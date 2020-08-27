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В центре Львова во время реставрации здания рабочий упал с третьего этажа, он скончался в карете скорой помощи

В центре Львова во время реставрации здания рабочий упал с третьего этажа, он скончался в карете скорой помощи

Во Львове сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства гибели рабочего, который упал с лесов во время реставрации здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня в 10:50 правоохранителям поступило сообщение о том, что во время выполнения реставрационных работ одного из зданий на площади Галицкой во Львове упал рабочий. По сведениям полиции, погибшим оказался 59-летний львовянин. Мужчина упал с лесов с высоты третьего этажа.

Несмотря на усилия медиков, от полученных травм рабочий скончался в карете скорой помощи. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: 

Львов (4580) реставрация (52) смерть (9214)


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Королевская смерть - в карете...
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27.08.2020 17:11 Ответить
Глупость скорее в несоблюдении техники безопасности, чем в сарказме...
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27.08.2020 17:15 Ответить
Пора уже отказаться от карет.
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27.08.2020 17:45 Ответить
пояс безопасности? не, не слышал
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27.08.2020 17:55 Ответить
неудачник так выпилится к аллху
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27.08.2020 17:58 Ответить
зеленые утырки будут писать о том, что нечего на леса пьяным лезть, а порохоботы о том, что на реконструкции запрещенного к реконструкции здания работали неофициально оформленные работники, которые не проходили инструктаж о технике безапасности, из-за того, что им зарплата платилдась в конверте, долларами
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27.08.2020 20:29 Ответить
 
 