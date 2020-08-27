Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ, а также имеющих гражданство других государств
Глава Службы безопасности Украины Ивано Баканов предложил не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Российской Федерацией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Баканов заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательного процесса.
"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.
Кроме того, с профилактической целью СБУ донесет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.
Баканов также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.
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думаю можно дополнить следующим: коррупционеров, взяточников, дебилов, шулеров и т.д. , а также членов партий (КПУ, ПР, СН, ОПЗЖ...) проведите опрос среди народа - и вам скажут
До речі, саме СБУ має виявляти осіб, які мають громадянство інших країн. У тому числі й кандидатів у депутати, держслужбовців, тощо.
Тільки так можна припинити перетік голосів від слуги урода до жопоблоку.
Не верю!!!
І мудрий нарід вибере останніх, бо їх ще не вибирали. а морозиво в срср було по скількись там копійок.
Смелое предложение, конечно, но спонсоры будут против.
Он. Же продавили обратно космозарплаты чтоих человечков в набсоветах
А еще лучше отдать под суд и пожизненно. И тогда сепары перепугаются и отдадут границу бе всяких там выборов, разоружатся и станут на колени