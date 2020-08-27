"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который позволяет Генпрокурору вмешиваться в работу НАБУ и САП, - ЦПК
9 депутатов СН подали в Верховную Раду проект закона, который позволяет Офису генерального прокурора отбирать на проверку уголовные дела, которые расследуют НАБУ и САП.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №3009а.
Законопроект предполагает, что Генеральный прокурор может отбирать для проверки любые дела НАБУ и САП.
Сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Генпрокуратуры, прокуроры которой выступают процессуальными руководителями в уголовных делах НАБУ. Согласно действующему законодательству, генпрокурору запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры.
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"Это делается для того, чтобы узаконить возможность истребовать в НАБУ и САП дела топ-коррупции. Истребование дел для проверки у прокурора, ведущего дело - это древний метод давления на прокурора и метод разглашения материалов", - считает член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.
В ЦПК отмечают, что инициатива СН нарушает Меморандум с Международным валютным фондом, согласно которому государство обязуется обеспечить автономность САП.
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Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн.
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"Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", - сказал Сытник.
Зате ЗЕЛЕНО!!!
Ти в змозі провести пряму лінію маючи дві точки?
Коломойський - компрадорський бізнесмен, що має екстериторіальний статус і нерухомість в тому ж Євросоюзі. Якби Євросоюз бажав нам добра (щоб ми побороли корупцію) Коломойського було локалізовано десь на зоні, й відібрано все до нитки і передано нам. А так лише "за наказом" створено імпотентну структуру, що проїдає бюджетні кошти.
(Бенефіціаром корупції є той хто отримує з неї кінцевий зиск, тобто там де осідають гроші.)
ССО, за який взявся зелений дурник, має сертифікований за натовськими стандартами підрозділ... Точніше, вже мав...
"Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн". Источник: https://censor.net/n3216225
Логика прислуги народа: "ну если я стыри пяток-другой лимонов, че, сразу прищучивать меня? Имейте совесть!"
Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)