"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который позволяет Генпрокурору вмешиваться в работу НАБУ и САП, - ЦПК

9 депутатов СН подали в Верховную Раду проект закона, который позволяет Офису генерального прокурора отбирать на проверку уголовные дела, которые расследуют НАБУ и САП.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №3009а.

Законопроект предполагает, что Генеральный прокурор может отбирать для проверки любые дела НАБУ и САП.

Сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Генпрокуратуры, прокуроры которой выступают процессуальными руководителями в уголовных делах НАБУ. Согласно действующему законодательству, генпрокурору запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры.

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"Это делается для того, чтобы узаконить возможность истребовать в НАБУ и САП дела топ-коррупции. Истребование дел для проверки у прокурора, ведущего дело - это древний метод давления на прокурора и метод разглашения материалов", - считает член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

В ЦПК отмечают, что инициатива СН нарушает Меморандум с Международным валютным фондом, согласно которому государство обязуется обеспечить автономность САП.

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Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн.