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"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который позволяет Генпрокурору вмешиваться в работу НАБУ и САП, - ЦПК

9 депутатов СН подали в Верховную Раду проект закона, который позволяет Офису генерального прокурора отбирать на проверку уголовные дела, которые расследуют НАБУ и САП.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №3009а.

Законопроект предполагает, что Генеральный прокурор может отбирать для проверки любые дела НАБУ и САП.

Сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Генпрокуратуры, прокуроры которой выступают процессуальными руководителями в уголовных делах НАБУ. Согласно действующему законодательству, генпрокурору запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры.

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"Это делается для того, чтобы узаконить возможность истребовать в НАБУ и САП дела топ-коррупции. Истребование дел для проверки у прокурора, ведущего дело - это древний метод давления на прокурора и метод разглашения материалов", - считает член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

В ЦПК отмечают, что инициатива СН нарушает Меморандум с Международным валютным фондом, согласно которому государство обязуется обеспечить автономность САП.

Также на Цензор.НЕТ: Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы"

Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн.

Автор: 

НАБУ (4219) законопроект (3219) САП (2060) Центр противодействия коррупции (247) Слуга народа (2629) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+13
ха... вот и закончилась эпопея с независимостью органов НАБУ и САП !!! Зебанда в действии!!
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27.08.2020 17:28
+13
Питання до зграї зі слуг єврейського народу: Що ви ще, виродки, не встигли перепаскудити в Україні?
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27.08.2020 17:35
+8
кредиты МВФ? Безвиз? Забудьте! Это называется реванш.

Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)
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27.08.2020 17:37
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ха... вот и закончилась эпопея с независимостью органов НАБУ и САП !!! Зебанда в действии!!
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27.08.2020 17:28 Ответить
Сумма убытков в рамках уголовного дела по Приватбанку составляет более 100 млрд гривен. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) https://file.liga.net/persons/sytnik-artem Артем Сытник в https://www.youtube.com/watch?v=M0bsiHocWwM&feature=emb_title интервью радио НВ.
"Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", - сказал Сытник.
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28.08.2020 14:00 Ответить
Це можна дозволити, адже ніякої роботи цими органами майже не ведеться. Взагалі-то ці "антикорупційні" установи - це фікція, яка створена для окозамилювання. Ну беруть раз на тиждень якогось дрібного мента чи главспєца з тисячею доларів, а мільярди розкрадаються і переводяться в Лондон.
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27.08.2020 17:29 Ответить
В бан, брехло)))
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27.08.2020 17:31 Ответить
Я не брешу. Корупція у нас давно стала економічним законом ще з Кравчука. А на дозвіллі можете порахувати скільки корупціонерів посадили зазначені органи, яку суму відшкодовано, і порівняти з їхнім штатом і бюджетними грошима, що вони проїдають.
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27.08.2020 17:34 Ответить
А зараз, ще і янелох, через няшка№2, свої п'ятаки сунути бажають, щоб Народ Ігор Валер'янович та родичі, такі як Народ тЮзік батькович, Народ Юля Мендельєвіч та інші грабували Україну! Закипить робота!!!
Зате ЗЕЛЕНО!!!
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27.08.2020 18:17 Ответить
Якщо зелені полізуть в "антикорупційні" органи вони тільки ще більше себе дискредитують, хіба це не вигідно їхнім політичним опонентам? Грабунок же не можна зупинити, він здійснюється кожний день і навіть без вихідних. Це СИСТЕМА.
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27.08.2020 18:25 Ответить
Яка окозамилювана брехня. Дискредитація для зелених не має жодного значення через унікальну політичну недолугість українців. Як завжди, на чорне скажуть біле і все ОК.
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27.08.2020 19:30 Ответить
Ви пропустили, що боротьба з корупцією - це також окозамилювання. А у зелених так чи інакше, рано чи пізно рейтинг впаде до своїх 2%. Важливо, подолати в масовій свідомості систему облуд (політичну недолугість), однією з головних яких і є "боротьба з корупцією".
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27.08.2020 19:41 Ответить
Боротьба з корупцією бути повинна. Нехай хоч якась. А в венедиктової буде - своїм - робіть, що заманеться, ворогам - ні, не закон, а повне беззаконня.
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27.08.2020 21:46 Ответить
Ты про безвиз что-нибудь слышал, чучело?!
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27.08.2020 17:38 Ответить
Всі чули, дозволили українцям подорожувати Європою... і радянським хамам подивитися як білі саїби живуть.
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27.08.2020 17:40 Ответить
Щоб ти знав це все завдяки НАБУ, САБ і розділенню повноважень Тут прямий причинно-наслідовий звязок.
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27.08.2020 19:01 Ответить
набу, дбр, прокурорські, чекісти, менти, саб, можливо ще якась параша. Вам ніколи не спадало на думку, що таку силу установ придумано навмисно щоби плутати людей. Адже, насправді ми живемо в корупційній клоаці, а результати дріб'язкові. Чули можливо такий вираз "сидить на потоках" - це про окремих чиновників, чи силовиків. Вже цілі династії сформувалися корупціонерів. Так і живемо.
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27.08.2020 19:07 Ответить
Дивись, точка "А", вимога ЄС про незалежні судові органи, точка "Б" - безвіз.
Ти в змозі провести пряму лінію маючи дві точки?
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27.08.2020 19:13 Ответить
Це залежить, що важливіше: чи політична доцільність, чи все ж побороти корупцію. Доречі, один з чільників якогось з цих набу чи саб (я їх плутаю) є доведеним корупціонером.
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27.08.2020 19:22 Ответить
Можна подумати, що венедіктова бореться з корупцією. От вже брехло.
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27.08.2020 19:31 Ответить
Де я про це написав?
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27.08.2020 19:42 Ответить
Тобто не в змозі провести лінію. Проведу її за тебе. Підважити співпрацю з ЄС і НАТО... Гмм... Кому ж вигідно....? Може Коломойскому, якому років 100 в США світить і путіну, який після анексії Криму світовий ізгой.... Точно Коломойский і путін Бенефіціари цього дійства.
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27.08.2020 19:33 Ответить
Співпраця з ЄЕС і співпраця з НАТО - це різні речі, не треба їх плутати.
Коломойський - компрадорський бізнесмен, що має екстериторіальний статус і нерухомість в тому ж Євросоюзі. Якби Євросоюз бажав нам добра (щоб ми побороли корупцію) Коломойського було локалізовано десь на зоні, й відібрано все до нитки і передано нам. А так лише "за наказом" створено імпотентну структуру, що проїдає бюджетні кошти.
(Бенефіціаром корупції є той хто отримує з неї кінцевий зиск, тобто там де осідають гроші.)
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27.08.2020 19:57 Ответить
Ти, дурню, розумієш чому Коломойський повернувся в Україну і не потикається звідси нікуди?
ССО, за який взявся зелений дурник, має сертифікований за натовськими стандартами підрозділ... Точніше, вже мав...
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27.08.2020 20:01 Ответить
Чого ж тут не розуміти. Тут він одбирає у "зайчиків" бабло і через Белізський офшор переводить його в ЄЕС. Всі задоволені, в тому числі і зайчики, бо вони вірять, що ЄЕС допомагає їм побороти корупцію.
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27.08.2020 20:23 Ответить
ні не розумєш, - Україна, - це єдина місцина на Землі, яка не видасть Беню США!
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27.08.2020 20:27 Ответить
Все, что нужно знать о борьбе с коррупцией прислуги народа.
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27.08.2020 17:29 Ответить
Они строят свою страну, где можно будет жить счастливо и безнаказанно...
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27.08.2020 17:30 Ответить
Порадовал также абзац:

"Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн". Источник: https://censor.net/n3216225

Логика прислуги народа: "ну если я стыри пяток-другой лимонов, че, сразу прищучивать меня? Имейте совесть!"
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27.08.2020 17:31 Ответить
Питання до зграї зі слуг єврейського народу: Що ви ще, виродки, не встигли перепаскудити в Україні?
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27.08.2020 17:35 Ответить
кредиты МВФ? Безвиз? Забудьте! Это называется реванш.

Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)
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27.08.2020 17:37 Ответить
Это пипец.Прощай безвиз и все такое.В 2014 такое уже было.Наши люди не поймут,яйца слугам поотрывают,что бы высокие ноты лучше было брать.
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27.08.2020 17:49 Ответить
"Законопроект предполагает, что Генеральный прокурор может отбирать для проверки любые дела НАБУ и САП",- ну и что? Доверяй, но проверяй! Источник: https://censor.net/n3216225
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27.08.2020 18:03 Ответить
Дивіться рослідування на ПРЯМОМУ у що перетворилось ДБР - орган, який задумувався як самий відкритий з усіх до цього , після того як його освятила собою харківська шлюха від феміди...
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27.08.2020 18:33 Ответить
НУ, і ДЕ ЗМІНИ?? Знову кришує всі потоки ГПУ?? Продовжуйте голосувати за ЗЕдепутатів! Шаг у перед та два у протилежну сторону...
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27.08.2020 19:03 Ответить
Может ли млядь быть слугой? Вопрос как мы понимаем риторический.
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28.08.2020 01:05 Ответить
 
 