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Новости Местные выборы-2020
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Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ, а также имеющих гражданство других государств

Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ, а также имеющих гражданство других государств

Глава Службы безопасности Украины Ивано Баканов предложил не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Баканов заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательного процесса.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, с профилактической целью СБУ донесет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Баканов также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов

Автор: 

местные выборы (2752) СБУ (19864) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+21
И шо зеленского снимут с должности за двойное гражданство?!
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27.08.2020 17:27
+11
У керівника СБУ дружина громадянка мордора. Тому й мовчить.
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27.08.2020 17:52
+9
А шо он за Раду и ОПу молчит? А кабмин шо?
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27.08.2020 17:27
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И шо зеленского снимут с должности за двойное гражданство?!
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27.08.2020 17:27 Ответить
и дубинеску заодно)
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27.08.2020 17:46 Ответить
А какое у Зеленского ещё гражданство?
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27.08.2020 22:23 Ответить
А шо он за Раду и ОПу молчит? А кабмин шо?
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27.08.2020 17:27 Ответить
У керівника СБУ дружина громадянка мордора. Тому й мовчить.
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27.08.2020 17:52 Ответить
Ги ... Ну так вона ж у виборах не приймає участь ...
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27.08.2020 18:44 Ответить
Ги ... Так її чоловік керівник Служби, яка відповідає за Безпеку України.
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27.08.2020 18:58 Ответить
необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств",

думаю можно дополнить следующим: коррупционеров, взяточников, дебилов, шулеров и т.д. , а также членов партий (КПУ, ПР, СН, ОПЗЖ...) проведите опрос среди народа - и вам скажут
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27.08.2020 17:30 Ответить
Їбанько пустобрехувате... У "Державному реєстрі виборців" не має графи(даних) як подвійне громадянство... Не піарся мудло...
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27.08.2020 17:32 Ответить
Може малося на увазі тих, хто висувається у кандидати ?
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27.08.2020 18:46 Ответить
Але це ВЖЕ Є у законах про вибори. Отже, ця заява лише доказує, що "новьіе литса" не читали законів України...
До речі, саме СБУ має виявляти осіб, які мають громадянство інших країн. У тому числі й кандидатів у депутати, держслужбовців, тощо.
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27.08.2020 19:23 Ответить
О очкарик от распила оторвался!)))
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27.08.2020 17:33 Ответить
Так Баканов що, на вибори не піде?
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27.08.2020 17:33 Ответить
Наконец- то что то толковое от зе-команды прозвучало Но сейчас собака медведчук своих журношлюшек натравит и на этом всё закончится
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27.08.2020 17:34 Ответить
Ви не зрозуміли. Жопоблок відбирає голоси. А щоб цьому завадити...
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27.08.2020 17:37 Ответить
Даже Медведчук знает что это тупой PR.
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27.08.2020 20:48 Ответить
Ой , сомніваюсь я аднака ,шо єнта штука політіть ...
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27.08.2020 17:34 Ответить
невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором
Тільки так можна припинити перетік голосів від слуги урода до жопоблоку.
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27.08.2020 17:34 Ответить
Ну , наконец-то от Зесранцев хотябы одно разумное предложение
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27.08.2020 17:40 Ответить
Мадам!Вы заблудились?
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27.08.2020 17:52 Ответить
Правильно!
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27.08.2020 17:42 Ответить
Он что, дурак, для этого надо менять конституцию.
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27.08.2020 17:42 Ответить
Не нужно. Читай конституцию.
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27.08.2020 20:21 Ответить
А можно уточнить,какой смысл заложен в слове сотрудничающий с РФ.Это как?Те,что поют,пляшут,сладости разные выпускают?
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27.08.2020 17:45 Ответить
Да. Снял видосик,например "свати"- сорудничество с рашкой!
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27.08.2020 20:19 Ответить
Подходит.Лишить гражданства каллаборанта.
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27.08.2020 21:10 Ответить
Так вы вдвоём в аэропорту останетесь ))
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27.08.2020 22:25 Ответить
Неее.В троем.Третьим будешь ты.
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28.08.2020 07:52 Ответить
Идея хорошая, но сомневаюсь, что в Укриане можно протащить такой закон через Раду, учитывая, что там у каждого первого два гражданства и остальной пакет "дружба народов".
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27.08.2020 17:55 Ответить
Тогда надо лишить право на выборах за двойное гражданство: банковую, вр,гпу, сбу, мвд, депутатов всех уровней...
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27.08.2020 17:55 Ответить
Неужели лишат права голоса пол ВР и весь ОП?
Не верю!!!
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27.08.2020 17:59 Ответить
...бакланов, а кто тебя к лейтенантскому званию допустил, а?
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27.08.2020 18:07 Ответить
А почему тогда у нас граждане др стран в топ чиновниках и ВР сидят?
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27.08.2020 18:07 Ответить
Это он так намекнул,чтобы его жену не пускали к выборам?
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27.08.2020 18:11 Ответить
лейтенант баканов стал старшим лейтенантом очевидность! разве без твоих предложений это не было понятно?
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27.08.2020 18:38 Ответить
Ого как смело! Это что же пол Киева голосовать не смогут? Все депутаты, их семьи? ОП? Останутся только старушки и бюджетники с работягами?! Лохторат, одним словом?!
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27.08.2020 18:44 Ответить
У зеленых депутатов куча вторых гражданств. Санек Куницкий например даже хвастался своим Израильским гражданством.
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27.08.2020 19:06 Ответить
Эх, Вася, Вася... Чтобы обеспечить невозможность включения в избирательные списки хотя бы лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, требуется немногое - простое и в полном объеме выполнение служебных и должностных обязанностей сотрудниками спецслужбы. А этого не наблюдается, за очень редким исключением. Жаль, что эти прописные истины неведомы супружнику той, кого как раз и нужно ограничивать в избирательных правах. Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
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27.08.2020 19:06 Ответить
Це Баканов після того, як сьогодні зранку було повідомлення, що після реструктуризація Служби він може залишитись без крісла?
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27.08.2020 20:12 Ответить
И убрать из списка избирателей лиц с двойным гражданством. Законодательно. Но это нужно было делать еше в 1992г.
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27.08.2020 20:15 Ответить
А потім бубочка скаже, що подвійне громадянство є лише у лідерів прозахідних партій. А свідчити проти них буде медведчук, бойко, лукаш і портнов.
І мудрий нарід вибере останніх, бо їх ще не вибирали. а морозиво в срср було по скількись там копійок.
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27.08.2020 20:24 Ответить
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ (c) то він так Єрмака під'їбнув!
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27.08.2020 21:28 Ответить
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ (c) то він так Єрмака під'їбнув!
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27.08.2020 21:29 Ответить
Я б не допустил на выборы тех, кто голосовал за Зеленского.
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27.08.2020 21:43 Ответить
И за Юльку.У них явно не всё в порядке с головой.
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27.08.2020 21:44 Ответить
Так полрады с полигражданствами, министры, мэры и прочие.
Смелое предложение, конечно, но спонсоры будут против.
Он. Же продавили обратно космозарплаты чтоих человечков в набсоветах
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27.08.2020 22:28 Ответить
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ, а також мають громадянство інших держав - Цензор.НЕТ 8003
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28.08.2020 00:14 Ответить
Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ,

А еще лучше отдать под суд и пожизненно. И тогда сепары перепугаются и отдадут границу бе всяких там выборов, разоружатся и станут на колени
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28.08.2020 02:45 Ответить
 
 