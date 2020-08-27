Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ, а также имеющих гражданство других государств

Глава Службы безопасности Украины Ивано Баканов предложил не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Баканов заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательного процесса.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, с профилактической целью СБУ донесет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Баканов также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

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