бы пару раз несколько мин на пути следования этих конвоев и перестали бы играть в эту показуху.
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27.08.2020 17:22 Ответить
Опять будут херачить🤫
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27.08.2020 18:17 Ответить
зеленський та його офіс вирішили ігнорувати всі ці порушення з боку ворога та наші втрати, з однією метою: створити формальні підстави для виконання всіх політичних та військових забаганок росії.
Схоже, зеленський остаточно зробив свій вибір і за будь яку ціну прагне досягнути швидкого закінчення війни. У тих умовах, що склалися у конфлікті росії та України з 2014 року, це означає лише одне - здатися на умовах ворога.
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27.08.2020 19:45 Ответить
ну то хай сам і здається, бо нах він потрібний Україні
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27.08.2020 20:49 Ответить
А где наши уважаемые "гаранты" неприкосновенности? Где эти сцыкливые томми? С языком ниже спины тихонько прячутся в сторонке? Где их "напалмовые" санкции за нарушении неприкосновенности?
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28.08.2020 10:35 Ответить
 
 